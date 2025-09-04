Neues Kinder-Maskottchen

Füssen im Allgäu setzt ein fröhliches Zeichen für Familien: Mit Lauti, einer zum Leben erwachten Laute, präsentiert der Urlaubsort sein neues Maskottchen. Die Figur greift die jahrhundertealte Tradition Füssens als Zentrum des Lauten- und Geigenbaus auf und kennzeichnet künftig die vielen Angebote für kleine Gäste.

Das erste Printprodukt mit der sympathischen Leitfigur ist das Kinderbuch „Lauti und die goldene Sonne von Füssen“. Es erzählt darin eine spannende Geschichte mit historischen Bezügen, die als Rundgang durch die Füssener Altstadt konzipiert ist. So wird Stadtgeschichte – am Beispiel der Lautenbauer – für Kinder spielerisch erlebbar. Außerdem lädt ein neues Lauti-Stadträtsel Familien dazu ein, die Altstadt aktiv zu erkunden.

In der neu aufgelegten Familienerlebniskarte stellt Lauti zusätzlich spannende Ausflugsziele, kindgerechte Naturerlebnisse, Sehenswürdigkeiten mit Spaßfaktor sowie familienfreundliche Touren in der gesamten Region vor. Damit wird die Urlaubsplanung für Familien noch leichter und abwechslungsreicher. Das Lauti-Büchlein, das Stadträtsel und die Karte sind kostenfrei in der Tourist Information Füssen erhältlich. (BSZ)

Weitere Informationen: www.fuessen.de/lauti und www.fuessen.de/familie.