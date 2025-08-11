Freizeit und Reise

Spaziergang durch das Mittelalter im Geschichtspark Bärnau. (Foto: obx-news/Tourismusverband Ostbayern/Woidlife Photography)

11.08.2025

Lebendiges Abbild der Historie

"Living History" in Ostbayern: Wenn das Mittelalter lebendig wird

In der bayerisch-böhmischen Grenzstadt Bärnau (Landkreis Tirschenreuth) in der nördlichen Oberpfalz können Besucher auf einzigartige Weise in die Vergangenheit eintauchen. Ein in dieser Form bundesweit einzigartiger Geschichtspark lässt Gäste in das Leben eines kleinen slawischen Dorfes des Mittelalters eintauchen. Das bayerisch-böhmische Gemeinschaftsprojekt hat vor allem ein großes Ziel: Geschichte lebendig werden zu lassen.

Mit rund 30 rekonstruierten Gebäuden aus dem Mittelalter ist der Park das größte archäologische Freilandmuseum im deutschsprachigen Raum und bietet ein realistisches Abbild des Alltagslebens zwischen dem 8. und 13. Jahrhundert. Bei einem Ausflug in das weitläufige Museumsdorf spazieren Besucher durch eine slawische Siedlung des Frühmittelalters. Sie erklimmen die hölzerne Turmhügelburg aus dem 11. Jahrhundert und verfolgen das hochmittelalterliche Leben rund um die Herberge.

Die Häuser der Siedlung sind in Originalgröße mit den gleichen Materialen und Techniken gebaut, wie sie einst unsere Urväter nutzten. Zu sehen sind unter anderem ein slawisches Langhaus sowie eine große Herberge, in denen unsere Vorfahren vor rund 1000 Jahren Unterschlupf fanden: Damit zeigt der Geschichtspark in einzigartiger Weise die historische Entwicklung einer Region, die vom Zusammenwachsen der bayerischen Bevölkerung mit den slawischen Siedlern geprägt ist.

Eine weitere Besonderheit sind die ehrenamtlichen Darsteller, welche die Siedlungen des Geschichtsparks mit Leben füllen. In ihrer Freizeit haben sie sich der "Living History" verschrieben. Bis ins kleinste Detail und anhand historischer Quellen recherchieren sie den Alltag im Mittelalter. Von Kochrezepten über das Anfertigen authentischer Kleidung bis hin zum Hausbau, all das stellen sie im Geschichtspark originalgetreu nach. Noch bis 15. September finden aktuell die "Großen Mittelalterwochen" anlässlich des 15. Geburtstags des Parks statt. (obx)

Mehr Informationen: www.geschichtspark.de.

