Hoch über dem Altmühltal, auf einem steil aufragenden Jurafelsen, liegt ein Ort, der Geschichte und Mythos auf einzigartige Weise verbindet: Burg Prunn. Die mittelalterliche Anlage bei Riedenburg (Kreis Kelheim) in Ostbayern zählt zu den eindrucksvollsten Burgen Bayerns - und wird in diesem Sommer selbst zur Bühne für einen der größten Stoffe der europäischen Literaturgeschichte. Mit dem Nibelungenschauspiel kehrt ein Heldenepos dorthin zurück, wo einst ein Teil seiner Überlieferung entdeckt wurde.

Schon der erste Blick auf die Burg ist spektakulär: Wie ein steinernes Schiff scheint sie über dem Tal zu schweben, sichtbar für Radfahrer auf dem Altmühltal-Radweg, Wanderer und Ausflugsschiffe auf dem Fluss. Im Inneren erzählen der große gotische Saal, fein gearbeitete Portale und Reste spätgotischer Wandmalereien von der Blütezeit der Anlage im 13. Jahrhundert - eine Kulisse, wie geschaffen für große Geschichten.



Tatsächlich wurde genau hier Geschichte geschrieben. Im Jahr 1566 entdeckte der Gelehrte Wiguläus Hund auf Burg Prunn den sogenannten "Prunner Codex" - eine der ältesten vollständig erhaltenen Handschriften des Nibelungenlieds. Das Werk gilt heute als Teil des UNESCO-Weltdokumentenerbes und prägt bis heute Erzähltraditionen weit über Deutschland hinaus - von klassischer Literatur bis hin zu modernen Fantasy-Welten wie Game of Thrones.



Nun kehrt die Sage in einer neuen Form an ihren historischen Ort zurück. Das Nibelungenschauspiel verbindet klassisches Theater mit modernen Projektionen und lässt die dramatischen Geschichten um Siegfried, Kriemhild und den Untergang der Burgunder direkt in den alten Mauern lebendig werden. Die Inszenierung nutzt bewusst die besondere Atmosphäre der Burg - Stein, Licht und Geschichte verschmelzen zu einem intensiven Erlebnis. Aufführungen finden bis zum 25. Oktober an Sonn- und Feiertagen jeweils um 13.30 Uhr statt.



Wer tiefer eintauchen möchte, kann den Theaterbesuch mit einem Rundgang durch die Burg verbinden. Die Dauerausstellung "Burg Prunn und das Nibelungenlied" beleuchtet das Leben im Mittelalter und stellt die berühmte Handschrift in ihren historischen Kontext. So entsteht ein Gesamtbild, das weit über eine klassische Aufführung hinausgeht - und die Verbindung von Ort und Erzählung eindrucksvoll greifbar macht. (obx)



Infos: www.nibelungen-schauspiel.de