Freizeit und Reise

Radeln mit Blick auf Wasserburg am Inn. (Foto: Chiemsee-Alpenland Tourismus, Jens Scheibe)

01.06.2026

Mit dem Gravelbike durchs Alpenvorland

Drei neue Gravelbike-Touren im Chiemsee-Alpenland

Pünktlich zum Weltfahrradtag am 3. Juni erweitert Chiemsee-Alpenland Tourismus das Radangebot um drei neue Gravelbike-Touren. Die abwechslungsreichen Strecken führen durch sanftes Hügelland, entlang des Inns und vorbei an Seen. Dank der guten Bahnanbindung sind alle Touren bequem mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar.

89Gravelbiken erfreut sich seit Jahren wachsender Beliebtheit. Die Mischung aus sportlichem Fahren, Naturerlebnis und flexibler Streckenwahl macht den Sport besonders attraktiv. Genau dafür bietet das Chiemsee-Alpenland ideale Bedingungen: abwechslungsreiche Landschaften, ruhige Radwege und beeindruckende Ausblicke auf Berge, Seen und Flüsse.

Die neuen Touren im Überblick:
 

1. Von Bad Endorf über den Inn zum Simssee

Die Tour verbindet abwechslungsreiche Schotterwege, idyllische Moor- und Waldlandschaften sowie beeindruckende Ausblicke auf die Innauen und das Alpenpanorama. Highlights sind die schnellen Gravelpassagen entlang der Zillhamer Ache, der lange Abschnitt auf dem Inndamm sowie das Finale am Simssee mit Blick aufs Wasser.

2. Zwischen Innauen und Maxlrainer Forst

Von Wasserburg am Inn führt die Strecke zunächst entlang des Flusses bis nach Rott am Inn, bevor sie in weitläufige Forstgebiete mit langen, schnellen Schotterpassagen eintaucht. Die flüssig zu fahrenden Waldwege sorgen für echtes Gravel-Feeling und ein intensives Naturerlebnis. Etwa auf halber Strecke lädt das historische Schloss Maxlrain mit seiner traditionsreichen Brauerei und gemütlichem Biergarten zu einer entspannten Pause ein. Anschließend verläuft die Route durch sanftes Hügelland zurück Richtung Norden, bevor zum Abschluss entlang der Attel noch einmal eine besonders idyllische Landschaft mit kleinen Brücken und naturbelassenen Wegen wartet.

3. Graveln im ursprünglichen Inntal

Die Tour startet in Wasserburg am Inn und führt am Inn entlang nach Norden und wieder zurück. Dabei erwartet die Gravelbiker eine abwechslungsreiche Runde mit schnellen Schotterwegen, ruhigen Uferpassagen und kurzen, sportlichen Anstiegen. Immer wieder eröffnen sich weite Blicke auf den Inn und die umliegende Landschaft. Zu den besonderen Höhepunkten zählen die langen Abschnitte direkt am Wasser sowie das Kloster Au am Inn mit seinem Bräustüberl als idealer Ort für eine entspannte Pause.

Die Touren sind nicht ausgeschildert, zur Navigation kann jedoch die ChiemseeAlpenApp genutzt werden. Weitere Touren und Tipps rund ums Gravelbiken im Chiemsee-Alpenland sind ebenfalls in der App oder unter https://www.chiemsee-alpenland.de/entdecken/radfahren/gravelbike zu finden. (BSZ)

 

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