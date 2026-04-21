Freizeit und Reise

Nur rund 160 Maybach-Fahrzeuge existieren heute noch weltweit - viele davon sind der Öffentlichkeit kaum zugänglich. In Neumarkt in der Oberpfalz öffnet ein weltweit einmaliges Markenmuseum die Türen zu dieser automobilen Luxuswelt und zeigt Geschichte, die sonst verborgen bleibt. (Foto: obx-news/Harm Schumacher)

21.04.2026

Mythos Maybach

Mythos Maybach: Weltweit einzigartiges Markenmuseum in Neumarkt

Weltweit einzigartig: In Neumarkt in der Oberpfalz steht ein Markenmuseum, das automobile Geschichte in einer Dichte zeigt, die selbst Kenner überrascht. Das Museum für historische Maybach-Fahrzeuge widmet sich einer der exklusivsten Automobilmarken des 20. Jahrhunderts - und ist das einzige seiner Art weltweit.

In den 1920er- bis 1940er-Jahren zählte Maybach zur absoluten Spitze des Automobilbaus - genannt in einem Atemzug mit Bugatti, Rolls-Royce und Bentley. Nur rund 1800 Fahrzeuge entstanden zwischen 1920 und 1941, gerade einmal etwa 160 davon existieren heute noch weltweit - und sind in der Öffentlichkeit kaum zu sehen.

Umso außergewöhnlicher ist der Blick hinter die Kulissen dieser automobilen Ikonen: In Neumarkt vereint das Museum rund zehn Prozent des weltweiten Bestands. Auf etwa 2500 Quadratmetern werden bis zu 20 Fahrzeuge regelmäßig ausgestellt. Möglich gemacht hat das die Sammlerfamilie um Anna und Dr. Helmut Hofmann, die eine ehemalige Zweiradfabrik mit viel Gespür für Geschichte in einen Ort automobiler Faszination verwandelt hat.

Die Ausstellung spannt den Bogen von den Fragmenten des ersten Serienmodells W3 - ein vollständig erhaltenes Fahrzeug existiert nicht mehr - bis hin zu modernen Interpretationen der Marke. Ein besonderer Blickfang: das Maybach 62 S Landaulet, eine Dauerleihgabe der Daimler AG. Mit V12-Motor, sechs Litern Hubraum und höchstem Komfort zitiert es die Tradition der legendären Luxuslimousinen.

Nur wenige Meter entfernt steht sein historisches Gegenstück: ein Maybach Zeppelin DS8 aus den 1930er-Jahren. Acht Liter Hubraum, über drei Tonnen Gewicht und der Anspruch kompromissloser Perfektion machen ihn bis heute zu einem Symbol deutscher Ingenieurskunst. Der Zeppelin galt über ein Jahrzehnt hinweg als Krönung des Automobilbaus - geprägt von der Philosophie seines Schöpfers Karl Maybach: Der einzige Maßstab ist Perfektion.

Wer diese automobile Zeitreise erlebt hat, kann den Besuch stilvoll ausklingen lassen: In der angeschlossenen W3-Lounge serviert das Team um Bianca Kollmann Kulinarik in passendem Ambiente. Führungen durch das Museum sind nach Vereinbarung möglich. (obx)

Infos: www.automuseum-maybach.de.

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