Freizeit und Reise

Voller Ski-Spaß voraus: Auf dem Kaunertaler Gletscher warten rund 55 Pistenkilometer. (Foto: TVB Tiroler Oberland Erlebnisraum Kaunertal, Maximilian Pflanzl)

26.10.2026

Schneesicherer Winterurlaub

Schneesicherer Winterurlaub auf dem Kaunertaler Gletscher

Von sanft bis hochalpin, von der idyllischen Schneeschuhwanderung bis zur steilsten Skipiste Österreichs: der Kaunertaler Gletscher ist bereit für die neue Wintersaison. Das schneesichere Skigebiet lockt Skifahrer mit 55 Pistenkilometern und Freerider mit herrlichen Variantenabfahrten. Dazu bieten die Kaunertaler Bergführer ein spannendes Winterprogramm mit geführten Skitouren und Eisklettern an. Wer einen Skiurlaub plant, kann von bis zu 30 Prozent Frühbucherrabatt profitieren.  

 Skifahren lernen für Anfänger und Wiedereinsteiger 

Ob hochalpines Skierlebnis, Freeride, Snowboard oder Snowpark – der Kaunertaler Gletscher ist ein Top-Skigebiet für Anfänger und Profis. 55 Pistenkilometer plus zusätzlich 36 Kilometer Variantenabfahrten für Tiefschneefahrer stehen zur Auswahl – inklusive Österreichs steilster Piste, der Black Ibex mit 88 Prozent Gefälle. Sie startet auf 3113 Meter Höhe an der Bergstation der Falginjochbahn. Auf Grund seiner Höhenlage ist der Kaunertaler Gletscher weitestgehend schneesicher.

Seit letztem Winter gibt es die neue Learn2SkiArea: Der ideale Ort für Kinder, Erwachsene, Anfänger und Wiedereinsteiger, um sicher das Skifahren (wieder) zu erlernen. Die Skikurse, auch für Monoskifahrer, wurden sehr gut angenommen. Der Kaunertaler Gletscher ist ein komplett barrierefreies Skigebiet. Dank der Kaunertaler Gletscherstraße gelangt man bequem an sein Ziel, zudem wurde die westliche Uferstraße des Gepatschstausees kürzlich durch die TIWAG-Tiroler Wasserkraft AG saniert. Auch die östliche Uferstraße wird bis 2027 komplett neu asphaltiert.

Wer jetzt Lust auf einen Skiurlaub auf dem Kaunertaler Gletscher bekommt, für den lohnt sich eine baldige Buchung: Denn dank des Frühbucherrabatts winken bis zu 30 Prozent Ersparnis. Während der Winterstart Aktionswochen vom 8. bis 21. Dezember 2026 erhält man bei mindestens vier Nächten Aufenthalt im Kaunertal einen 30 Prozent günstigeren Skipass von seiner Unterkunft. Außerdem gilt der Kaunertaler Skipass auch für die Skigebiete Fendels und auf dem Pitztaler Gletscher.

Von Skitouren bis Eisklettern

Die Kaunertaler Bergführer sind eine wichtige Institution, wenn es darum geht, die Faszination der Berge sicher mit Experten zu erkunden. Gerade Urlauber können von ihrer Erfahrung profitieren und die Bergwelt aus einer anderen Perspektive erleben. Je nach Schneelage bieten die Kaunertaler Bergführer ein spannendes Winter-Wochenprogramm in Kooperation mit dem Tourismusverband und den Kaunertaler Gletscherbahnen an. Im Angebot sind geführte Skitouren, Freeriding und Eisklettern. Bei den Skitouren sind mehrtägige Durchquerungen der Ötztaler Alpen, Tagestouren oder Kurse für Einsteiger und Fortgeschrittene möglich. Freeridern wird das nötige Know-how in Sachen Sicherheit und korrektem Verhalten im freien Gelände vermittelt. Beim Eisklettern geht es gefrorene Wasserfälle hinauf (für Anfänger und Routiniers). Außerdem gibt es am 28./29. November und am 12./13. Dezember ein Lawinencamp am Gepatschhaus.

Sanfter Wintertourismus: Die Bergwelt erwandern oder im Quellalpin abtauchen

Es muss nicht immer hoch hinaus oder steil hinab gehen, um die Kaunertaler Bergwelt zu erleben. Die lässt sich auch ganz in Ruhe und entspannt genießen. In der Region hat man dafür verschiedene Möglichkeiten, sanften Wintertourismus zu erleben – mit Langlaufen, Winter- oder Schneeschuhwandern oder einer schönen Rodelpartie lassen sich tolle Tage verbringen. Und sollte es mal einen Schlechtwetter-Tag geben, verbringt man den Tag einfach im Quellalpin in Feichten. Hier warten reichlich Abwechslung mit Hallenbad, Saunalandschaft, Boulderhalle, Kegelbahn und Fitnessstudio.

