Luxusidyll in Berchtesgaden

Hoch über den Dächern von Berchtesgaden, mit freiem Blick auf den Watzmann, beeindruckt der ganzjährig beheizte Rooftop-Infinity-Pool im obersten Stockwerk des Hotel EDELWEISS. Besser könnte ein Aufenthalt kaum beginnen. Im heißen Wasser kann man so richtig zur Ruhe kommen, die frische Luft einatmen und das Bergpanorama auf sich wirken lassen. Im Winter, wenn Schnee die Bäume und Gipfel wie gezuckert erscheinen lässt, entfaltet das Ganze sogar einen ganz besonderen Charme. Man kann hier Stunden verbringen und einfach nur die Atmosphäre genießen.

Eine anschließende Massage im Spa bildet die perfekte Entspannungskombi. Besonders zu empfehlen ist die „Zeit für mich“-Massage, die individuell angepasst wird. Je nach Wunsch werden unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt, beispielsweise mit heißen Steinen, die die Behandlung intensiver machen. 2400 Quadratmeter umfasst das EDELWEISS Spa und bietet neben dem Rooftop-Infinity-Pool mit 32°C einen Panorama-Indoor-Pool, der sich über 120 Quadratmeter erstreckt und einen tollen Ausblick auf die Berchtesgadener Bergwelt bietet. Zum Saunabereich gehören Infrarotkabinen, Kneippbecken, ein Indoor-Whirlpool und verschiedene Ruheräumen. Wer aktiv werden möchte, kann das Fitnessstudio nutzen oder an ein paar ausgewählten Wochentagen Yoga, Qi-Gong und Aqua-Fitnesskurse ausprobieren sowie an geführten Wanderungen teilnehmen.

Kulinarische Vielfalt zwischen regional und modern

Kulinarisch lässt das EDELWEISS keine Wünsche offen. Schon beim Frühstück steht eine große Auswahl an Gerichten bereit von süß bis herzhaft inklusive Live Cooking. Beim Abendessen wartet Küchenchef Stefan Hettegger im Hotelrestaurant ein Fünf-Gänge-Menü auf, das bayerisch-alpine Spezialitäten mit moderner Zubereitung verbindet. Wild aus den Berchtesgadener Wäldern, Forelle vom Königssee und frische Kräuter aus der Region treffen auf moderne Zubereitung. Dabei ist so viel wie möglich in Bio-Qualität.

Zum gastronomischen Angebot gehören zusätzlich weitere Restaurants unter der Leitung der Inhaberfamilie Hettegger. Neben dem Hotelrestaurant lädt das Restaurant Panorama auf Höhe des Infinity-Pools dazu ein, bei freiem Blick auf die Bergwelt vielfältige Speisen zu genießen. Das Restaurant Einkehr liegt in einem Wintergarten und serviert italienische und internationale Klassiker. Die großzügig angelegte EDELWEISS Hotelbar im Eingangsbereich hält alles bereit für den kleinen Hunger. Schließlich gibt es noch den Gasthof Neuhaus, der typisch bayerische Küche in authentischem Ambiente bietet. Diese kulinarische Vielfalt lockt auch viele einheimische Gäste an.

Einkaufen nahe der Sommerresidenz der Wittelsbacher

Das Hotel liegt praktischerweise direkt in der Fußgängerzone von Berchtesgaden, das historische Zentrum befindet sich damit unmittelbar vor der Tür. Die altehrwürdigen Bürgerhäuser verkörpern das traditionelle Flair und dank dem autofreien Bereich herrscht hier reges Treiben. Verschiedene lokale Geschäfte laden zu einem Einkaufsbummel ein, beispielweise führt das Feinkostgeschäft Grassl eine große Auswahl regionaler Spezialitäten. Trotz der Nähe zum Ortskern fühlt sich das Hotel abgeschirmt und ruhig an. Einen Besuch wert ist das Königliche Schloss Berchtesgaden. Es ist bis heute Wohnschloss und Sommerresidenz der Wittelsbacher. Hier werden täglich Führungen angeboten, die einen interessanten Überblick über die Geschichte des Schlosses und des Ortes bieten. Beispielsweise wohnte Kronprinz Rupprecht von Bayern hier mit seiner Familie von 1922 bis 1933 und stattete das Schloss mit seinen Kunstsammlungen aus.

Siebenfaches Echo des Königssees

Unverzichtbar für Naturliebhaber ist eine Schifffahrt über den Königssee. Man erreicht ihn in rund 10 Minuten mit dem Auto oder Bus vom Hotel aus. Der See liegt sehr idyllisch eingebettet zwischen steilen Felswänden und ist daher fast nur per Schiff zu überqueren. Dank dem elektrischen Antrieb gleiten die Boote ruhig über den See und man kann gut zur Ruhe kommen und die wunderschöne Bergkulisse auf sich wirken lassen. Berühmt ist das siebenfache Echo, das man aufgrund der Beschaffenheit der Bergwände des Königssees dort vernehmen kann – wobei es in der Vergangenheit nur mit Böllerschüssen erzeugt werden konnte. Heutzutage spielt jemand auf der Trompete, wodurch ein ein- bis zweifaches Echo zu hören ist. Alle Leute auf dem Schiff werden dafür ganz leise und lauschen. Im Winter ist das Ziel der Fahrt die berühmte Wallfahrtskirche St. Bartholomä. Hier kann man einen schönen Spaziergang durch die Winterlandschaft unternehmen, die Kirche besuchen und im Gasthaus einen Glühwein trinken, bevor es zurück aufs Schiff geht. (Daniela Preis)