Sieben Tage, sieben Plätze

Wer golft, gewinnt! Zumindest ist die Chance, einen von vielen hochattraktiven Preise mit nach Hause zu nehmen, bei der Golfwoche Chiemsee beträchtlich. Sieben Clubs im Chiemgau tragen vom 11. bis 17. September das beliebte Turnier auf sieben Plätzen aus. Die Teilnehmenden haben an jedem Turniertag Spielgenuss auf den schönsten Plätzen der Region. Darüber hinaus winkt täglich die Chance auf eine Golfreise nach Andalusien sowie auf Gutscheine von Hotels und Golfausstattern. Außerdem warten ein Elektro-Caddy für das erste Hole in One und ein Wochenende mit einer Luxus-Limousine.

Eine kleine Chiemgauer Besonderheit ist die Gaudi-Sonderwertung "Nearest to the Fassl". Die Turniere sind auf den Golfplätzen in Gut Ising, Grassau, Höslwang, Chieming, Reit im Winkl, Ruhpolding und Berchtesgaden. Die Anmeldung ist bis einen Tag vor dem Turnier bei den teilnehmenden Clubs, online und über gängige Apps möglich.

Alle Informationen zu Anmeldung, Startgeld und Gewinnen stehen im Internet unter www.chiemsee-chiemgau.info/golfland-golfwoche. Veranstalter ist die Kooperation "Golfland Chiemsee" von Chiemgau Tourismus e.V., zu der elf Plätze rund um den Chiemsee gehören. (BSZ)