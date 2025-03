Laufspaß im Tannheimer Tal

Bald ist es wieder so weit: Der Seen-Lauf 2025 steht bereits in den Startlöchern. Nach dem großen Erfolg der vergangenen Jahre dürfen sich Läufer aller Altersklassen erneut auf ein unvergessliches Sporterlebnis im Tannheimer Tal freuen. Am Samstag, 31. Mai, heißt es wieder: gemeinsam an die Startlinie und Ausdauer sowie Willenskraft unter Beweis stellen – inmitten einer traumhaften Bergkulisse.



Der traditionsreiche Seen-Lauf bietet eine perfekte Kombination aus sportlicher Herausforderung und Naturgenuss. Das Organisationsteam rechnet in diesem Jahr mit bis zu 700 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die sich auf Strecken unterschiedlicher Länge und Schwierigkeitsgrade freuen dürfen. Start und Ziel befinden sich am Sportcenter Nesselwängle, von wo aus sich die Läufer je nach persönlicher Vorliebe für eine der malerischen Routen entscheiden können.



Zu den Highlights zählt der 23 Kilometer lange Hauptlauf, der um den Haldensee, durch Tannheim und zum Naturschutzgebiet Vilsalpsee führt. Dieser ist besonders auf alle ambitionierten Hobby- sowie Langstreckenläufer ausgelegt und führt durch eine atemberaubende Landschaft. Unterwegs stehen je nach Streckenlänge bis zu sieben Verpflegungsstationen bereit.



Auch die jungen Sportler kommen nicht zu kurz: Angeboten werden ein Schülerlauf (3 Kilometer) und Hindernisläufe für Kinder über 500 oder 1000 Meter. Gemeinsam mit Freunden oder neuen Bekanntschaften können Kinder erste Lauferfahrungen sammeln und die Freude an Bewegung in der Natur entdecken.



Für die Erwachsenen gibt es neben den klassischen Läufen über 10 oder 23 Kilometer eine 8 Kilometer lange Nordic-Walking-Runde – ideal für alle, die es lieber etwas gemütlicher angehen lassen möchten. Zusätzlich bereichern in diesem Jahr zwei neue Trailrunning-Strecken das Event: Der 3 Hütten Trail S (12,5 Kilometer, 700 Höhenmeter) und der 6 Hütten Trail L (25 Kilometer, 1400 Höhenmeter) versprechen spektakuläre Ausblicke und bieten sportliche Herausforderungen für Einsteiger und Erfahrene. Start- und Zielort ist jeweils das Sportcenter Nesselwängle. Von dort aus führt die Strecke über das Gimpelhaus, die Tannheimer Hütte, die Schneetalalm sowie beim 6 Hütten Trail L noch zusätzlich über den Haldensee, die Gräner Ödenalpe, die Edenalpe Nesselwängle und zur Krinnenalpe. Trailrunning-Fans können sich bei den neuen Strecken auf einen guten Mix aus steilen Anstiegen und technischen Passagen freuen.



Wer sich bis Mittwoch, 30. April, anmeldet, kann bei der Startgebühr sparen. Für Kurzentschlossene gibt es die Möglichkeit, sich bis Freitag, 30. Mai, je nach Verfügbarkeit noch das exklusive Startpaket zu sichern – unter anderem mit Produkten von Xenofit. Die Anmeldung und Bezahlung erfolgen bequem online über die Website des Seen-Laufs. Am Event-Tag können Starter ihre Startnummern und Pakete ab 9 Uhr abholen. Kurzentschlossene haben zudem die Möglichkeit, sich vor Ort nachzumelden. Der Seen-Lauf 2025 verspricht ein unvergessliches Erlebnis für Groß und Klein. (BSZ)