Rutschen um die Wette

Seit dem 8. Februar heißt es „Auf die Matte, fertig, splash“! Denn an diesem Tag wurde die Rennrutsche „Vikingløp“ in der Wasserwelt Rulantica des Europa-Park in Rust feierlich in Betrieb genommen. Ab sofort können acht Gäste gleichzeitig auf insgesamt 1500 Rutschenmetern auf Matten um die Wette rutschen, somit ist „Vikingløp“ die größte Rutsche dieser Art in Europa.



Im neuen Bereich „Nordiskturn“ ist die auf einer funkelnden Edelsteinmine errichtete Rennrutsche „Vikingløp“ das absolute Highlight. Nachdem der 30 Meter hohe „Nordiskturn“ erklommen ist, stehen insgesamt acht Röhren zur Verfügung, auf denen wettkampflustige Konkurrenten miteinander um die Wette rutschen. Auf Matten geht es mit dem Kopf voraus hinab. Jede Sekunde zählt, denn nur einer kann im Zieleinlauf die Nase vorne haben und sich von den Zuschauern auf der Tribüne bejubeln lassen. Der Blick zur Konkurrenz ist während der Rutschpartie immer wieder möglich.



„Wir sind sehr stolz, dass wir mit „Nordiskturn“ und „Vikingløp“ nun den dritten Rutschenturm und die bisher größte und aufwendigste Erweiterung im Indoorbereich der Wasserwelt Rulantica eröffnen und somit unser Ganzjahresangebot äußerst attraktiv erweitern konnten“, sagt Roland Mack, Inhaber des Europa-Parks. Mit 7700 Quadratmetern bietet der Rutschenturm nicht nur jede Menge Wasserspaß für Gäste ab zehn Jahren, sondern lädt die Besucher mit über 400 Liegemöglichkeiten und zwei gastronomischen Einrichtungen auch zum Verweilen ein. (BSZ)