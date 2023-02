Neue Achterbahn

In Deutschlands größtem Freizeitpark entsteht aktuell im neuen Themenbereich Kroatien die 14. Achterbahn des Europa-Park. Dabei setzt die Inhaberfamilie Mack auf traditionelle Ingenieurskunst und modernste Technik, made in Germany. Mit der Montage der ersten Schiene wurde am 1. Februar ein weiterer Meilenstein erreicht.



Vor Ort wurde in den letzten Monaten auf dem Gelände neben dem Themenbereich Griechenland der Rohbau am Stationsgebäude durchgeführt und die Ankerkörbe im Boden eingelassen. Auf diesen werden nun zahlreiche Stützen montiert, welche die 1385 Schienenmeter der neuen Achterbahn tragen. Ein Schienenelement ist dabei zwischen 8 und 12 Meter lang und wiegt bis zu 3,5 Tonnen. Gefertigt wird die neue Anlage in der Achterbahnschmiede Mack Rides in Waldkirch. Jedes Element ist dabei ein Unikat und wird mithilfe von Robotern und CNC-gestützten Maschinen in einer automatisierten Einzelstückfertigung produziert. Bis eine Schiene montiert, lackiert und transportfertig ist, vergehen vier Tage.



Das Familienunternehmen Mack Rides ist einer der Marktführer in der Entwicklung und Produktion von Freizeitparkattraktionen und blickt dabei auf eine 240-jährige Unternehmensgeschichte zurück. Über 200 Mitarbeiter produzieren in Waldkirch und Herbolzheim Achterbahnen, Wasserattraktionen und Rundfahrgeschäfte für den Weltmarkt. Rund 95 Prozent werden ins Ausland exportiert. (BSZ)