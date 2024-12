Mit Volldampf in die neue Skisaison

Schladming-Dachstein startet mit Hochglanz in die neue Wintersaison: Zum einen bringen künftig zwei funkelnagelneue Bergbahnen die Urlauber in der steirischen Tourismusregion auf die Pisten, zum anderen kommen zum traditionellen Ski Opening gleich drei Mega-Stars. Bryan Adams, Sting und Simply Red geben an drei Abenden hintereinander (vom 6. bis 8. Dezember) Konzerte am Fuße der Planai.

Die „4-Berge-Skischaukel“, Herzstück der Region Schladming-Dachstein, hat zwei neue Lebensadern: Die eine ist die neue hochmoderne 10er-Kabinenbahn mit 30 komfortablen Panoramagondeln, die Schladming mit Rohrmoos verbindet. Sie ersetzt die alte 2er-Sesselbahn und kann 2400 Personen pro Stunde befördern. Ein großes Plus: In der neuen Bahn können die Skier mit in die Gondel genommen und sicher abgestellt werden. Dadurch wird der Ein- und Ausstieg schneller und einfacher.

Ebenfalls neu ist am Hauser Kaibling, dem höchsten Berg der 4-Berge-Skischaukel Schladming, die neue „Kaiblinggrat 8er-Sesselbahn“. Diese bringt 3600 Personen pro Stunde mit einer Geschwindigkeit von sechs Metern pro Sekunde auf das Senderplateau in 1870 Metern Höhe. Damit ist die neue „Kaiblinggrat 8er-Sesselbahn“ der leistungsstärkste Sessellift in der Steiermark. Die Fahrt in einem der 68 modernen 8er-Sessel mit Haube, Sitzheizung und individuellem Fußraster dauert nur noch knapp 4,5 Minuten.

Last but not least wurde auf der Riesneralm in die Kinderskischaukel investiert: Neu sind das 168 Meter lange Förderband „KISI-DONNER“ und das Skischulzentrum.

Der Start in die neue Skisaison in Schladming-Dachstein steht ganz im Zeichen der ganz großen Stars. Die Tourismusregion Schladming-Dachstein mit der 4-Berge-Skischaukel Schladming und der Leutgeb Entertainment Group präsentieren, wie bereits kurz erwähnt, die Musik-Legenden Bryan Adams, Sting und Simply Red zum Ski Opening im Rahmen des „The Grand Festival 2024“ vom 6. bis 8. Dezember. Jeden Abend steht einer von ihnen auf der Bühne und spielt seine größten Hits.

Bryan Adams, der den Auftakt bestreitet, glaubt, dass es am Fuße der Planai ungewohnt „kalt“ für einen Open-Air-Auftritt werden könnte. Aber er hat ein Rezept fürs Aufwärmen: „Ich werde die Songs spielen, die alle kennen. Ich liebe es, wenn die Leute meine Songs mitsingen.“ Am 7. Dezember wird dann Sting den Englishman in Schladming geben, zum Festival-Abschluss rockt Simply Red das Stadion an der Planai (www.schladming-dachstein.at/skiopening).

Neben dem spektakulären Ski Opening hat die Tourismusregion Schladming-Dachstein viele weitere spannende Winter-Events auf dem Plan. So geben sich unter anderem die Stars der Skiszene die Ehre. Am 28. und 29. Januar 2025 werden wieder zwei Nachtrennen bei Flutlicht auf der Planai ausgetragen. Zunächst der Riesenslalom, dann folgt das legendäre Nightrace.

Die Nordischen Kombinierer starten beim FIS Weltcup Ramsau am Dachstein (20./21. Dezember 2024) und die Skicrosser bei den Weltcup-Finals im Crosspark Reiteralm (16./17. Januar 2025).

Wer selbst aktiv werden möchte, kann beim Dachsteinlauf (10. bis 12. Januar 2025) teilnehmen – das Angebot reicht vom Kinderrennen bis hin zum kulinarischen Genusslauf. Sportlich musikalisch geht es wiederum bei der 32. Puntigamer Musikanten Ski-WM vom 2. bis 6. April 2025 zu. Dann steigt die Stimmung auf den Skihütten auf der Planai, Hochwurzen und auf der Reiteralm sowie im großen Festzelt im WM Park Planai.

Für weihnachtliche Vorfreude sorgen die Veranstaltungsreihe Schladminger Bergweihnacht vom 22. November bis 24. Dezember 2024 sowie Advent auf der Pürgg: An den ersten zwei Adventwochenenden (30. November bis 8. Dezember) verwandelt sich der Ort in ein weihnachtliches „Kripperl“ mit einem einzigartigen Adventmarkt.

Bereits seit fünf Jahren können sich die Besucher auf die „Almkulinarik by Richard Rauch“ freuen. Im Sommer wie im Winter entwirft der 4-Hauben-Koch mit den Hüttenwirtinnen und Hüttenwirten der Region authentische lokale Gerichte und Produkte. Die Gerichte werden vor Saisonbeginn in einem Workshop gemeinsam erkocht. Auf der Zutatenliste stehen vorwiegend regionale Produkte, teilweise aus der eigenen Erzeugung, wie zum Beispiel Wildfleisch aus der eigenen Jagd, Ziegenfrischkäse oder ein Saiblingsfilet. (BSZ)