Mystisches Niederbayern

Im Osten Bayerns, an der Grenze zu Tschechien, liegt eine der mythenreichsten Landschaften Deutschlands: der Bayerische Wald. Vor allem das wildromantische Ilztal südlich von Passau und das sagenumwobene Dreiburgenland bei Tittling gelten als Hochburgen alter Legenden. Tiefe Wälder, dunkle Wasserläufe und Burgruinen bilden hier die perfekte Bühne für schaurig-schöne Geschichten.

Seit rund 50 Jahren sammelt der Deggendorfer Mythenforscher Jakob Wünsch regionale Sagen und macht sie auf geführten Wanderungen erlebbar. Etwa am stillen Rachelsee im Nationalpark Bayerischer Wald, wo die Rachelhex ihr Unwesen treiben soll. Oder am Teufelstisch bei Bischofsmais, einem bizarren Felsgebilde, das wie ein heidnischer Opferstein wirkt. Auch bei Grainet lebt eine düstere Legende weiter - festgehalten in einer kleinen Wallfahrtskapelle. Wer hier unterwegs ist, entdeckt Niederbayern von seiner geheimnisvollen Seite: naturgewaltig, sagenhaft und garantiert nicht alltäglich. (obx)