Seltene Einblicke und pfiffige Ideen

Er gehört zu den berühmtesten und erfolgreichsten Knabenchören der Welt und bestreitet mehr als 150 Konzert- und Opernauftritte im Jahr: Der Tölzer Knabenchor ist seit Herbst 2022 am Medien-Standort in Unterföhring in modernen, akustisch wirksamen Räumlichkeiten zu Hause. Am Samstag, 23. September 2023, öffnet der Chor von 14 bis 18 Uhr seine Türen in der ZDF-Straße 1 (Haus 3). Für seltene Einblicke in Solo-, Gruppen- und Chorunterricht und viele pfiffige Ideen – wie etwa einen Pop-Up-Chor, bei dem Mädchen wie Jungen auch völlig ohne Erfahrung mitproben und auftreten können. Mit dabei: Die Musikschule Unterföhring mit der Möglichkeit, Instrumente auszuprobieren.

Los geht’s am 23. September 2023 um 14 Uhr mit den Jüngsten des „Tölzer Knabenchors“, um 14.30 Uhr singt der Konzertchor Volkslieder unter der Leitung des neuen künstlerischen Leiters Stellario Fagone, der von 2003 bis 2023 an der Bayerischen Staatsoper, zuletzt als kommissarischer Chordirektor und Leiter des Kinderchores tätig war. Nach dem Kinderkonzert (ab 3 Jahren) mit Ausbildungsleiter Christian Fliegner (15 Uhr) formiert sich um 15.30 Uhr der Pop-Up-Chor aus anwesenden Mädchen und Jungen ab 5 Jahren zur mitreißenden Chorprobe, für die keinerlei Vorerfahrung nötig ist. Um 16 Uhr gibt es dann schon einen Auftritt im Innenhof. Die Band der Musikschule Unterföhring sorgt um 16.30 Uhr für Stimmung, gefolgt vom Konzertchor und seinen Männerstimmen mit Werken von Johann Sebastian Bach (17.45 Uhr). Alle Events sind kostenfrei und ohne Voranmeldung – ebenso das Rahmenprogramm mit Sing-Castings, Kinderschminken und mehr. Und fürs leibliche Wohl ist auch gesorgt.

Der Tölzer Knabenchor erfreut sich nicht nur weltweiter Bekanntheit, sondern feiert im Jahr 2026 sein 70-jähriges Bestehen. Mit derzeit rund 210 Mitgliedern, vom Nachwuchs bis zu den Solisten und dem Männerchor. Gegründet wurde er von Gerhard Schmidt-Gaden in der noch jungen Bundesrepublik. Aus der einstigen Tölzer Pfadfindergruppe wurde in einer einzigartigen Erfolgsgeschichte der weltberühmte „Tölzer Knabenchor“. Neben zahlreichen Auftritten im Inland gastiert der Chor in fast allen Ländern Europas, aber ebenso in Israel, China, Japan, Korea und den USA. Aktuell stehen eine Schweiz-Tournee und Auftritte unter anderem in der Elbphilharmonie, der Dresdner Frauenkirche und in Versailles an. Unzählige Star-Dirigenten haben bereits mit den „Tölzern“ und ihren Solisten gearbeitet. Doch auch vor Päpsten, Königshäusern und Staatshäuptern sowie bei der offiziellen Eröffnungszeremonie der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 in München engagierte man die „Tölzer Knaben“. (BSZ)