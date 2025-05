In der österreichischen Tourismusregion Schladming-Dachstein entstehen ab kommendem Herbst mit Unterstützung des Landes Steiermark rund 60 Kilometer neue Bike-Strecken. Mit dem Projekt “Sonnseitn Trails” wird ein höchst ambitioniertes Vorhaben für die Infrastruktur im Radtourismus umgesetzt und die Position von Schladming-Dachstein als “Bikeland” weiter gestärkt. Der Tourismusverband investiert bis 2027 insgesamt rund 4,5 Millionen Euro, im Jahr 2025 steuert das Land Steiermark 750.000 Euro an Förderung bei.



Ob Mountainbiker, E-Biker, Genussbiker oder sportliche Downhiller: Die Tourismusregion Schladming-Dachstein hat sich als Top-Destination für Bikeurlauber und Trailfans etabliert. Im “Bikeland” Schladming-Dachstein erwarten Mountain- und E-Biker bereits 26 Touren, zwei Bikeparks und ein Singletrack mit insgesamt 67 Trail-Kilometern. Dazu kommt eine hervorragende touristische Infrastruktur mit zwei Sommer-Bergbahnen inklusive Biketransport, 15 Bike- &-Hike-Touren, Rennrad- und Gravel-Bike-Touren sowie 21 auf Bikegäste spezialisierten Hotelbetrieben.



Neue “Sonnseitn Trails” fügen sich in bestehendes Bike-Angebot ein



Mit dem Projekt “Sonnseitn Trails” setzt die Region Schladming-Dachstein nun ganz neue Maßstäbe: In drei Bauphasen entstehen hochwertige Singletrails, die auf verschiedene Altersgruppen und Fähigkeitsstufen abgestimmt sind – von Familien mit Kindern bis zu sportlich ambitionierten Bikern. Die Sonnseitn Trails werden nahtlos in das bestehende Bike-Angebot der Region eingebettet. Sie sind direkt mit dem Bikepark Schladming, den Reiteralm Trails und dem Ennsradweg vernetzt und stärken so die Position von Schladming-Dachstein als ganzheitliches “Bikeland”. Der Bau der neuen Sonnseitn Trails erfolgt nach internationalen Standards durch erfahrene Expertenteams. Dabei wird besonderer Fokus auf Umweltverträglichkeit, minimale Eingriffe in die Natur und innovatives Wassermanagement für Wetterextreme gelegt.



Führende Ganzjahresdestination stärkt den Qualitätstourismus



Das Ziel besteht darin, die Region Schladming-Dachstein als führende Ganzjahresdestination weiter auszubauen und neue Impulse für den Qualitätstourismus und die Bewegungsförderung zu setzen. Ein weiterer Fokus liegt auf einer klaren Besucherlenkung, um Konflikte zwischen Bikern, Wanderern, der Land- und Forstwirtschaft sowie der Jagd zu minimieren und sensible Bereiche besser zu schützen. Der Tourismusverband möchte eine nachhaltige Regionalentwicklung mit weniger Saisonalität und mehr Ganzjahresarbeitsplätzen erreichen, sowie Gesundheit und Bewegung insbesondere für Kinder und Jugendliche noch stärker fördern. (BSZ)

www.schladming-dachstein.at/bike