Langlauf der perfekte Wintersport

Die Region Saalfelden Leogang steht mit ihrem Loipennetz von 150 Streckenkilometern für die Trendsportart Langlauf. Ein Wintersport, der fit macht und ein geringes Verletzungsrisiko birgt. Welche Touren die schönsten sind und was das Besondere am Langlaufen ist, verrät die österreichische Weltcup-Biathletin Julia Leitinger. Generell gilt: Ob auf Langlauf-Skiern, Schlittenkufen oder in Wanderschuhen, ob im Eisbad oder in der Sauna – in Saalfelden Leogang lässt sich der Winter in allen Farben, Formen und Temperaturen erleben.

Die Biathletin Julia Leitinger (28) startete erstmals 2015 im Weltcup. Die frühere Jugend- und Vizejuniorenweltmeisterin nahm 2022 an den Olympischen Spielen in Peking teil und das Loipennetz in Saalfelden Leogang ist ihr Revier: „Meine absolute Lieblingsstrecke ist die 'Klinglerrunde'. Da ich im Winter meistens auf anspruchsvollen Loipen unterwegs bin, genieße ich diese umso mehr“, verrät sie. „Die eher flache Runde eignet sich für mich perfekt für eine lockere Trainingseinheit und das traumhafte Panorama mit dem Steinernen Meer erweckt in mir pures Heimatgefühl.“

Das Loipenangebot in Saalfelden Leogang ist einzigartig, wie Leitinger sagt: „Auf der einen Seite das große Loipennetz mit Verbindung nach Leogang, Maishofen oder Maria Alm, andererseits findet man am Ritzensee eine sehr fordernde Loipe, welche auch bei Profis und fortgeschrittenen Langläufern durchaus beliebt ist. Zusätzlich sind wir in Saalfelden mit der Kunstschneeloipe und der abendlichen Beleuchtung am Ritzensee sehr privilegiert.“

Die Biathletin kann den Langlauf nur jedem empfehlen: „Langlaufen ist für mich eine Herzensangelegenheit. Ich finde, es ist der perfekte Wintersport, um den kompletten Körper fit zu halten und das noch dazu bei sehr geringem Verletzungsrisiko. Was ich am Langlaufen auch so liebe, ist, dass man viel Zeit in der freien Natur verbringt. Für mich steht fest: Langlaufen wird auch nach meiner aktiven Karriere als Biathletin mein absoluter Lieblingssport bleiben.“

Der Fixpunkt für alle Winterfreuden in Saalfelden Leogang ist der Nordic Park am Ritzensee: Hier warten kilometerlange Loipen für Langläufer und Biathleten rund um den Ritzensee, wunderschöne Winterwanderwege, der Fun & Snow Park für die Kleinen, ein Natureislaufplatz sowie viele Restaurants und Events auf alle Sportfreunde. Wer sich erstmals auf den schmalen Langlauf-Skiern versuchen will, kann Kurse vor Ort buchen. Für den Nachwuchs gibt es das spielerische Angebot der „Nordischen Rätselrallye“, während der man sieben Stationen auf Langlaufski anläuft und knifflige Fragen lösen muss. Ein toller Tipp: Die Nordic Park Experience am 2., 16. und 23. Februar 2025. Gäste können guter Musik lauschen, Kinder nehmen an den Kids-Winter-Games teil und es gibt bei ausgelassener Stimmung ein BBQ.

In Saalfelden Leogang ist auch abseits der Pisten und Loipen einiges los im Schnee – dafür steht das 365 Tage Aktiv & Kreativ Programm. Das ganze Jahr über bietet es tolle Angebote, die von geführten Winterwanderungen und Skitouren bis zu spannenden kulturellen Aktivitäten reichen. Mit der Saalfelden Leogang Card, die unzählige Vorteile für Gäste bietet, kann man alle Attraktionen und Ausflugsziele bequem erreichen, da die Stadt- und Skibusse kostenlos nutzbar sind. Zudem ist im Winter pro Aufenthalt eine freie Berg- und Talfahrt mit der Asitz- oder Steinbergbahn inklusive.

Für rasante Schlittenabfahrten stehen die Rodelbahn am Asitz in Leogang, an der Sinnlehenalm Leogang sowie am Biberg in Saalfelden bereit: Am Asitz geht es vier Kilometer hinab ins winterliche Tal, vom Berggasthof Biberg sogar stolze sechs Kilometer auf der Naturrodelbahn und auch die kleine, aber feine Rodelbahn an der Sinnlehenalm beeindruckt mit einem großartigen Ausblick.

Wer einen Tag im Schnee verbringt, der braucht abends seine Kuscheleinheiten: In Saalfelden Leogang sorgen viele klassische Wellnessbehandlungen, Massagen und moderne Spa-Anlagen in innovativen Wellnesshotels für Entspannung. Traditionelle Europäische Heilkunde (TEH), Ayurveda, Longevity, Biohacking und Yoga komplettieren das Wohlfühl- und Wellnessprogramm. Für Mutige bieten einige Hotels auch Eisbaden-Retreats an. (BSZ)