Vom Testival bis zur Spring Classic Season

Während der Wintersaison warten auf die Gäste viele interessante Veranstaltungen auf dem Kaunertaler Gletscher. Zu den Highlights gehören das Snowboard Opening mit Eloaa (11. bis 13. Dezember 2026) und das Kaunertal Testival & Freeride Days am 30./31. Januar. Wenn am 3. April 2027 der Snowpark seine Tore öffnet, startet zeitgleich die Spring Classic Season mit verschiedenen Freestyle-Events. Am 17. April ist schließlich bei den Open Faces feinste Freeride-Action zu sehen, bevor am 9. Mai die Saison des KTE Kaunertal Snowpark Ending zu Ende geht. Der Skibetrieb endet am 17. Mai. (BSZ)

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
Die Frage der Woche

Soll man das Berufsbeamtentum einschränken?

Unser Pro und Contra jede Woche neu
Diskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv
Facebook
X
Instagram
Bluesky
BSZ-Newsletter
Vergabeplattform
Vergabeplattform

Staatsanzeiger eServices
die Vergabeplattform für öffentliche
Ausschreibungen und Aufträge Ausschreiber Bewerber

Beilagen

> Das neue vbw Unternehmermagazin ist online

Start-up-Investor Carsten Maschmeyer meint, dass ein Staat, der offensichtliche Probleme nicht löst, von seinen Bürgerinnen und Bürgern als dysfunktional wahrgenommen wird. Politiker, die viel versprechen und wenig halten, sorgen für Ablehnung.

> Das einblicke-Magazin der Bundesgesellschaft für Endlagerung ist online

Die Suche nach dem sichersten Ort für unseren Atommüll ist eine staatliche Jahrhundertaufgabe. Das einblicke-Magazin der Bundesgesellschaft für Endlagerung stellt vier Menschen vor, die diese Mission bei der Bundesgesellschaft für Endlagerung mit ihre

> Änderung der Gemeindeordnung

Liebe Leserinnen und Leser des Kommunalen Taschenbuchs, die Gemeindeordnung des Freistaats Bayern hat sich am 23. Dezember 2025 nach Redaktionsschluss (14. November 2025) nochmals geändert. Die entsprechenden Seiten können Sie hier herunterladen.

Jahresbeilage 2025

Nächster Erscheinungstermin:
28. November 2026

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56
oder
per Mail an anzeigen@bsz.de

Download der aktuellen Ausgabe vom 28.11.2025 (PDF, 16,5 MB)

E-Paper
Unser Bayern

Das kunst- und kulturhistorische Online-Magazin der Bayerischen Staatszeitung

Unser Bayern

LesenNachbestellen

Aktuelle PDF-Ausgabe

Nur für Abonnenten

Unser Bayern – Inhaltsverzeichnisse

Abo + Bestellservice
Abo + Bestellservice
ABO
BSZ | ePaper BSZ | Businessabo GVBI | Abo
Shopping
Anzeigen Mediadaten
Mediadaten26
Staatszeitung Staatsanzeiger
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 1. Januar 2026
(PDF 1,5 MB)
Kontakt
Anzeigen@bsz.de Tel. 089/290142-65/54/56
Shopping
BSZ-Onlineshop
Shop
Kommunales Taschenbuch GVBl | Einbanddecke
KontaktImpressumDatenschutz

Mediapartner

logo staatsanzeiger vektori lg v24

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Unser Impressum.

Notwendig

Notwendige Cookies machen diese Webseite nutzbar, indem sie Grundfunktionen wie Zugriffsschutz und Cookie-Einstellungen ermöglichen.

Präferenzen

Präferenz-Cookies speichern Website-spezifische Einstellungen wie etwa Sprache, damit Sie diese bei einem erneuten Besuch nicht neu konfigurieren müssen.

Statistiken

Statistik-Cookies helfen uns dabei, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu analyiseren. Die Daten werden dabei anonym gesammelt.

Marketing

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Unser Bayern - Nachbestellen

Aktuelle Einzelausgaben des Online-Magazins „Unser Bayern” können im ePaper der BSZ über den App-Store bzw. Google Play gekauft werden.

appstore bsz ePaper appstore logo

https://apps.apple.com/de/app/bsz-epaper/id770850751

google play bsz ePaper google play logo

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.cominto.blaetterkatalog.bsz