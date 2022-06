Musik auf der Alm

Nach zwei Jahren Pause sind die Chiemgauer Berge wieder die Kulisse für eine besondere Konzertreihe: das Chiemgau Alm Festival. Es beginnt am Samstag, 25. Juni, mit dem Eröffnungskonzert "Klingende Hochplatte" im Almgebiet der Hochplatte. Auf das Konzert der Marktkapelle Grassau folgt ein geselliges Musikantentreffen. Zwei Wochen lang können Gäste anschließend Volksmusik, Klassik und Jazz und erstmals sogar ein musikalisches Schauspiel - "Mozart auf da Oim" - auf beliebten Almen genießen.

Die auf einer Anhöhe liegende "Streichenkirche" in Schleching bietet die Bühne für ein Klarinettenquartett, die Priener Hütte für die bekannten Grassauer Blechbläser. Traditionelle "Oim Musi" und "Hoagascht" sind etwa auf der Hefteralm in Grassau, im Forsthaus Adlgass in Inzell und auf der Schwarzachenalm bei Ruhpolding zu hören. Viele Konzerte lassen sich mit einer Wanderung verbinden. Neben dem traditionellen Abschluss der Konzertreihe, einer Bergmesse auf dem Hochgern am Sonntag, 10. Juli, gibt es am selben Tag zwei Ausflüge in die Moderne mit Jazz, Blues und Rock.

Bei jedem Konzert werden Festivalmarkerl à fünf Euro zum freiwilligen Kauf angeboten. Eintritt kostet nur das Konzert am 29. Juni in der Streichenkirche (15 Euro).

Alle Details zum Programm und zu Wandermöglichkeiten stehen auf https://www.chiemsee-chiemgau.info/alm-festival sowie im Flyer, der in den Touristinfos der Region ausliegt. (BSZ)