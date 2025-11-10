Mit den Backstreet Boys auf die Pisten

Die Tourismusregion Schladming-Dachstein startet mit großen Schritten und großen Stars in die Wintersaison 2025/26. Drei neue Bergbahnen sorgen in diesem Jahr für noch mehr Komfort und Qualität. Beim Ski Opening Anfang Dezember wird Popgeschichte geschrieben. Die Backstreet Boys eröffnen die Saison mit drei Konzerten in Schladming. Dazu kommen neue kulinarische Erlebnisse in urigen Almhütten, besondere Familienangebote und jede Menge Bewegung – von der Piste bis zur Langlaufloipe.



Wenn am 5. Dezember 2025 die Lichter im Planai-Stadion angehen, startet Schladming-Dachstein mit einem echten Paukenschlag in den Winter: Die legendären Backstreet Boys treten vom 5. bis 7. Dezember gleich dreimal in Folge auf und feiern damit ihr aktuell einziges Europa-Gastspiel in dieser Saison. Mit im Gepäck haben sie ihr neues Album „Millennium 2.0“, mit dem sie das 25-jährige Jubiläum ihres Mega-Hitalbums feiern. Ein perfekter Auftakt für einen Winter voller Höhepunkte.



„Schladming-Dachstein steht seit Jahren für Qualität, Vielfalt und gelebte Gastfreundschaft“, sagt Mathias Schattleitner, Geschäftsführer der steirischen Tourismusregion. „Mit einem fulminanten Ski-Opening, den neuen Bergbahnprojekten und attraktiven Familienangeboten investieren wir gezielt in die Weiterentwicklung unserer Region. Gemeinsam mit unseren starken Partnern legen wir den Fokus konsequent darauf, unseren Gästen hochwertige Erlebnisse zu bieten.“



Drei neue Bahnen für mehr Komfort

Ab dieser Wintersaison bieten gleich drei neue, moderne Bergbahnen in der Region Schladming-Dachstein noch mehr Komfort. Auf der Planai sorgt die neue 8er-Sesselbahn „Mitterhausalm I“ für eine komfortable Skischaukel-Verbindung. Die moderne Anlage mit Sitzheizung und Wetterschutzhauben kann bis zu 3000 Personen pro Stunde befördern und verkürzt die Fahrzeit auf rund drei Minuten. Am Hauser Kaibling ersetzt die neue 10er-Gondelbahn „Senderbahn“ die bisherige 4er-Sesselbahn.



„Mit der neuen Sesselbahn Mitterhausalm I und der parallel realisierten Senderbahn Hauser Kaibling schaffen wir eine echte ‚Super Connection‘ zwischen Planai und Hauser Kaibling. Sie steht für höchsten Komfort, modernste Technik — von Sitzheizung und Wetterschutzhauben bis zu aerodynamischen Kabinen — sowie eine spürbare Qualitäts- und Geschwindigkeitssteigerung im gesamten Skigebiet. Ab der Saison 2025/26 bringen wir die Verbindung auf ein neues Level“, freut sich Georg Bliem, Geschäftsführer der Planai-Hochwurzen-Bahnen.



„Mit der neuen 10er-Gondelbahn ‚Senderbahn‘ verkürzen wir die Verbindung zwischen Hauser Kaibling und Planai auf unter fünf Minuten – und sorgen mit einer Förderleistung von 2800 Personen pro Stunde für ein völlig neues Qualitätsniveau auf der Schladminger 4-Berge-Skischaukel,“ so Klaus Hofstätter, Geschäftsführer der Hauser Kaibling Bergbahnen.



Ebenfalls neu ist die 8er-Gondelbahn auf der Fageralm in Forstau, die zwei bestehende Doppelsesselbahnen ersetzt und das beliebte Familienskigebiet auf ein neues Komfortniveau hebt. Die Fageralmbahn verfügt über 55 Gondelkabinen und transportiert bis zu 1160 Personen pro Stunde. Besonders bemerkenswert ist das nachhaltige Konzept hinter dem Projekt: Die Anlage wurde ressourcenschonend realisiert – viele Komponenten stammen aus der früheren Großarler Hochbrandbahn und wurden fachgerecht wiederaufbereitet. Stationen, Gondeln, Stützen und Rollenbatterien konnten wiederverwendet und durch neue Schlüsselkomponenten wie Steuerung, Motor, Getriebe und weitere Gondeln ergänzt werden. Damit ist die Fageralmbahn ein echtes upgecyceltes Vorzeigeprojekt.



„Mit der neuen Fageralmbahn investieren wir gezielt in die Qualität und Zukunft der Fageralm als Kinder- und Familienskiparadies“, betont Daniel Berchthaller, Geschäftsführer Reiteralm Bergbahnen. „Wir verbinden Komfort und Umweltbewusstsein – und schaffen ein Erlebnis, das zeigt, dass moderne Technik und Ressourcenschonung Hand in Hand gehen können.“



Familienfreundlich wie nie



Ein starkes Signal an Familien: Ab dieser Wintersaison fahren alle Kinder bis sechs Jahre (Jahrgang 2020 und jünger) gratis Ski – auf allen Bergen der 4-Berge-Skischaukel Schladming (Hauser Kaibling, Planai, Hochwurzen und Reiteralm) sowie auf den kleineren Skibergen Galsterberg, Fageralm und Rittisberg inklusive kostenlosen Fahrten auf den Dachstein-Gletscher. Damit wird Wintersport für Familien noch attraktiver – bei über 160 Pistenkilometern, modernen Anlagen und speziellen Kinderbereichen.



Als ideale Skiberge für die ganze Familie präsentieren sich auch der Galsterberg und der Rittisberg in Ramsau am Dachstein. Auf der Riesneralm in Donnersbachwald erwartet kleine Wintersportler in diesem Winter ein besonders großzügiges Kinderland – die Kinderskischaukel wurde deutlich erweitert und um ein neues Skischulzentrum ergänzt. Die Planneralm setzt als höchstgelegenes Skidorf der Region auf Naturbelassenheit, beste Schneequalität und besonders kinderfreundliche Liftanlagen.



Langlauf, Kulinarik und Erlebnisse abseits der Pisten



Abseits der Piste zeigt sich die Region von ihrer ruhigen, aber doch aktiven Seite und bietet viele Wege die verschneite Landschaft zu erkunden. Langlaufen auf 220 Kilometern im Langlaufeldorado Ramsau am Dachstein, 300 Kilometer Winter- und Schneeschuhwanderungen, Pferdeschlittenfahren, Fatbiken, Rodeln oder Skitouren gehen.



Beim Dachsteinlauf in Ramsau am Dachstein (9. bis 11. Jänner 2026) steht wieder alles im Zeichen des Langlaufsports. Das traditionsreiche Event zählt zu den größten Volkslanglauf-Veranstaltungen Österreichs und zieht jedes Jahr sowohl Profis als auch Hobbysportler an. Zur Auswahl stehen verschiedene Bewerbe über Distanzen von 10 bis 40 Kilometern, dazu der beliebte Genusslauf mit kulinarischen Stationen entlang der Strecke, das Kids Race sowie der neue Businesslauf für Teams.



Und wer es genussvoller mag, erlebt auf 16 Hütten die winterliche „Almkulinarik by Richard Rauch“ – kreative Gerichte mit regionalem Bezug, entwickelt gemeinsam mit den Hüttenwirten der Region. (BSZ)



www.schladming-dachstein.at