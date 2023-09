Warth-Schröcken hat Zukunft. Weil die beiden Walserdörfer aufgrund ihrer Top-Höhenlage auf 1500 Metern und ihres natürlichen Reichtums an frischer Bergluft und Quellwasser den notorisch überhitzten Städtern eine kühle Auszeit bieten. Hier inhaliert man den frischen Atem der Berge. Aber Geographie ist das eine, das erfrischende touristische Angebot das andere.

Wenn das T-Shirt auf der Haut klebt, die Zunge trockener als der letzte Tatort ist und die Stadtautobahn mal wieder Verstopfung hat, dann ist er da: der Sommer in der Stadt. Für stress-, stau- und smoggeplagte Städter, denen die Hitze zu Kopf steigt, heißt es dann: raus aus der Stadt und rauf in die Höhe. Und rein in die intakte Bergwelt. Also nach Warth-Schröcken, in die beiden „Frischhaltedörfer“ zwischen Arlberg und Bregenzerwald.

Warth liegt auf 1500 Metern Seehöhe. Damit ist das 184-Seelen-Dorf die höchste Gemeinde Vorarlbergs. Das Nachbardorf Schröcken liegt nur wenige Meter niedriger. Beiden Walserdörfern gemeinsam: das wohltuend kühle Sommerklima, die reine Bergluft – und die Vorarlberger Seelenruhe. Wer die Seele erwärmen und gleichzeitig den Körper kühlen will, springt in einen der sommerfrischen Bergseen. Oder erfrischt die Beine im jungen Lech. Oder stattet der gewaltigen Gletschermühle in der Nähe von Schröcken einen Besuch ab.

Fünf Bergprofis aus Warth und Schröcken haben fünf Abenteuer zu den „Outdoor BIG5“ zusammengebracht. Das Ergebnis: ein hochprozentiger Adrenalin-Cocktail aus den Zutaten Erde, Wasser und Luft, abgeschmeckt mit jeder Menge Spaß. Los geht’s mit dem Familienklettersteig am Karhorn, gefolgt von der adrenalingeladenen Canyoningtour „Hard Rock“ in Schröcken. Zur Entspannung geht man in die Luft – und saust auf der Flying Fox Safari von Nesslegg nach Heimboden. Im Abenteuerpark Schröcken meistert man spannende Seilparcours, bevor der letzte Streich der „Outdoor BIG5“ wartet: Wildwasserschwimmen im oberen Lech. Danach schläft sicher jeder gut ein!

Höferspitze, Juppenspitze, Mohnenfluh, Braunarlspitze, Hochberg, Rothorn, Hochkünzelspitze: Allesamt stramme Zweitausender, die jeder für sich schon eine schöne Tagestour sind. Wer die ultimative Herausforderung sucht, macht alle sieben Gipfel in 24 Stunden. Am 9. September 2023 startet die 7-Summits-Challenge. Dabei läuft man nicht nur gegen den inneren Schweinehund, sondern auf den 48 Kilometern und 4300 Höhenmetern auch für den guten Zweck: die Hilfsorganisation Rokpa. Parallel findet auch eine Familientour statt. Übrigens: Die 7-Summits-Tour gibt’s auch als Weekend- oder Wochenvariante – ohne Stoppuhr und Zeitstress. (BSZ)