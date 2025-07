Outdoor-Paradies im Fichtelgebirge

In der Erlebnisregion Ochsenkopf warten auf naturbewusste Urlauber abwechslungsreiche Outdoor-Abenteuer. Mit der Ochsenkopf Gästekarte, die bei Ankunft vom Gastgeber in digitaler oder haptischer Form ausgehändigt wird, genießen Besucher in den vier Gemeinden Bischofsgrün, Warmensteinach, Fichtelberg und Mehlmeisel zahlreiche Vorteile. So geht es für die Reisenden etwa kostenfrei ins nahe gelegene Bayreuth, das Highlights wie das Markgräfliche Opernhaus Bayreuth bereithält. Zudem freuen sich die Gästekarteninhaber über reduzierte Eintrittspreise in Museen oder Rabatte bei Freizeitattraktionen.

Weitblicke und Adrenalinkicks

Beeindruckende Weitblicke in die Fichtelgebirgslandschaft erwarten die Urlauber auf dem Ochsenkopfgipfel. Die beiden modernen Seilbahnen auf der Süd- und Nordseite führen barrierefrei auf den 1024 Meter hohen Berg. Dabei bieten die Zehnerkabinen Platz für Fahrräder, Rollstühle oder Kinderwagen. Actionsfans steigen an der Mittelstation an der Nordseite aus und düsen mit Mountaincarts auf der mit Steilkurven gespickten, rund 1.000 Meter langen Abfahrt ins Tal. Einen weiteren Adrenalinkick garantiert der ebenfalls an der Nordseite gelegene Alpinecoaster, der wetterunabhängig ganzjährig in Betrieb ist, sowie der Kletterwald Oxenkopf. Mit Devalkarts geht es auf der Südseite des Ochsenkopfs auf der 800 Meter langen Bahn in Warmensteinach mit bis zu 60 km/h ins Tal.

Abwechslungsreiche Trails, Badevergnügen und schuhlose Naturerlebnisse

Der vor allem bei Downhillfahrern beliebte Bikepark am Ochsenkopf hält abwechslungsreiche Trails verschiedener Schwierigkeitsgrade bereit. So führt die Zwei-Gipfeltour über die höchsten Erhebungen Frankens – der Ochsenkopf und der 29 Meter höhere Schneeberg. Für Familien gibt es einen eigens konzipierten 14 Kilometer langen Family-Trail inklusive eines optionalen Badestopps am idyllischen Fichtelsee. Das beliebte Ausflugsziel bietet vielfältige Freizeitmöglichkeiten von Schwimmen über Rudern bis hin zu Stand-Up-Paddling. Auf dem 1,5 Kilometer langen Barfuß-Sinnes-Pfad vermitteln 18 Stationen Wissenswertes über Wald, Natur und Umwelt, während die Besucher über den weichen Waldboden oder Holzspäne spazieren, auf den Stachelbaum klettern oder sich an Musikinstrumenten aus Holz und Stein versuchen.

Tiererlebnisse und Bergwerksbesuche

Große und kleine Besucher beobachten im Wildpark Waldhaus Mehlmeisel die heimische Tierwelt des Naturparks Fichtelgebirge aus nächster Nähe. Auf einem Rundweg, der teils über die Gehege von Luchs und Wildschwein führt, erfahren Interessierte Wissenswertes über die verschiedenen Tierarten und erleben Fütterungen live. Bei Regenwetter geht es für Urlauber im Besucherbergwerk Gleissinger Fels durch handgeschlagene Stollen und im Deutschen Fahrzeugmuseum Fichtelberg entdecken sie seltene Automobile, Flugzeuge, Motorräder oder Traktoren.

Weitere Informationen zur Erlebnisregion Ochsenkopf gibt es bei der Tourismus & Marketing GmbH Ochsenkopf unter Tel. +49 (0) 9272-97032 oder auf www.erlebnis-ochsenkopf.de. (BSZ)