Mit Kinderaugen erleben

In der Region Hochkönig warten zahlreiche Familien-Attraktionen darauf, entdeckt zu werden. Dabei sind Spiel, Spaß, Abenteuer und Naturerlebnisse garantiert. Ob für einen Tag oder eine Woche, vor beeindruckender Bergkulisse mitten im Salzburger Land leuchten nicht nur die Augen von Kindern und Jugendlichen – auch Eltern und Großeltern erleben hier das Gefühl, wieder jung zu sein. Mit der HochkönigCard können Familien zudem viele Vorteile genießen – dazu zählen etwa die kostenlose Nutzung der Sommerbergbahnen oder der ebenfalls freie Eintritt in Freibäder.



Eingebettet in die malerische Landschaft der Region Hochkönig ist Tonis Almspielplatz, erreichbar mit der Kabinenbahn Karbachalm in Mühlbach, ein wahres Paradies für kleine Abenteurer. Hoch oben, mit einem atemberaubenden Panoramablick auf die umliegende Bergwelt, bietet der Spielplatz eine Vielzahl an Attraktionen, die Kinderherzen höherschlagen lassen. Neben Mountaincarts und liebevoll gestalteten Spielelementen wartet dort mit einer beeindruckenden Länge von über zwei Kilometern einer der längsten Kugelbahn-Wanderwege der Alpen. Ein besonderes Highlight im Sommer ist der Wasserspielbereich, der an warmen Tagen für willkommene Abkühlung sorgt. Für noch mehr frische Bergluft ist der Prinzenberg Natrun in Maria Alm das ideale Ausflugsziel. Ob kinderwagenfreundliche Wanderwege, der idyllische Prinzensee, der fantasievolle Schlossspielplatz, der spannende Waldseilgarten oder die Jufenalm mit heimischen Tieren und 3D-Bogenparcours – hier findet jede:r das passende Abenteuer. Und für den Weg zurück ins Tal stehen mit der Natrunbahn, dem Waldrutschenpark oder dem Bike über den Flowtrail gleich mehrere Möglichkeiten zur Auswahl.



Erster Schaukelpark Österreichs



Am Gabühel erwartet die Gäste Österreichs erster Schaukelpark auf über 1600 Metern Seehöhe. Schaukeln, spielen und staunen – hier sorgen zwei spektakuläre Wasserfall-Schaukeln, vier weitere Riesenschaukeln und ein über 600 Quadratmeter großes Spielplatzgelände für Action pur. Balance- und Schaukelelemente bieten zusätzlichen Spaß. Der Schaukelpark ist bequem erreichbar mit der Gabühelbahn in Dienten und der Hochmaisbahn in Hinterthal, welche die Gäste sicher ins Schaukelparadies bringen. Und für eine gemütliche Pause laden zwei nahe gelegene Hütten ein.

Die Themen-Wanderwege der Region Hochkönig sind ein Erlebnis für die ganze Familie. Vor allem für Kinder gibt es auf dem Murmeltierweg, dem Schmetterlings-Erlebnisweg oder am „Schnitzerweg der Tiere“ viel zu schauen und erfahren. Aber auch Erwachsene können hier noch einiges lernen. Ein echtes Highlight ist das Kräuterwandern: Von Kräuteralm zu Kräuteralm sammeln kleine Naturforscher:innen farbige Filzkugeln und ein Sagenbüchlein. Als Belohnung für sieben gesammelte Kugeln winkt eine Filzschleuder, die in den Infobüros erhältlich ist.



Familienfreundliches Biken am Hochkönig



Viele Bike-Strecken und Trails in der Region Hochkönig sind ideal für Newcomer, Kinder und Familien. An den Talstationen können Bikes ausgeliehen und mit den Sommerbahnen auf den Berg transportiert werden. In der gesamten Region gibt es kindgerechte Mountainbike-Strecken und Pumptracks, auf denen die Kleinen ihre Fahrtechnik spielerisch verbessern können. Auch die zahlreichen Forstwege zu den Almen sind gut befahrbar und belohnen die Anstrengung mit herrlichen Panoramablicken und gemütlichen Einkehrmöglichkeiten.



Die HochkönigCard bietet Gästen und vor allem Familien zahlreiche Inklusivleistungen und Vergünstigungen bei den Highlights und Attraktionen der Region – darunter beispielsweise die freie Nutzung von sechs Sommerbergbahnen sowie Eintritt zu ausgewählten Freibädern. Zusätzlich fungiert die HochkönigCard als digitaler Urlaubsbegleiter und informiert über Veranstaltungen, Wetterupdates und exklusive Angebote. Neu ab Mai 2025 ist das Guest Mobility Ticket. Mit diesem können Gäste ab der ersten Übernachtung Bus und Bahn in der Region sowie im gesamten Salzburger Land kostenlos nutzen und ihren Urlaub noch flexibler und nachhaltiger gestalten. (BSZ)