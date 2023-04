Nadeln statt stempeln

Die Zeiten, in denen Wanderstempel in ein Tourenbuch gedruckt wurden, sind vorbei: Die Neuzeit hat begonnen, auf den Top Trails of Germany ist man mit der „Digitalen Wandernadel“ unterwegs – und das mit großem Erfolg. Die Wander-App wurde nicht nur ausgiebig genutzt, vielmehr zeigt sie, dass das Konzept der deutschen Spitzenwanderwege aufgeht. Zahlreiche Nutzer der App nahmen sich nach dem ersten Weg der Qualitäts-Kooperation auch einen zweiten und dritten vor – das ist ein digitaler Beweis dafür, dass Wanderer ganz gezielt auf den 13 Prädikatswegen wandern wollen.

„Was wir vor rund 15 Jahren als Ziel definiert haben, zeigt sich nun in Zahlen“, erklärt Christa Fredlmeier, Geschäftsführerin der Top Trails of Germany. „Wir haben uns in einem Netzwerk der schönsten und hochwertigsten Fernwanderwege zusammengeschlossen, um dem Wanderer eine gute Orientierung zu geben, welche Wanderwege ein absolutes Muss sind und welche Naturerlebnisse er auf keinen Fall verpassen darf – sozusagen die Top Wander-Bucket-List für Deutschland!“

Seit Einführung der App 2019 bei den Top Trails erreichten rund 40 User den Status „Explorer“, wofür auf drei Steigen je zwei Etappen zurückgelegt werden müssen. Als „Adventurer“ qualifizierten sich bis heute acht Wanderer – sie erwanderten auf sechs Steigen je zwei Etappen. Und zwei Nutzer erreichten sogar den Status „Hero“ – eine große Leistung, denn dafür müssen auf zehn Steigen je zwei Etappen gelaufen werden. Da jeder Top Trail auch eine eigenen Wandernadel hat, können insgesamt 16 verschiedenen Wandernadeln erreicht werden – die für jeden Steig und die steigübergreifende mit der Auszeichnung als Explorer, Adventurer und Hero.

Die digitale Version des Wanderpasses funktioniert wie die aus Papier: Entlang der Top Trails gibt es pro Etappe zwischen drei bis fünf Kontrollpunkte, die der Wanderer passieren muss. Wichtig ist nur, das GPS auf dem Smartphone einzuschalten – Internet ist unterwegs nicht nötig. Wenn der jeweilige Kontrollpunkt erreicht ist, muss die App gestartet werden, so registriert das System, dass die Kontrollpunkte passiert wurden. Statt Stempel gibt es Punkte.

„Als wir die App entwickelten, wollten wir den guten, alten Wandernadeln ein Revival geben, und das ist uns gelungen“, sagt Michael Tritscher, Geschäftsführer des Unternehmens SummitLynx. Gemeinsam mit seinem Geschäftspartner Peter Höflehner entwickelte er vor rund zehn Jahren die App für den Wandertourismus, die bereits von zahlreichen namhaften Destinationen in Österreich, Deutschland und Südtirol genutzt wird – wie auch von den 13 deutschen Spitzenwanderwege. „Wir freuen uns, dass der Wanderpass auch weiterhin populär ist und von vielen Wanderern geschätzt wird“, sagt Tritscher, „dass wir diesen nun in eine zeitgemäße Form gebracht haben, die ebenso angenommen wird wie der traditionelle Pass aus Papier, ist auch ein Zeichen dafür, dass sich die Wanderer gerne belohnen, denn für jede erreichte Wandernadel gibt es auf jeden Fall eine Urkunde.“

Die Top Trails of Germany sind ein Zusammenschluss von 13 Fernwanderwegen, die die schönsten Regionen Deutschlands erschließen. Dazu gehören: Altmühltal-Panoramaweg, Eifelsteig, Goldsteig, Harzer-Hexen-Stieg, Hermannshöhen, Rothaarsteig, WesterwaldSteig, Westweg-Schwarzwald, Kammweg Erzgebirge-Vogtland, Schluchtensteig-Schwarzwald, Albsteig, Heidschnuckenweg, Weserbergland-Weg. Mehr: https://www.top-trails-of-germany.de/. (Gabi Dräger)