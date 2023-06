Mit dem Flying Fox aufs Bike

"Urlaub. So wie ich will.“ Das ist das Motto von Saalfelden Leogang. Hier soll jeder Urlauber seinen Aufenthalt so gestalten, wie er es will. Im kontrastreichsten Lebensraum der Alpen, rund 70 Kilometer südwestlich von Salzburg ist genau das möglich: Denn in Saalfelden Leogang trifft ganz viel Genuss auf wunderbare Naturerlebnisse.

Umgeben von den Leoganger Steinbergen und dem Steinernen Meer wartet ein vielfältiges Angebot von Sport, über Wellness bis hin zur Kultur. In Österreichs größter Bikeregion kommen Rad-Fans aller Levels, Mountainbiker und Genussradler voll auf ihre Kosten – und das mit einem gemeinsamen Bike-Ticket. Familien können auf dem „Berg der Sinne“ eine abenteuerliche Reise erleben. Für Musikliebhaber steht ein sommerliches Kulturprogramm zur Auswahl: das Jazzfestival Saalfelden, die „TONspuren am Asitz“-Konzerte und die ALM:KULTUR. Ein echter Tipp: Die besten Vorteile und freien Eintritt erhalten Gäste mit der kostenlosen Saalfelden Leogang Card – und das 365 Tage im Jahr.

Wo lässt es sich besser Abschalten vom Alltagsstress und die Natur genießen als bei einem atemberaubenden Panoramablick auf die Salzburger Bergwelt? Unter dem Motto „Einfach wandern“ gibt es in Saalfelden Leogang zahlreiche Wander- und Trailrunning-Strecken, die genau solche Ausblicke bieten. Der Weitwanderweg „Pinzga‘ Hatscha“, der Saalachtaler Höhenweg und der Saalachtaler Rundweg sind besonders schöne Beispiele. Unterwegs gibt es einiges zu erwandern: So stößt man unter anderem auf die hölzernen 360-Grad-Sitzbänke und die schmiedeeisernen Waldschaukeln. Hier kann man während einer Wanderung eine kurze Erholungspause einlegen.

Auf nachhaltigen Trailbau wurde viel Wert gelegt

Eine weitere Besonderheit sind die „Stecken-Sharing-Stationen“ an den Startpunkten der Wanderwege. Die naturbelassenen Holzstöcke können auf der Wanderung mitgenommen und am Ende der Tour in die dafür vorgesehenen Halterungen zurückgestellt werden. Die Wanderstöcke kann man als Urlaubserinnerung im Tourismusverband Saalfelden Leogang erwerben. Wer keine Lust hat, seinen schweren Rucksack zu tragen, der bucht den praktischen Gepäcktransport „Wandern ohne Gepäck“: Das größere Gepäckstück wird zum nächsten Tourenstopp gebracht, während man mit einem leichten Tagesrucksack unbeschwert in den Bergen weiterwandert.

Spannend ist die neue „Natur und Klima im Wandel“ Wanderung: Eine Klimawanderung, die den Gästen den Wandel in der Natur aufzeigt und zur Diskussion anregt.

Anfänger, Fortgeschrittene und geübte Bergsteiger – in der Bergsportregion Steinberge kommt jeder auf seine Kosten. Es gibt über 1000 Kletterrouten und alpine Mehrseillängen zu erklimmen. Zur Bergsportregion Steinberge gehören die Loferer und Leoganger Steinberge, das Pillerseetal und das Salzburger Saalachtal sowie die Steinplatte. Der sogenannte Pinzgawurm ist mit 45 Seillängen eine der längsten Kletterrouten der Nördlichen Kalkalpen. Das attraktive Outdoor-Angebot runden zwei moderne Kletterhallen ab, die bei Schlechtwetter und zu jeder Jahreszeit Kletterspaß garantieren.

Saalfelden Leogang ist gemeinsam mit Saalbach Hinterglemm und Fieberbrunn Österreichs größte Bike-Region. Es gibt sieben Berge, neun Bergbahnen und über 90 Kilometer Lines und Trails für Biker zu entdecken und das mit einem gemeinsamen Ticket. Anfänger, Fortgeschrittene und Profis starten an den Talstationen der Bergbahnen und nutzen das große Streckenangebot. Leichte, kurze, schwere Strecken – alles ist dabei.

