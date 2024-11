Ostbayerische Weihnachtsmagie

Mehr als 400.000 LED-Lichter verwandeln den Hundertwasser-Turm im niederbayerischen Abensberg (Kreis Kelheim) in der Adventszeit in ein märchenhaftes Weihnachtswunderland.

Das 34 Meter hohe Bauwerk ist Teil der mehr als 7000 Quadratmeter großen "Hundertwasser-Erlebniswelt" der Traditionsbrauerei Kuchlbauer. Der architektonisch verspielte Turm mit fließenden Linien und vergoldeter Kuppel war eines der letzten Projekte des im Jahr 2000 verstorbenen Meisters. Im Detail umgesetzt und vollendet hat es sein Schüler, der Architekt Peter Pelikan.



Die Turmweihnacht mit Kunsthandwerkern und großem adventlichen Spezialitäten-Angebot ist vor und an den vier Adventswochenenden vom 27. November bis einschließlich 22. Dezember jeweils mittwochs bis sonntags zwischen 14 Uhr und 21 Uhr (freitags und samstags bis 22 Uhr) geöffnet. Mit einbezogen in das weihnachtliche Treiben ist auch das ebenfalls von Hundertwasser-Schüler Peter Pelikan geschaffene "Kunsthaus Abensberg".



Feuerstellen, beheizte Holzhütten und ein Erdhügelhaus laden an kalten Wintertagen zum Aufwärmen ein, wie auch die verschiedenen Glühweinsorten und frische Waffeln, die ihren köstlichen Duft über den gesamten Markt verströmen. Backschinken, Flammlachs, Wildgerichte und Dampfnudeln heizen den Hunger an. Süße Leckereien wie Baumstriezel schalten die Glückshormone frei, heißt es in der Ankündigung.(obx)