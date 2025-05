Neues vom Chiemsee

Seit Kurzem fährt die Flotte der Chiemsee-Schifffahrt neben den Inseln und den Orten Prien a.Chiemsee und Gstadt a.Chiemsee auch wieder die Häfen von Bernau a.Chiemsee, Übersee, Chieming und Seebruck an. Am 24. Mai wechselt die Chiemsee-Schifffahrt endgültig in den Sommerfahrplan. Dabei wird die Taktung nochmals verstärkt. Neben der Herreninsel ist auch die kleinere Fraueninsel immer einen Abstecher wert. Bei einem Inselspaziergang erkunden Gäste das malerische Fischerdorf, probieren eine Chiemsee-Renke der Insel-Fischer oder kosten das handgemachte Marzipan der Klosterschwestern. Immer im Blick: der Campanile, der freistehende Glockenturm des Marienmünsters der Abtei Frauenwörth.

1400 Jahre Klosterinsel Herrenchiemsee

Die Herreninsel feiert heuer ein großes Jubiläum: Um das Jahr 625 wurde ein Benediktiner-Kloster auf Herrenchiemsee gegründet. Wer mehr über die Geschichte der Insel sowie des Klosters erfahren möchte, kann das Augustiner-Chorherrenstift besuchen. Heutzutage beherbergt es ein historisches Museum, das die Kloster- und Stiftsgeschichte sowie die Tage zur Vorbereitung der Verfassung der Bundesrepublik Deutschland im Jahr 1948 dokumentiert. Weitere Höhepunkte sind die Privaträume von König Ludwig II., der barocke Bibliothekssaal sowie die Gemäldeausstellungen im 2. Stock: die Galerie „Maler am Chiemsee“ sowie die Gemäldegalerie Julius Exter. Nebenan befinden sich die Kirche St. Maria mit einer wertvollen Kassettendecke aus dem 17. Jahrhundert sowie die Baurelikte der ehemaligen Stiftskirche St. Sixtus und St. Sebastian, auch Inseldom genannt, der im Rahmen einer Führung zu besichtigen ist.

Königsklasse IV auf Schloss Herrenchiemsee

Unter dem Titel „Könnt ihr noch?“ – Kunst & Demokratie präsentiert die Ausstellung der Pinakothek der Moderne mehr als 50 Werke internationaler Künstler, die von demokratischen Grundwerten wie Freiheit, Gleichheit, Selbstentfaltung und Menschenwürde handeln. Die Sommerausstellung findet bis 12. Oktober in den unvollendeten Rohbauräumen im Nordflügel des Schloss Herrenchiemsee statt.

An ausgewählten Terminen (18. Mai, 14. Juni, 20. Juli, 23. August, 15. September, 28. September je um 14 Uhr) finden eigens kreierte Sonderführungen zum Thema „Abenteuer Demokratie auf der Insel: Eine Begegnung von Verfassungsfragen und moderner Kunst“ statt. Sie verbinden die 2023 neu gestaltete Dauerausstellung „Der Wille zu Freiheit und Demokratie“ im Augustiner-Chorherrenstift sowie die Sonderausstellung der Pinakothek (Anmeldung erforderlich).

Neues Strandbad Lido im Chiemseepark Felden

Seit 1. Mai gibt es im Strandbad Felden in Bernau a.Chiemsee den brandneuen Strandkiosk Lido. Gäste starten hier mit einem süßen oder herzhaften Frühstück in den Tag, erhalten leichte oder stärkende Mahlzeiten für den Tag am Wasser oder genießen ein kühlendes Getränk oder einen Cappuccino auf der Sonnenterrasse. Auch die klassischen Freibadpommes dürfen natürlich nicht fehlen. Tipp: Am 18. Mai findet die offizielle Eröffnungsfeier mit Frühschoppen und Weißwurstfrühstück statt (8 Euro pro Person).

Festakt zum 180. Geburtstag von König Ludwig II.

Am 25. August 2025 wäre König Ludwig II. 180 Jahre alt geworden. Zur Feier des Tages findet in Prien beim König Ludwig II.-Denkmal an den Schären ein Festakt statt. Mit Blick auf das Schloss Herrenchiemsee erfolgt eine Festrede, anschließend gibt es einen musikalischen Festzug der örtlichen Blaskapelle im Beisein der Fahnenabordnungen verschiedener Priener Traditionsvereine. Nach Salutschüssen historischer Kanonen klingen die Feierlichkeiten bei einem Festmahl im Restaurant Luitpold am See aus. Bei schlechtem Wetter wird die Feier in den überdachten Bereich der Chiemsee-Schifffahrt am Hafen von Prien/Stock verlegt.

Alle weiteren Informationen rund um einen Aufenthalt am Chiemsee sind unter www.chiemsee-alpenland.de/chiemsee zu finden. (BSZ)