Luxuriöser Urlaub auf dem Bauernhof

Der Nationalpark Hohe Tauern lädt zum Wandern und Radfahren ein. Ausflüge zu den schönen Kärntner Seen mit ihrem klaren Wasser locken jährlich viele Besucherinnen und Besucher. Doch neben all seinen Naturattraktionen bietet das Mölltal ein ganz besonderes Urlaubsziel. Das Landgut Moserhof – die einstige Meierei zur Burg Falkenstein blickt auf eine über 800 Jahre alte, ereignisreiche Geschichte zurück und wird bereits in der 13. Generation betrieben.

„Mit dem Gast kommt mir die Welt ins Haus“, so Gastgeber Heinz Hartweger. Und so entwickelte er den Moserhof kontinuierlich und mit viel handwerklichem Geschick vom einfachen Urlaubsbauernhof zur Chalet-Urlaubswelt. Im Stile eines alten Dorfes sind um eine kleine Kapelle im Zentrum diverse (Luxus-) Chalets angeordnet. Hochzeiten oder Taufen sind hier keine Seltenheit und werden von Familie Hartweger mit viel Liebe zum Detail geplant.

In einem Dorf durften Sennerei, Weberei oder Müller natürlich nicht fehlen und so bieten die Häuser im Chaletdorf mit eben jenen Mottos diverse Unterkünfte, in denen bis zu acht Personen gemütlich Platz finden. Einige der liebevoll aufbereiteten Häuser, sind bereits über 200 Jahre alt, lassen im Inneren jedoch stilgerechten Luxus nicht missen.

Das kulinarische Zentrum des Chaletdorfs bildet das Gutshaus. Wer sein Frühstück nicht im Korb ins eigene Chalet gebracht haben will, schlemmt am Buffet und erfreut sich nachmittags an selbst gebackenen Kuchenspezialitäten. Dreimal die Woche verwöhnt Küchenchef Christian mit einem Vier-Gänge-Dinner die Gourmets unter den Gästen. Dabei werden auch spezielle Ernährungsformen, wie vegane oder glutenfreie Speisen berücksichtigt und zu kreativen kulinarischen Erlebnissen aufbereitet. Dass die Bio-Zutaten alle selbst produziert werden oder aus der Region stammen, gehört zum nachhaltigen Selbstverständnis im Landgut Moserhof.

Alle Chalets sind zur Selbstversorgung bestens ausgestattet und laden ein, beim Blick auf die rauschende Möll, die Gedanken schweifen zu lassen. Raclette- oder Grill-Körbchen können genauso wie das Frühstück direkt ins Chalet bestellt werden.

Natürlich kommen bei einem Urlaub auf dem Bauernhof auch die Tiere nicht zu kurz. Denn für die treuen vierbeinigen Begleiter ist ebenfalls gesorgt. Die Chalets mit eingezäunten Gärten bieten viel Freiraum und kleine Extras wie eine Hundehütte, Näpfe und frisches Futter für einen sorglosen Urlaub mit Hund. Der eigene Hundebadestand an der Möll bietet zudem ausgiebig Raum zum Toben und Planschen.

Vom Reiten (lernen), über das Streicheln der vierbeinigen Bauernhofbewohner und Toben im Heu, für kleine, wie große Gäste wird viel geboten.

Seit August 2023 ergänzt das Kleingut Moserhof auf riesigen 180 Quadratmetern die vorhandenen 15 Chalets. Das Waldchalet in Alleinlage bietet neben eigenem Natur-Badeteich und Wellnesshäusl noch eine Besonderheit – ein eigener Kleintierstall. Die stilsichere Ausstattung des Chalets hebt zusammen mit Hühnern, die für frische Frühstückseier sorgen und Alpakas, die man hautnah beim Grasen auf der Weide beobachten kann, das Konzept Urlaub auf dem Bauernhof auf ein neues, luxuriöses Level.

Ein neuer Trend, der sich bei ortsunabhängig arbeitenden Menschen immer größerer Beliebtheit erfreut, ist Workation. Hier werden Arbeiten und Reisen miteinander kombiniert. Ein Schreibtisch, der auf Anfrage bereitgestellt wird und die perfekte Internetverbindung in der Natur bilden hierbei die Grundlage. Das Rauschen des Wildbachs und der herrliche Ausblick auf Lärchen- und Tannenwälder entschleunigen und erleichtern das Ausbrechen aus dem (Arbeits-)Alltag. Und was gibt es besseres, als nach getaner Arbeit in der eigenen Sauna oder im Hot Tub zu entspannen?

Der Moserhof im Kärntner Mölltal ist ein wahrer Geheimtipp und bietet für alle Generationen über Aktiv- und/oder Entspannungsurlaub ein besonderes Erlebnis. Urlaub auf dem Bauernhof trifft hier auf authentischen Chalet-Luxus, gepaart mit ausgezeichneter Kulinarik. (Maria Anger)