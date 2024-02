Relaxen an breiten, langen Stränden

Die Insel Albarella (www.albarella.it/de) im Unesco-Biosphärenreservat Po-Delta lässt sich in wenigen Stunden mit dem Auto erreichen. Gut 80 Kilometer südlich von Venedig ist die einzige europäische Privatferieninsel das ideale Urlaubsdomizil zum Sporttreiben, ausgiebigem Relaxen an den breiten und langen Stränden – die selbst in den absoluten Hochsaisonzeiten nie überfüllt sind – sowie für Natur- und Tierliebhabende.

Auf die Insel, die nur über eine 10 Kilometer lange Panorama-Dammstraße mit dem Auto erreichbar ist, kommen ausschließlich Hausbesitzer und Urlaubsgäste, die eine Unterkunft gebucht haben. Das ist auch der Grund für die sehr lückenhafte Strandfrequentierung.

Selbstverständlich spielt der Badetourismus eine gewichtige Rolle im Angebotsportfolio der kleinen Insel, die lediglich 5 Kilometer lang und 1,5 Kilometer breit ist. Albarella ist aber auch eine Sportinsel inmitten der Natur mit 25 Tennisplätzen und einem 18-Loch-Golfplatz zwischen Lagune und Strand. Reiten, Segeln, Fitnessparcours, Radfahren, Fußball, Kitesurfen, Windsurfen, SUP, Minigolf, Tauchen, Angeln, Sportfischen, Basketball, Beachvolleyball und Strandtennis runden das Sportangebot ab.

Und die Natur, das muss man so sagen, ist wahrscheinlich auf diese Art und Weise weltweit wohl einmalig. Denn wo gibt es das schon, dass Damhirsche auf dem Golfplatz aus unmittelbarer Nähe den „Gehandicapten“ bei ihren Abschlägen in aller Ruhe den kleinen weißen Bällen hinterherschauen. Und richtig vogelwild wird’s dann, wenn die rosafarbenen Flamingos im stahlblauen Himmel ihre Kreise ziehen, Fasane mit großen Schritten über die Grünflächen schreiten, Pfaue stolz wie Oscar ihres Weges gehen und Stelzenläufer, Seidenreiher und Rohrweihen verstohlen aus dem Schilf lugen.

Albarella ist nahezu autofrei. Für die An- und Abreise sowie für Ausflüge ins Po-Delta oder beispielsweise nach Venedig darf der private Pkw natürlich benutzt werden. Für die Fortbewegung auf der Insel stehen zahlreiche Fahrräder und das kostenlose Inselbähnchen zur Verfügung.

580 Kilometer

von München entfernt

Übrigens, der Mai zählt auf der Insel zu den schönsten Monaten des Jahres, mit angenehmen Temperaturen zum Sporteln und frühsommerlichem Strandbaden.

Die Entfernung zum Beispiel von München nach Albarella über die Brennerautobahn, Verona und Padua beträgt 580 Kilometer. Auf der Insel stehen diverse Unterkunftsmöglichkeiten zur Verfügung. Es gibt zwei Viersternehotels (Capo Nord Hotel und Golfhotel), Appartements, Reihenhäuser am Fjord, Ferienhäuser teils mit Pool, mit top- oder zweckmäßiger Einrichtung sowie luxuriöse Villen mit allem Komfort.

Ein Reihenhaus, beispielsweise Kategorie „Diamante“, für bis zu vier Personen, kostet pro Woche ab 910 Euro, eine Komfortvilla für bis zu sechs Personen ab 1460 Euro, eine Villa mit Pool für bis zu sechs Personen ab 2260 Euro. Neuerdings besteht auch die Möglichkeit, eine von nur vier sogenannten Waterfront-Villen für einen extrem luxuriösen Urlaub zu mieten. Der Preis beträgt aber stattliche 1000 Euro pro Tag. Er gilt sowohl für die Vor-, Haupt- und Nachsaison. (Martina Kohler)