Österreichs erster Schaukelpark

In der Urlaubsregion Hochkönig warten grüne Almen, beeindruckende Berge, ein „Freiheit ohne Ende“-Gefühl und eine Vielzahl an aufregenden Aktivitäten. Kurz gesagt alles, was gelungene Familienferien ausmachen. Ob für einen Tag oder eine Woche, die Region lädt zu einer Zeit voller Spaß und Abenteuer ein. Mitten im Salzburger Land finden Familien ein abwechslungsreiches Sommerprogramm und haben dabei die Qual der Wahl: Wandern, Biken, Sommerrodeln oder doch lieber den neuen und ersten Schaukelpark Österreichs testen?

Der Sommer am Hochkönig lockt in diesem Jahr mit einem ganz besonderen Highlight, der Eröffnung des neuen und gleichzeitig ersten Schaukelparks in Österreich. Auf dem über 600 Quadratmeter großen Spielplatzgelände am Gabühel geht es auf über 1600 Metern hoch her. Einen komfortablen und sicheren Aufstieg ermöglichen dabei die Hochmaisbahn in Maria Alm und die Gabühelbahn in Dienten. Oben angekommen versprechen zwei spektakuläre Wasserfall-Schaukeln sowie vier weitere Schaukel-Höhepunkte neben einem unvergesslichen Abenteuer auch eine traumhafte Aussicht. Bei der gemütlichen Rast auf der Steinbockalm oder der Gabühelhütte sorgen regionale Speisen für Genussmomente und neue Energie.

Bei sommerlichen Temperaturen hält auch der Biberg in Saalfelden Attraktionen für die ganze Familie bereit. Dort können Groß und Klein im Themenpark „Natur & Stein" oder im Streichelzoo beim Berggasthof Huggenberg die eindrucksvolle Natur entdecken. Action hingegen bietet die 1,6 Kilometer lange Sommerrodelbahn: 345 Höhenmeter, 61 Kurven und drei Super-Jumps liefern Freude für alle Flitzer und Genussrodler.

Für das „Spaß am Berg“-Gefühl darf ein Besuch von Toni´s Almspielplatz in Mühlbach nicht fehlen. Mit der Kabinenbahn Karbachalm geht es hoch zu zahlreichen Spielstationen wie einem Wasser- und Sandspielplatz, einem Kletterturm und Slacklines. Neben barrierefreien Wanderwegen wartet an der Bergstation außerdem eine Mountaincart-Strecke, die nach einer kurzen Einführung der Profis Adrenalin und Action bis ins Tal verspricht. Für noch mehr frische Höhenluft lohnt sich ein Ausflug zum Prinzenberg Natrun in Maria Alm. Egal, ob auf kinderwagengerechten Wanderwegen, am Prinzensee, auf dem Schlossspielplatz, im Waldseilgarten oder bei der Jufenalm mit heimischen Tierarten und aufregendem 3D Bogenparcours – hier ist für jede:n etwas dabei. Nach erlebnisreichen Stunden am Berg stehen für den Weg zurück ins Tal mit der Natrunbahn, dem Waldrutschenpark oder dem Bike über den Flowtrail gleich mehrere Möglichkeiten zur Auswahl. Gemütliche Familienunterkünfte und interessante Themenwege wie der Murmeltierweg oder der Schmetterlings-Erlebnisweg runden das Familienangebot am Hochkönig ab.

Bei einem Urlaub in der Region Hochkönig darf die HochkönigCard natürlich nicht fehlen: Mit ihr genießen Gäste zahlreiche Preisvorteile bei Highlights und Attraktionen der Region. Neben der freien Nutzung von sechs Sommerbergbahnen sind außerdem zum Beispiel der Eintritt in die Freibäder Maria Alm und Mühlbach sowie eine Rodelpartie auf der Sommerrodelbahn Biberg inklusive. Erhältlich ist die HochkönigCard ausschließlich durch die Nächtigung in einem HochkönigCard-Partnerbetrieb. Dort wird den Gästen die Karte während ihres Aufenthalts kostenlos vom Gastgeber zur Verfügung gestellt. So macht der Sommer gleich doppelt Spaß. (BSZ)