In Saalfelden Leogang wird sehr viel Wert auf nachhaltigen Trailbau gelegt. Zum Beispiel beim Knappentrail, der ausschließlich mit Naturmaterialien und Holzkonstruktionen, sogenannten North Shore-Elementen, ausgestattet ist und per Hand, also ohne den Einsatz von schweren Geräten, gebaut wurde. Auch drei weitere abwechslungsreiche Trails sorgen für jede Menge Action: Der zwei Kilometer lange Forsthof Trail, der 1,8 Kilometer lange Schwarzleo Trail mit einigen engeren Spitzkehren kombiniert mit flowigen Passagen und der 3,5 Kilometer lange Matzalm Trail. Auf alle Singletrail-Fans warten im Frühsommer 2023 tolle Streckennews: ein weiterer handgebauter Trail dieser Klasse wird eröffnet – der AlteSchmiede Trail. Dieser verspricht auf rund 3,5 Kilometern pures Fahrvergnügen für Jung und Alt.

Mountainbiker können ihre Fahrtechnik perfektionieren und sich die besten Tipps von einem Guide in den Bikeschulen der Region holen. Die Lines und Trails in der Region Saalfelden Leogang sind bis November durchgehend befahrbar. Wer es lieber gemütlich mag, sollte die E-Bike-Genusstour ausprobieren. E-Bikes stehen zum Ausleihen bereit. Unterwegs entdeckt man zahlreiche Hofläden und belohnt sich bei einer Einkehr mit regionalen Pinzgauer Köstlichkeiten. Diese E-Bike-Genusstour kann auf eigene Faust gefahren werden oder ist auch vorab buchbar, inklusive Guide und Stopps.

Der Epic Bikepark Leogang ist das Herzstück der Bike-Region, es gibt ihn schon seit mehr als 20 Jahren. Er gehört zu den renommiertesten Bikeparks in Europa und ist in dieser Saison wieder bis 5. November geöffnet. Besonders der Riders Playground an der Talstation der Leoganger Bergbahnen eignet sich gut für Anfänger jeden Alters. Auf 10 000 Quadratmetern können Neulinge und Kinder die richtige Technik, das Kurvenfahren und das Überwinden von Hindernissen erlernen. Geübte Fahrer versuchen sich an der Weltcup-Downhill-Strecke „Vali’s Hölle“ und an den Lines Hangman I & II, die echten Fahrspaß garantieren.

Wer noch mehr Action sucht und die ersten Sprünge wagen möchte, sollte den GoPro Bagjump Landingbag im Bikepark ausprobieren. Pumptrack-Begeisterte testen am besten den asphaltierten World Champs Pumptrack im Talbereich der Asitzbahn. Ein 5000 Quadratmeter großer Playground mit einer Jump & Dirt Line. Zusätzlich gibt es noch die Hot Shots-fired by GoPro, eine Jump Line mit viel Airtime. Die Bike-Region Saalfelden Leogang legt großen Wert auf Nachhaltigkeit auf den Lines und Trails. Daher lautet das Motto im Epic Bikepark Leogang „Keep the Epic Bikepark clean“.

Eine der schnellsten Stahlseilrutschen der Welt

Abschlagen vor einer traumhaften Bergkulisse – für Golfer einfach nur spektakulär. In Saalfelden Leogang gibt es zwei ganz besondere 18-Loch Golfplätze: der Golfclub Urslautal und der Golfclub Gut Brandlhof. Zwischen Saalfelden und Maria Alm liegt die Golfanlage Urslautal. Sie bietet eine 5000 Quadratmeter große Driving Range und zwei Golfakademien. Die Spielbahn ist zudem mit natürlichen Elementen ausgestattet, wie zum Beispiel einem Biotop und einem Bunker. Golf-Fans überspielen im Golfareal des Golfclub Gut Brandlhof sechs Mal den Gebirgsfluss Saalach und genießen eine herrliche Aussicht auf das Steinerne Meer und die Leoganger Steinberge.

Ein besonderes Erlebnis für die gesamte Familie ist der Flying Fox XXL – eine der längsten und schnellsten Stahlseilrutschen der Welt. Für Adrenalin-Junkies genau das Richtige, denn mit einer Geschwindigkeit von bis zu 130 Kilometern pro Stunde rast man scheinbar schwerelos, mit dem Kopf voraus, durch die Lüfte – und das 1600 Meter lang. Der abenteuerliche Flug bietet außerdem eine gigantische Aussicht auf die Salzburger Bergwelt.

Auch sehr rasant sind die beiden Sommerrodelbahnen: Die 1,6 Kilometer lange Sommerrodelbahn auf dem Saalfeldener Biberg und die Sommerrodelbahn „LeoKlang“ auf 1800 Höhenmetern am Asitz. Ein gemütlicheres Abenteuer können Tierliebhaber bei einer Alpaka-Trekking-Tour erleben. Unterwegs mit den flauschigen Tieren erkundet man die Gegend rund um Saalfelden Leogang.

