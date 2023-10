Moderate Preiserhöhungen

In den Alpen Plus Gebieten Sudelfeld, Spitzingsee, Wallberg und Brauneck laufen die Vorbereitungen für die Wintersaison. Der Vorverkauf von Alpen Plus Saisonskipässen wurde dieses Jahr um eine Woche verlängert, bis zum 24. November 2023.

Eine Anpassung der Skipasspreise ist auch diesen Winter, bedingt durch Inflation und gestiegene Personalkosten, unumgänglich. Allerdings ist die Preissteigerung moderat und liegt bei den Saisonkarten bei etwa fünf Prozent. „Die Alpen Plus Partner haben seit jeher den Anspruch, faire und bezahlbare Preise anzubieten und zählen immer noch zu den günstigen Skigebieten“, sagt Egid Stadler, Sprecher der Alpen Plus Partner.

Der Alpen Plus Saisonskipass für Erwachsene kostet im Vorverkauf bis 24. November 444 Euro (Vorjahr: 420 Euro). Der Familiensaisonskipass für die Eltern und alle eigenen Kinder bis 15 Jahre kostet im gleichen Zeitraum 950 Euro (Vorjahr: 895 Euro). Mit diesem Familienangebot fährt das zweite Kind bereits kostenlos.

Wer es schon nicht mehr erwarten kann, die ersten Schwünge zu ziehen, der kann mit der Alpen Plus Gletscher Card, gültig bis 31. Mai 2024, bereits am Stubaier Gletscher in die Saison starten. Mit der Alpen Plus Gletscher Card können aktuell auch noch die Sommerangebote der weiteren Partner genutzt werden.

Auch bei den Tagesskipässen bleiben die Preise mit einer Erhöhung von dreieinhalb bis fünfeinhalb Prozent moderat und weiterhin unter der Schwelle von 50 Euro.

Der Tagesskipass für Erwachsene kostet am Brauneck und Sudelfeld in diesem Winter 49,50 Euro (letztes Jahr 48 Euro), am Spitzingsee 46,50 Euro (letztes Jahr 45 Euro). Es gibt auch ein sehr günstiges Familienticket für 122 Euro (Sudelfeld), 120 Euro (Brauneck) beziehungsweise 112 Euro (Spitzingsee), gültig für die Eltern und alle eigenen Kinder bis 15 Jahre. Das heißt, das zweite Kind fährt quasi schon kostenlos.

Aus dem beliebten BRB Kombi Ticket wird der MVV Skipass. Damit wird den Gästen eine noch größere Reichweite für die schnelle, bequeme und staufreie Anreise mit dem öffentlichen Nahverkehr angeboten. Enthalten ist weiterhin der Tagesskipass und darüber hinaus die Hin- und Rückfahrt innerhalb des gesamten MVV Netzes bis zu den Zielbahnhöfen der Alpen Plus Skigebiete sowie der Bustransfer bis zu den Talstationen. Erhältlich ist der MVV Skipass nun auch an allen MVV Verkaufsstellen.

Skipässe online kaufen und am Ticketautomaten abholen. In den Webshops der Skigebiete sind Mehrtages-, Tages- und Stundenkarten sowie Saisonskipässe (nur Einzelpersonen-Tarife) erhältlich. Man kann eine bereits vorhandene Alpen Plus Chipkarte aufladen oder einen Voucher erwerben, der an den Skigebiets-Kassen oder am Ticketautomaten im Skigebiet gegen einen Skipass eingelöst werden kann. Ticketautomaten befinden sich an den Talstationen der Brauneck-Bergbahn, der Stümpflingbahn am Spitzingsee und der Waldkopfbahn am Sudelfeld. Webshop-Voucher sind als Geschenkgutscheine verwendbar. (FHH)