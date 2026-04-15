Marathon mit Blick auf Neuschwanstein

Am 25. Juli 2026 fällt im Allgäuer Urlaubsort Füssen der Startschuss für den 24. IWIS Königsschlösser Marathon, einen der landschaftlich schönsten Marathonwettbewerbe in Deutschland. Die Route führt die Läuferinnen und Läufer vom Start in der Füssener Innenstadt um 7.30 Uhr zunächst um den Hopfensee, dann über den Lech und in einer weiten Schleife am Forggenseeostufer entlang in Richtung Schloss Neuschwanstein, zum Schwansee und zurück nach Füssen. Dort werden die schnellsten Läufer wohl kurz nach 10.00 Uhr im Ziel die Arme hochreißen, Zielschluss ist um 13.30 Uhr.

Die fast durchgehend flache Strecke verläuft zur Hälfte auf Asphalt, zur anderen Hälfte auf guten Forstwegen und zu 60 Prozent am Wasser. Neben dem Rennen über die volle Marathondistanz finden an diesem Tag auch kürzere Läufe statt: Um 16.30 Uhr kann man bei einem Viertelmarathon und um 18.00 Uhr bei einem Halbmarathon auf die Strecke gehen und der Laufnachwuchs kann sich nachmittags bei Kinderläufen in verschiedenen Altersklassen ausprobieren.

Ausschreibungen für alle Rennen stehen auf www.laufwochenende-fuessen.de online, auch die Online-Anmeldung zu allen Läufen ist über diese Website bis zum 19.07. möglich. (BSZ)