Der Asitz ist ein beliebtes Ausflugsziel bei Familien. Denn auf dem „Berg der Sinne“, an der Mittelstation, befindet sich der abenteuerliche Sinne-Park. Der abwechslungsreiche Parcours bietet die Möglichkeit, in eine faszinierende Welt des Sehens, Hörens, Riechens, Schmeckens und Fühlens einzutauchen. Beim Lauschen wird im Wald der Hörsinn geschärft, während zur gleichen Zeit Düfte von Alpen- und Wildkräuterpflanzen den Geruchssinn anregen. Wer spazieren gehen ohne Schuhwerk bevorzugt, sollte den Barfußweg ausprobieren. Der weiche Almboden sorgt für eine wohltuende Massage der Fußsohlen. Entspannen kann man sich auf den Ruheliegen, Aussichtsterrassen und der Schwimmplattform am „Stille Wasser am Asitz“-Areal.

„Hinsetzen, genießen und dem Alltag entfliehen“ ist das wunderbare Motto des Naturkinos am Sonnkogel auf der Asitz Bergspitze. Diese besondere Attraktion ist ein Panorama-Kino mit Liege-Inseln aus Holz und Plateaus mit Hängematten. Ohne Leinwand, aber dafür mit einer unglaublichen Aussicht auf das beeindruckende Bergmassiv – besser als Netflix & Co. Das Naturkino ist mit der Asitzbahn, der Steinbergbahn, über Leos Spielewanderweg oder über den großen Asitz zu erreichen. Der ideale Ort für eine Wanderpause in der freien Natur.

Seit 2020 gibt es auch fünf TONspur-Inseln, bei denen man Live-Mitschnitte der TONspur-Konzerte – einer Sommerkonzert Reihe, die bei Sonnenuntergang am Asitz stattfindet – aus dem Vorjahr anhören kann. Wanderer erreichen diese einzigartigen Installationen entlang des Wanderwegs zwischen der Bergstation und dem Gipfel Asitz.

In der Region Saalfelden Leogang gibt es nicht nur viel zu sehen, sondern auch ganz viel zu hören: Vom 17. bis 20. August findet in diesem Jahr das 43. Jazzfestival Saalfelden statt. Internationale und auch nationale Jazz-Musiker treten bei Konzerten in der Stadt und in den Bergen auf. Der Congress Saalfelden, das Kunsthaus Nexus, der Stadtpark und die Otto-Gruberhalle, eine leerstehende Industriehalle aus den 1950er-Jahren, gehören zu den Locations. Außerdem gibt es musikalische Wanderungen und Almkonzerte. Das Jazzfestival bietet über 60 Konzerte, mehr als die Hälfte davon sind für Besucher sogar kostenlos.

An jeweils fünf Donnerstagen, vom 29. Juni bis 10. August 2023, spielen Bands und Musiker unterschiedlicher Genres im Rahmen der Konzertreihe „TONspuren am Asitz“. Bei gutem Wetter genießt man die Konzerte bei Sonnenuntergang auf einer Outdoor-Bühne am Fuße des Großen Asitz mit atemberaubender Berg-Kulisse. Bei Schlechtwetter wird in das AsitzBräu geladen.

Ein wirklich lohnenswertes Ausflugsziel ist das Bergbau- und Gotikmuseum Leogang. In der Ausstellung erhält man Einblicke in die Blütezeit des Leoganger Bergbaus. Das Museum beherbergt auch sakrale Kunst, wie unter anderem die „Schöne Madonna“, eine gotische Heiligenfigur aus dem Alpenraum, die bereits 1410 angefertigt wurde. Besucher erwarten in diesem Jahr zudem spannende Sonderausstellungen.

Darüber hinaus ist die Region Saalfelden Leogang umgeben von vier schönen Schlössern. Eines davon ist Schloss Ritzen mit einem Museum, in dem die bedeutendste und größte Krippensammlung Österreichs sowie heilige Schätze zu finden sind.

Wer sich auf die Spuren der alten Bergmänner begeben möchte, sollte unbedingt das Schaubergwerk Leogang besuchen. Mit einem Guide geht es hier – teils gebückt, teils im Gänsemarsch – durch enge Stollen und einen weitverzweigten Grubenbau. Eine Grubenbahn, die einst Bergbauleute und abgebaute Schätze beförderte, fährt heute die kleinsten Besucher durch einen künstlich angelegten Stollen. Führungen durch das Schaubergwerk werden bis Oktober angeboten, festes Schuhwerk und warme Kleidung sind erforderlich. (Friedrich H. Hettler)