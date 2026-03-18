Ostern im Chiemsee-Alpenland

Die Tage werden länger, die Temperaturen steigen und die ersten Krokusse blühen – der Frühling ist im Chiemsee-Alpenland angekommen. Rund um die Osterfeiertage erwartet Gäste und Einheimische ein abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie. Von traditionellen Ostermärkten über fröhliche Ostereiersuchen bis hin zu besonderen Bergerlebnissen – im März und April gibt es in der Region viel zu entdecken.

Osterbrunch auf der Alm, Ostereiersuche im Museum, Eiskunst auf dem Gipfel – rund um Ostern ist im Chiemsee-Alpenland ein vielfältiges Programm geboten.

Bei frühlingshaftem Wetter lädt die Region zu Radtouren, Fahrten mit den Bergbahnen sowie gemütliche Stadtbummel ein.

Auch bei Aprilwetter gibt es zahlreiche Möglichkeiten für Unternehmungen, etwa einen Museumsbesuch im Lokschuppen Rosenheim, Badespaß in den Erlebnisbädern und Thermen oder eine Besichtigung des Deisenrieder Wetterstollen.

Buntes Osterprogramm für Groß und Klein

In vielen Orten des Chiemsee-Alpenlands stimmen Frühlings- und Ostermärkte auf das Fest ein. In diesem Jahr präsentieren zum Beispiel in Bad Feilnbach und Stephanskirchen regionale Aussteller Kunsthandwerk, österliche Dekorationen und kulinarische Spezialitäten.

Auch zahlreiche Ausflugsziele laden zu besonderen Osteraktionen ein: Osterspaß für die ganze Familie gibt es im Freilichtmuseum Amerang. Dort dürfen sich kleine Besucher bei der Ostereiersuche auf dem Museumsgelände auf spannende Entdeckungen freuen. Auch im Erlebnisbad Prienavera in Prien am Chiemsee lässt sich der Osterhase blicken und verteilt Ostereier an alle Kinder. Am Wendelstein wird mit Eiskunstwerken und dem traditionellen „Oarscheim“ für Unterhaltung gesorgt.

Kulinarische Hochgenüsse mit Ausblick warten beim Bergbrunch in der Sonnenalm an der Kampenwand und im Panoramarestaurant am Wendelstein, beides bequem per Bergbahn erreichbar. Musikliebhaber dürfen sich auf das Osterkonzert in Prien und die Mozartwoche im Kloster Seeon freuen.

Ausflugstipps für Aprilwetter

Neben den vielen Osterveranstaltungen hält die Region im Frühling vielfältige Ausflugsziele bereit. Da der April bekanntlich macht, was er will, lohnt sich ein Blick auf passende Tipps für sonnige Tage und Regenwetter.

Bei Sonne:

Wenn die Frühlingssonne lockt, geht es am besten raus in die Natur. Ideal dafür ist eine Radtour auf dem Prientalradweg durchs blühende Voralpenland. Praktisch für die An- oder Abreise: Zwischen Prien und Aschau können Fahrräder kostenlos in der Südostbayernbahn mitgenommen werden. Auch die Bergbahnen starten wieder in die Sommersaison. Die Hochriesbahn nimmt am 27. März den Betrieb auf, die Kampenwandbahn fährt ab dem 28. März nach ihrer jährlichen Revision wieder auf den Gipfel. Die Wendelsteinzahnradbahn verkehrt noch bis zum 30. April nach Winterfahrplan, ab Mai wird dort der Sommerbetrieb aufgenommen. Bei entsprechender Witterung öffnet auch der Erlebnisberg Hocheck zu Ostern seine Attraktionen. Wer es gemütlicher mag, kann bei einem Stadtbummel das Frühlingserwachen genießen: In Bad Aibling, Kolbermoor, Rosenheim oder Wasserburg a.Inn laden charmante Altstädte, Cafés und Eisdielen dazu ein, die ersten warmen Tage in der Sonne zu verbringen.

Bei Regen:

Selbst wenn das Wetter einmal nicht mitspielt, gibt es im Chiemsee-Alpenland viel zu erleben. Ab dem 20. März präsentiert die neue Ausstellung „RÖMER – Gesichter eines Weltreiches“ im Ausstellungszentrum Lokschuppen Rosenheim über 500 faszinierende Originale und erzählt die Geschichte eines der größten Imperien der Welt. Multimediale Inszenierungen und Mitmachstationen machen den Alltag im antiken Rom für Besucher jeden Alters erlebbar. Für Badespaß bei jedem Wetter sorgen zahlreiche Erlebnisbäder der Region, darunter das Bernamare in Bernau a.Ch., das Innsola in Kiefersfelden, das Hans-Klepper-Bad in Rosenheim, das Prienavera in Prien a.Ch. und das Badria in Wasserburg a.Inn. Entspannung und Wellness finden Gäste außerdem in den Thermen in Bad Aibling und Bad Endorf. Ein besonderes Ausflugsziel ist der Deisenrieder Wetterstollen in Bad Feilnbach. Seit vergangenem Jahr kann der historische Stollen an Wochenenden und Feiertagen besichtigt werden. Besucher tauchen dort interaktiv und multimedial in die spannende Welt des Bergbaus ein.

Ob bei Sonnenschein oder Aprilregen – das Chiemsee-Alpenland bietet rund um Ostern zahlreiche Möglichkeiten, den Frühling aktiv zu genießen und gemeinsam mit der Familie unvergessliche Urlaubstage zu erleben. (BSZ)

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