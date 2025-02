Die Tourismusregion Chiemgau macht seit dieser Wintersaison mit einer innovativen Kommunikationskampagne auf sich aufmerksam. „Chiemgau Moments“ informiert transparent über die aktuellen Urlaubsmöglichkeiten und verstärkt so den Kontakt zu Gästen und Interessierten. Franz Bauer, Geschäftsführer von Chiemgau Tourismus: „Wir im Chiemgau möchten den Gast auf ehrliche und authentische Art und Weise davon überzeugen, uns hier zu besuchen. Wir haben uns daher entschieden, bewusst neue Wege zu gehen und eine Kommunikationsstrategie auf Augenhöhe und auf der Höhe der Zeit zu starten.“ Ziel ist es, die Schönheit der Region und ihre vielen Möglichkeiten zu betonen, auch wenn kein Schnee liegt.

Die Kampagne zeigt die Vielfalt der Region

Chiemgau Tourismus verspricht sich davon einen dauerhaften Imagegewinn und eine noch bessere Gästebindung. Die Kommunikationsstrategie wird in verschiedenen Online-Kanälen ausgespielt. Die inspirierende Kampagne lässt einzigartige Momente aus dem Chiemgau lebendig werden. Als “Frame” dient eine Schneekugel, über die in die Welt des Chiemgaus hineingezoomt werden kann. Mit professionellen Videoausschnitten werden je nach Bedarf und Witterung Urlaubsangebote dargestellt und die Adressaten für die Region begeistert.

Der Chiemgau ist reizvoll bei jeder Witterung

Die Kampagne berücksichtigt die sich verändernden Wetterverhältnisse und gibt den Gästen Klarheit bei der Urlaubsplanung. „Chiemgau Tourismus setzt darauf, die Schönheit und Vielseitigkeit des Chiemgaus authentisch zu präsentieren. Denn der Winter im Chiemgau ist mehr als Schnee“, sagt Franz Bauer. Der Chiemgau zählt zu den führenden Urlaubsdestinationen in Deutschland und zieht vor allem wegen seiner unvergleichlichen Natur Gäste aus dem In- und Ausland an. Mit Bergen und Seen ist im Chiemgau zu jeder Jahreszeit für jeden etwas geboten. Zu den Angeboten zählen neben dem klassischen Wintersport und den unzähligen Wandermöglichkeiten unter anderem Wellness und Kulinarik, Radfahren in idyllischer Landschaft, Golf sowie weitere Sport- und Gesundheitsangebote.

Alle Informationen zum Winter im Chiemgau stehen im Internet auf www.chiemsee-chiemgau.info. (BSZ)