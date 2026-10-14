Von der Winter Sonnenschein Card über Ski Wellness Wochen bis zum Kinderskipass um 1 Euro pro Tag: In Trattlers Hof-Chalets in Bad Kleinkirchheim wird der Winter mit attraktiven Angeboten, Ski-in/Ski-out und Private SPA zum vielseitigen Urlaubsthema. Die 14 Chalets verbinden den Charme einer Almhütte mit dem Komfort des Vier-Sterne-Superior-Hotels GUT Trattlerhof.

Ski-in/Ski-out macht den Weg auf die Piste denkbar einfach. Das Skigebiet Bad Kleinkirchheim bietet mehr als 100 Kilometer Pisten und moderne Liftanlagen. Breite Abfahrten für Einsteiger gehören ebenso dazu wie anspruchsvolle Strecken für geübte Skifahrer. Familien finden ein eigenes Kinderland mit Skikursen.

Vom 27. November bis 20. Dezember 2026 öffnet der Kirchheimer Adventmarkt am Dorfplatz jeweils von Freitag bis Sonntag. Festliche Lichter, weihnachtliche Klänge sowie der Duft von Punsch und regionalen Köstlichkeiten schaffen eine besinnliche Atmosphäre. Der rund 700 Meter lange Sternenweg führt durch eine zauberhafte Weihnachtswelt direkt an Trattlers Einkehr vorbei und lädt zum genussvollen Verweilen ein.

Auch für Chaletgäste stehen die Festtage ganz im Zeichen von Tradition, Genuss und gemeinsamen Erlebnissen: Beim Keksebacken, Christbaumschmücken und bei der stimmungsvollen Pferdesegnung entstehen wertvolle Urlaubsmomente für die ganze Familie. Im eigenen Chalet sorgt auf Wunsch ein festlich geschmückter Christbaum für die passende Stimmung. In Trattlers Einkehr kommen die Gäste zum Weihnachts- und Silvesterdinner zusammen.

Nach dem Skifahren direkt beim Chalet abschwingen – und der Tag wird langsamer. Jedes der zwischen 85 und 110 Quadratmeter großen Chalets verfügt über eine Panoramasauna und eine beheizte Außenwanne. Im warmen Wasser unter freiem Himmel entspannen, gemeinsam kochen oder einfach einmal nichts vorhaben: Dafür bietet das eigene Chalet viel Raum – zu zweit ebenso wie mit der Familie.

Auch abseits der Piste hat der Winter rund um die Hof-Chalets viel zu bieten. Die Nockberge lassen sich beim Winterwandern oder mit Schneeschuhen erkunden. Langläufer finden mehr als 50 Kilometer Loipen in der Region. Familien können rodeln, die hauseigene Ponyfarm besuchen oder an einer Fackelwanderung mit Pferden teilnehmen. Eine idyllische Pferdekutschenfahrt führt direkt vom Trattlerhof aus durch die malerische Winterlandschaft.

Nach aktiven Stunden geht es zum Aufwärmen und Entspannen ins Private SPA im Chalet, in den großzügigen Wellnessbereich des Trattlerhofs oder in eine der beiden Thermen von Bad Kleinkirchheim. Die Winter Sonnenschein Card ist für Chaletgäste von Dezember bis April inklusive. Sie verbindet ein umfangreiches Aktivprogramm mit Vergünstigungen, darunter Ermäßigungen auf Thermeneintritte in Bad Kleinkirchheim und Rabatte der Bad Kleinkirchheimer Bergbahnen für Winterwanderer.

Direkt bei den Chalets liegt Trattlers Einkehr. Nach einem Tag im Schnee wartet hier hervorragende Kärntner Küche in gemütlicher Hüttenatmosphäre. Ein besonderes kulinarisches Erlebnis bietet „Winzer am Berg“: Ausgewählte Winzer präsentieren zu bestimmten Terminen ihre Weine, die im Rahmen einer Verkostung entdeckt werden können. Den Höhepunkt bildet ein raffiniertes Degustationsmenü in Trattlers Einkehr, begleitet von harmonisch abgestimmten Weinen. Ski-in/Ski-out, Private SPA und Trattlers Einkehr gleich nebenan machen den Winterurlaub im Hof-Chalet komplett. (BSZ)