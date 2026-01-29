Schnee- und spaßsicherer Familienwinter

Die Wildkogel-Arena punktet bei Familien mit hoher Schneesicherheit, 85 Prozent roten und blauen Pisten, vielen Fun-Strecken und der längsten beleuchteten Rodelbahn der Welt. Unten im Tal geht der Familienspaß mit den Nationalpark-Rangern in die Verlängerung.

Neukirchen am Großvenediger und Bramberg am Wildkogel liegen mitten in der Ferienregion Nationalpark Hohe Tauern, am Rande des größten Nationalparks der Alpen. Zusammen bilden die beiden Orte die Wildkogel-Arena. Laut Gutachten von GeoSphere Austria zählt die Wildkogel-Arena als eines der schneereichsten Skigebiete Österreichs mit Schneesicherheit von Ende November bis weit in den April.

Auf skiresort.at wurde das Ski- und Snowboardangebot für Anfänger, Kinder, Familien und Wiedereinsteiger in der Wildkogel-Arena mit 5/5 Sternen bewertet. Auch für Lifte & Bahnen, Präparierung und Freundlichkeit des Personals gab es jeweils die volle Punktezahl. Zuletzt ging außerdem der SkiArea-Award 2025 an die Wildkogel-Arena: Das Internationale Gütesiegel wurde für die hervorragenden Pisten und die Rodelbahn feierlich verliehen. Die leichten und mittelschwierigen Pisten machen die Wildkogel-Arena zur idealen Spielwiese für Groß und Klein. Wo die Maskottchen Kogel-Mogel und Kogel-Mia auftauchen, ist Spaß im Winter angesagt. Bereits Dreijährige üben in Zwergerl-Skikursen eifrig die Pizzaschnitte. Größere Pistenfeger haben nach einem Dreitageskurs den Bogen raus. Ab diesem Zeitpunkt fährt der Spaß immer mit, egal ob im Familypark, auf Speedcheck- und Skimovie-Strecken, der Funslope oder der längsten beleuchteten Rodelbahn der Welt. Mit dem Wildkogel Cup können hier überall Aufgaben bewältigt und Badges gesammelt werden. Auf den freien Pisten sind die Kinder immer im Blickfeld, weil das Skigebiet in einem kesselförmigen Hochtal liegt, in dem unten alle Abfahrten zusammenlaufen. Der beliebteste Treffpunkt für Familien ist das Aussichts-Bergrestaurant mit dem eigenen Kinderbereich. Im Racer’s Corner kann ein sportliches Auge auf die Aufzeichnungen von der Skimovie-Strecke geworfen werden.

Im März bittet die Wildkogel-Arena zum Schneewalzer (7. bis 27. März). Dann gibt es sieben Nächte und einen Sechs-Tage-Skipass im Paket und zusätzlich einen mehrtägigen Skikurs oder ein sechsstündiges Snowboard-Intensiv-Training als Schneewalzer-Zuckerl. Die Ski- und Snowboard-Leihausrüstung ist um 20 Prozent ermäßigt. Ein perfektes Angebot, mit dem Familien zur besten Skizeit in Abfahrtshocke gehen. Die Skischulen in der Wildkogel-Arena sind voll auf Kinder spezialisiert. Die hoch motivierten Skilehrer kennen alle Skianfänger mit Namen und gehen individuell auf ihre Bedürfnisse ein. Gemeinsam mit Gleichaltrigen macht das Lernen in altersgerechten Gruppen Spaß, die Begeisterung steckt an und bereits in wenigen Tagen haben die Schneezwerge den Dreh heraus. Auch Erwachsene werden in den örtlichen Skischulen bestens betreut und verfeinern beim Schneewalzer ihre Skitechnik. Gruppendynamik und Gaudi lautet auch hier die Devise. Eine lustige Skiwoche und der Lernerfolg werden bei einem geselligen Abschlussabend mit Musik und Siegerehrung zünftig gefeiert.

Der Wildkogel zählt zu den schönsten Aussichtsbergen Österreichs, mit einem wunderbaren Panoramablick auf die vergletscherten Dreitausender des Nationalparks Hohe Tauern und auf den Großen Rettenstein. Außerdem ist die Wildkogel-Arena Weltrekordhalterin im Rodeln. Von der Bergstation der Smaragdbahn schlängelt sich die längste beleuchtete Rodelbahn der Welt talwärts. Ein Helm ist für Kinder und Jugendliche ein Muss und auch für Erwachsene ratsam. Ski-Brille, Handschuhe, Skijacke und -hose, feste Winterschuhe und Gamaschen werden unbedingt empfohlen. Persönliche Tipps und Tricks für die perfekte Rodel- und Bremstechnik gibt es in den Sportgeschäften mit Rodel-Verleih und schon kann‘s losgehen: Das einzigartige Rodelerlebnis über 14 Kilometer und 1300 Höhenmeter hinunter nach Bramberg dauert je nach Schneebeschaffenheit und Rodeltechnik 30 bis 50 Minuten, Stopps an einer der gemütlichen Hütten nicht mit eingerechnet. Die Rodelbahn trägt das Internationale Gütesiegel in Triplegold, ist täglich bis 22:00 Uhr beleuchtet und geöffnet (montags bis 18:00 Uhr geöffnet). Zum Startpunkt gelangen Rodelbegeisterte mit der Smaragdbahn ab Bramberg (Freitag sogar bis 18:30 Uhr in Betrieb) oder mit der Wildkogelbahn ab Neukirchen und einer kurzen Wanderung zum Startpunkt. In der Wildkogel-Arena heißt es für Rodler darüber hinaus „Bahn frei“ auf der bis 21 Uhr beleuchteten Kühnreit-Rodelbahn sowie weiteren Rodelstrecken bei den Gasthöfen Stockenbaum, Neuhaushof und Siggen.

Auch die tief verschneiten Nationalparktäler warten mit Abenteuern auf. Mit einem Nationalpark Ranger geht es mit Schneeschuhen in die ursprünglichen Sulzbachtäler und in das Schaubergwerk Hochfeld oder zu den Krimmler Wasserfällen. Gleich drei Mal pro Woche werden Führungen zur Wildfütterung ins Habachtal angeboten. Auf den Eislaufplätzen und bei den wöchentlichen Fackelwanderungen in Neukirchen und Bramberg mit anschließendem Snowtubing-Rennen oder Jodelkurs mit Diplom sind die kleinen und großen Urlaubsgäste voller Begeisterung dabei. In der kostenlosen App „Wildkogel tipps2go“ sind alle Infos der Bergbahnen zu Wetter- und Schneelage, Veranstaltungen, Webcams und Öffnungszeiten zu finden. (BSZ)

