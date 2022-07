Nachts im Skyline Park

Am 14. August 2022, ab 17 Uhr, feiert der Allgäu Skyline Park, nach zwei Jahren Pause,

wieder das beliebte Kultevent „Skyline Park bei Nacht“. Wenn sich eine ganz besondere Atmosphäre

über den Skyline Park legt und man an allen Ecken und Enden des größten Freizeitparks in Bayern

Live-Bands und ausgefallene Walk-Acts findet, leckere Köstlichkeiten bei toller Live-Musik genießen

kann und über 60 Attraktionen bis Mitternacht nutzen darf, dann befindet man sich eindeutig bei

Skyline Park bei Nacht.



Mit den LAUSBUAM im Bayerischen Dorf ! Die Alpenrockband hat mit „RESI, I HOL DI MIT MEIM

TRAKTOR AB“ schon mit dem millionenfach geklickten YouTube-Video gezeigt, wo’s langgeht:

Quetschn, E-Gitarre und mit bayerischen Partysound im LAUSBUAM-Style haben die fünf Burschen

den Alpenrock neu erfunden. Im Skyline Park werden die Alpenrocker auf der Bühne im Bayerischen

Dorf ordentlich Dampf machen und für sakrisch viel Gaudi für Jung und Alt sorgen. Vom Alpenrock

zum Let’s rock ‘n‘ roll bringt die Rockabilly-Band „The Catburys“ den originalen Sound der 50er-Jahre

auf die Bühne. Bei den Hits von Stars wie Elvis, Buddy Holly, Johnny Cash und vielen anderen muss

man einfach mittanzen. Für noch mehr Musik im Park wird Adi Hauke sorgen. Musik ist seine Passion.

Die Gitarre ist seine Geliebte. Er spielt eigene und bekannte Songs von Blues, Rock über Reggae, Pop

bis zu elektronischer Musik. Die richtige Mischung macht ihn zum absoluten Liebling aller Zuhörer.

Akustikgitarren, Cigar-Box Guitars, die Hangdrum, das Didgeridoo - mit dieser Ausstattung sind selbst

spontane Publikumswünsche kein Problem. Zwischen den zahlreichen Acts heizt DJ HIGH DEF allen

Party-Fans mit den größten Hits des Jahrzehnts ein.



Wen einmal das Skyline Park bei Nacht-Fieber gepackt hat, der kann den Zauber eines Besuchs bei

Nacht verstehen. Neben großartigen Live-Bands & DJ beim Sky Shot, werden auch Jongleure bei

Einbruch der Dämmerung LED-Keulen kunstvoll durch die Luft werfen. Das Team der Jongleure

besteht aus Weltmeister Christoph Mitasch sowie Weltrekordhalter Luca Pferdmenges, Moritz

Rosner und Jan Daumin (hält den Weltrekord in 5-Ball Box und 6 Ball Shower) werden für eine

hinreißende Show an verschiedenen Orten im Park sorgen. Ein Blickfang wird die erstklassige

Stelzenartistik der „Kompanie Abgefahren“ sein. Schon von Weitem sichtbar, fast durch den Raum

schwebend, wie aus einer anderen Welt, tanzen und posieren die leuchtenden Stelzenfiguren durch

die Nacht. Wer ergattert ein gemeinsames Foto mit den Space-Schmetterlingen oder weiteren

Leuchtwesen in phantasievollen und fröhlichen Kostümen? Schminkerinnen und Tattookünstler

bringen Farbe und Glamour auf die Haut der Nachtschwärmer*innen und Freizeitparkfans.

Besonderes Highlight ist das fulminante Hochfeuerwerk um 23 Uhr.



Das reguläre Tagestickets ermöglicht die Teilnahme zum Nachtevent! Für alle, die nur zum

Nachtevent ab 17 Uhr kommen möchten, die sichern sich am besten sofort eines der beliebten

Tickets für 20 Euro im Vorverkauf im Online-Shop.

An der Abendkasse vor Ort kann man das Skyline Park bei Nacht Ticket für 22 Euro erwerben.

Wichtiger Hinweis: Ausweichtermin bei schlechtem Wetter – Samstag, 20. August 2022. (BSZ)