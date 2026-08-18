Rollenrodel-EM 2026

Kufen aus Stahl, doch der Untergrund ist Teer: Beim Rollenrodeln stürzen sich die Athleti:nnen mit bis zu 80 Kilometern pro Stunde auf ihren rollenbestückten Schlitten die Straße hinunter. Vom 11. bis 13. September 2026 wird die Köpfenstraße neben der Naturrodelbahn in Unterammergau zur Bühne der Rollenrodel-Europameisterschaft. Rund 100 Rodler:innen aus acht Nationen kämpfen an drei Tagen um die Titel im Einzel, Doppel und Team. Ausgerichtet wird die EM vom WSV Unterammergau im Naturpark Ammergauer Alpen. Rollenrodeln wurde zuerst im Kunstbahnbereich als Trainingsmöglichkeit im Sommer genutzt, seit den 1990er Jahren werden eigene Wettkämpfe ausgetragen. Gefahren wird dabei auf Einheitsrollen, um allen Teilnehmer:innen gleiche Voraussetzungen zu bieten.

Bei den Damen zählt Lisa Walch (RC Rottach-Egern) zum Favoritenkreis. Aber auch sieben Rodler:innen des WSV Unterammergau gehen bei der Heim-EM an den Start – im Fokus zwei Frauen aus den eigenen Reihen. „Die Juniorinnen Ruby Holland-Moritz und Magdalena Enig sind beide im Winter im Weltcup aktiv und unsere Lokalmatadorinnen“, sagt Florian Gansler, Organisator der Rollenrodel-EM. Ohnehin hat sich das Rollenrodeln vom reinen Sommertraining zu einer eigenständigen Disziplin entwickelt. „Es ist wetterunabhängig, die Veranstaltungen sind planbar“, erklärt Gansler. „Die Akzeptanz wächst, die Teilnehmerzahlen steigen, und es gibt etablierte Cup-Serien.“

Drei Tage, drei Rennen

Los geht es am Freitagnachmittag mit den Trainingsläufen, bevor gegen 18.30 Uhr die Eröffnungsfeier den sportlichen Teil einläutet. Am Samstag folgt der „Große Preis von Europa“, der zugleich als Qualifikation für die EM dient und über eine eigene Wertung samt Siegerehrung am selben Abend verfügt. Die Entscheidungen bei der Europameisterschaft fallen dann am Sonntagvormittag im Einzel und im Doppel. Gegen 13.15 Uhr steht das Team-Event auf dem Programm, bei dem drei Rodler:innen nacheinander für ihre Mannschaft an den Start gehen; im Anschluss werden die Sieger:innen im Team und in der EM-Gesamtwertung geehrt. Parallel läuft der Ammergauer Alpen Cup für Kinder und Jugendliche: Training am Freitag, Wertungsläufe an beiden Renntagen.

400 Meter Holzbande

Damit die Rodler:innen sicher durch die Kurven kommen, hat der WSV rund 400 Meter Holzbande auf der 1,1 Kilometer langen Strecke aufgebaut – ein Kraftakt, der seit etwa anderthalb Monaten läuft. Rund 15 Vereinsmitglieder sind im engeren Kreis für Organisation und Aufbau im Einsatz, hinzu kommen zahlreiche weitere Helfer:innen an den Renntagen. Zuschauer:innen können das Geschehen entlang der Strecke aus nächster Nähe verfolgen, im Zielbereich sorgt ein Zelt für Verpflegung und Rahmenprogramm. (BSZ)