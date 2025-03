Noch bis zum 31. März 2025 vereint die Region Wilder Kaiser das Beste aus zwei Jahreszeiten. Auf den schneebedeckten Gipfeln locken perfekte Pistenbedingungen Wintersportler an, während in den Tälern bereits die ersten Frühlingsboten zu entdecken sind. MÄRZplus ist die ideale Reisezeit für all jene, die Ski- oder Snowboardabenteuer mit Wanderungen durch die aufblühende Natur oder genussvollen Momenten in gemütlichen Hütten kombinieren möchten. Weniger Trubel nach der Hauptsaison, abwechslungsreiche Aktivitäten für Groß und Klein und die ersten warmen Sonnenstrahlen garantieren zu dieser Zeit einen vielfältigen und erholsamen Urlaub.

Der März –vielseitig und inspirierend



Ob Skiabfahrten ohne Wartezeiten oder ein professionelles Skiguiding mit Techniktipps – Wintersportler profitieren im März von ruhigeren Pisten nach der Hauptsaison. Gleichzeitig erwacht das Tal aus seinem Winterschlaf: Wanderbegeisterte können an geführten Frühlingswanderungen teilnehmen, während Radfahrer die ersten Touren durch die aufblühende Landschaft genießen. Mit der WilderKaiserCard bekommen Gäste in der Region Zugang zu zahlreichen kostenfreien und weiteren attraktiven Aktivprogrammpunkten: Neben den gängigen Aktivitäten wie Skifahren oder im Tal Wandern stehen geführte Schneeschuhwanderungen, E-Biketouren oder Yoga auf dem Programm. Zudem legt das Unterhaltungsangebot nochmals zu: Mit den GOING live Events oder Söller Freitag März Spezial erwartet die Gäste vielseitige musikalische Abwechslung am Abend. Bei einer Genusswanderung oder dem Kaiserschmarrn-Workshop werfen Urlauber einen Blick hinter die Kulissen regionaler Qualitätsprodukte und erleben hautnah, wie diese entstehen. Sogar die Grillsaison wird bereits im März mit dem spannenden Seminar "Grillen Süßes & Saures" eingeläutet. Im Tal warten spannende Aktivitäten wie ein Ausflug zur Wildtierfütterung auf die ganze Familie. Der TVB Wilder Kaiser bietet zahlreiche Aktivitäten an, die unter www.wilderkaiser.info/de/veranstaltungen/maerz-plus buchbar sind.



Bequem unterwegs – auch ohne Auto



MÄRZplus macht den Urlaub am Wilden Kaiser nicht nur vielseitig, sondern auch besonders komfortabel und nachhaltig. Die Region punktet mit umweltfreundlicher Mobilität: Der Winter-Kaiserjet verbindet die Kaiser-Orte Ellmau, Going, Scheffau und Söll bequem, während innerörtliche Skibusse Gäste stressfrei zu allen Highlights bringen. Dank der guten Bahnverbindungen beginnt die Erholung sogar schon bei der Anreise – nachhaltig und entspannt. (BSZ)



