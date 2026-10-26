Schneesicherer Winterurlaub

Von sanft bis hochalpin, von der idyllischen Schneeschuhwanderung bis zur steilsten Skipiste Österreichs: der Kaunertaler Gletscher ist bereit für die neue Wintersaison. Das schneesichere Skigebiet lockt Skifahrer mit 55 Pistenkilometern und Freerider mit herrlichen Variantenabfahrten. Dazu bieten die Kaunertaler Bergführer ein spannendes Winterprogramm mit geführten Skitouren und Eisklettern an. Wer einen Skiurlaub plant, kann von bis zu 30 Prozent Frühbucherrabatt profitieren.

Skifahren lernen für Anfänger und Wiedereinsteiger

Ob hochalpines Skierlebnis, Freeride, Snowboard oder Snowpark – der Kaunertaler Gletscher ist ein Top-Skigebiet für Anfänger und Profis. 55 Pistenkilometer plus zusätzlich 36 Kilometer Variantenabfahrten für Tiefschneefahrer stehen zur Auswahl – inklusive Österreichs steilster Piste, der Black Ibex mit 88 Prozent Gefälle. Sie startet auf 3113 Meter Höhe an der Bergstation der Falginjochbahn. Auf Grund seiner Höhenlage ist der Kaunertaler Gletscher weitestgehend schneesicher.

Seit letztem Winter gibt es die neue Learn2SkiArea: Der ideale Ort für Kinder, Erwachsene, Anfänger und Wiedereinsteiger, um sicher das Skifahren (wieder) zu erlernen. Die Skikurse, auch für Monoskifahrer, wurden sehr gut angenommen. Der Kaunertaler Gletscher ist ein komplett barrierefreies Skigebiet. Dank der Kaunertaler Gletscherstraße gelangt man bequem an sein Ziel, zudem wurde die westliche Uferstraße des Gepatschstausees kürzlich durch die TIWAG-Tiroler Wasserkraft AG saniert. Auch die östliche Uferstraße wird bis 2027 komplett neu asphaltiert.

Wer jetzt Lust auf einen Skiurlaub auf dem Kaunertaler Gletscher bekommt, für den lohnt sich eine baldige Buchung: Denn dank des Frühbucherrabatts winken bis zu 30 Prozent Ersparnis. Während der Winterstart Aktionswochen vom 8. bis 21. Dezember 2026 erhält man bei mindestens vier Nächten Aufenthalt im Kaunertal einen 30 Prozent günstigeren Skipass von seiner Unterkunft. Außerdem gilt der Kaunertaler Skipass auch für die Skigebiete Fendels und auf dem Pitztaler Gletscher.

Von Skitouren bis Eisklettern

Die Kaunertaler Bergführer sind eine wichtige Institution, wenn es darum geht, die Faszination der Berge sicher mit Experten zu erkunden. Gerade Urlauber können von ihrer Erfahrung profitieren und die Bergwelt aus einer anderen Perspektive erleben. Je nach Schneelage bieten die Kaunertaler Bergführer ein spannendes Winter-Wochenprogramm in Kooperation mit dem Tourismusverband und den Kaunertaler Gletscherbahnen an. Im Angebot sind geführte Skitouren, Freeriding und Eisklettern. Bei den Skitouren sind mehrtägige Durchquerungen der Ötztaler Alpen, Tagestouren oder Kurse für Einsteiger und Fortgeschrittene möglich. Freeridern wird das nötige Know-how in Sachen Sicherheit und korrektem Verhalten im freien Gelände vermittelt. Beim Eisklettern geht es gefrorene Wasserfälle hinauf (für Anfänger und Routiniers). Außerdem gibt es am 28./29. November und am 12./13. Dezember ein Lawinencamp am Gepatschhaus.

Sanfter Wintertourismus: Die Bergwelt erwandern oder im Quellalpin abtauchen

Es muss nicht immer hoch hinaus oder steil hinab gehen, um die Kaunertaler Bergwelt zu erleben. Die lässt sich auch ganz in Ruhe und entspannt genießen. In der Region hat man dafür verschiedene Möglichkeiten, sanften Wintertourismus zu erleben – mit Langlaufen, Winter- oder Schneeschuhwandern oder einer schönen Rodelpartie lassen sich tolle Tage verbringen. Und sollte es mal einen Schlechtwetter-Tag geben, verbringt man den Tag einfach im Quellalpin in Feichten. Hier warten reichlich Abwechslung mit Hallenbad, Saunalandschaft, Boulderhalle, Kegelbahn und Fitnessstudio.

Vom Testival bis zur Spring Classic Season

Während der Wintersaison warten auf die Gäste viele interessante Veranstaltungen auf dem Kaunertaler Gletscher. Zu den Highlights gehören das Snowboard Opening mit Eloaa (11. bis 13. Dezember 2026) und das Kaunertal Testival & Freeride Days am 30./31. Januar. Wenn am 3. April 2027 der Snowpark seine Tore öffnet, startet zeitgleich die Spring Classic Season mit verschiedenen Freestyle-Events. Am 17. April ist schließlich bei den Open Faces feinste Freeride-Action zu sehen, bevor am 9. Mai die Saison des KTE Kaunertal Snowpark Ending zu Ende geht. Der Skibetrieb endet am 17. Mai. (BSZ)