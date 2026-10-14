Freizeit und Reise

Die Trattlerhof-Chalets im Winter. (Foto: Trattlerhof)

14.10.2026

Ski-in, Ski-out

Trattlerhof: Alles da für einen richtig guten Winter in Bad Kleinkirchheim

Von der Winter Sonnenschein Card über Ski Wellness Wochen bis zum Kinderskipass um 1 Euro pro Tag: In Trattlers Hof-Chalets in Bad Kleinkirchheim wird der Winter mit attraktiven Angeboten, Ski-in/Ski-out und Private SPA zum vielseitigen Urlaubsthema. Die 14 Chalets verbinden den Charme einer Almhütte mit dem Komfort des Vier-Sterne-Superior-Hotels GUT Trattlerhof.

Ski-in/Ski-out macht den Weg auf die Piste denkbar einfach. Das Skigebiet Bad Kleinkirchheim bietet mehr als 100 Kilometer Pisten und moderne Liftanlagen. Breite Abfahrten für Einsteiger gehören ebenso dazu wie anspruchsvolle Strecken für geübte Skifahrer. Familien finden ein eigenes Kinderland mit Skikursen.

Vom 27. November bis 20. Dezember 2026 öffnet der Kirchheimer Adventmarkt am Dorfplatz jeweils von Freitag bis Sonntag. Festliche Lichter, weihnachtliche Klänge sowie der Duft von Punsch und regionalen Köstlichkeiten schaffen eine besinnliche Atmosphäre. Der rund 700 Meter lange Sternenweg führt durch eine zauberhafte Weihnachtswelt direkt an Trattlers Einkehr vorbei und lädt zum genussvollen Verweilen ein.

Auch für Chaletgäste stehen die Festtage ganz im Zeichen von Tradition, Genuss und gemeinsamen Erlebnissen: Beim Keksebacken, Christbaumschmücken und bei der stimmungsvollen Pferdesegnung entstehen wertvolle Urlaubsmomente für die ganze Familie. Im eigenen Chalet sorgt auf Wunsch ein festlich geschmückter Christbaum für die passende Stimmung. In Trattlers Einkehr kommen die Gäste zum Weihnachts- und Silvesterdinner zusammen.

Nach dem Skifahren direkt beim Chalet abschwingen – und der Tag wird langsamer. Jedes der zwischen 85 und 110 Quadratmeter großen Chalets verfügt über eine Panoramasauna und eine beheizte Außenwanne. Im warmen Wasser unter freiem Himmel entspannen, gemeinsam kochen oder einfach einmal nichts vorhaben: Dafür bietet das eigene Chalet viel Raum – zu zweit ebenso wie mit der Familie.

Auch abseits der Piste hat der Winter rund um die Hof-Chalets viel zu bieten. Die Nockberge lassen sich beim Winterwandern oder mit Schneeschuhen erkunden. Langläufer finden mehr als 50 Kilometer Loipen in der Region. Familien können rodeln, die hauseigene Ponyfarm besuchen oder an einer Fackelwanderung mit Pferden teilnehmen. Eine idyllische Pferdekutschenfahrt führt direkt vom Trattlerhof aus durch die malerische Winterlandschaft.

Nach aktiven Stunden geht es zum Aufwärmen und Entspannen ins Private SPA im Chalet, in den großzügigen Wellnessbereich des Trattlerhofs oder in eine der beiden Thermen von Bad Kleinkirchheim. Die Winter Sonnenschein Card ist für Chaletgäste von Dezember bis April inklusive. Sie verbindet ein umfangreiches Aktivprogramm mit Vergünstigungen, darunter Ermäßigungen auf Thermeneintritte in Bad Kleinkirchheim und Rabatte der Bad Kleinkirchheimer Bergbahnen für Winterwanderer.

Direkt bei den Chalets liegt Trattlers Einkehr. Nach einem Tag im Schnee wartet hier hervorragende Kärntner Küche in gemütlicher Hüttenatmosphäre. Ein besonderes kulinarisches Erlebnis bietet „Winzer am Berg“: Ausgewählte Winzer präsentieren zu bestimmten Terminen ihre Weine, die im Rahmen einer Verkostung entdeckt werden können. Den Höhepunkt bildet ein raffiniertes Degustationsmenü in Trattlers Einkehr, begleitet von harmonisch abgestimmten Weinen. Ski-in/Ski-out, Private SPA und Trattlers Einkehr gleich nebenan machen den Winterurlaub im Hof-Chalet komplett. (BSZ)

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
Die Frage der Woche

Soll es nur noch ein Krankenversicherungssystem geben?

Unser Pro und Contra jede Woche neu
Diskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv
Facebook
X
Instagram
Bluesky
BSZ-Newsletter
Vergabeplattform
Vergabeplattform

Staatsanzeiger eServices
die Vergabeplattform für öffentliche
Ausschreibungen und Aufträge Ausschreiber Bewerber

Beilagen

> Das neue vbw Unternehmermagazin ist online

Start-up-Investor Carsten Maschmeyer meint, dass ein Staat, der offensichtliche Probleme nicht löst, von seinen Bürgerinnen und Bürgern als dysfunktional wahrgenommen wird. Politiker, die viel versprechen und wenig halten, sorgen für Ablehnung.

> Das einblicke-Magazin der Bundesgesellschaft für Endlagerung ist online

Die Suche nach dem sichersten Ort für unseren Atommüll ist eine staatliche Jahrhundertaufgabe. Das einblicke-Magazin der Bundesgesellschaft für Endlagerung stellt vier Menschen vor, die diese Mission bei der Bundesgesellschaft für Endlagerung mit ihre

> Änderung der Gemeindeordnung

Liebe Leserinnen und Leser des Kommunalen Taschenbuchs, die Gemeindeordnung des Freistaats Bayern hat sich am 23. Dezember 2025 nach Redaktionsschluss (14. November 2025) nochmals geändert. Die entsprechenden Seiten können Sie hier herunterladen.

Jahresbeilage 2025

Nächster Erscheinungstermin:
28. November 2026

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56
oder
per Mail an anzeigen@bsz.de

Download der aktuellen Ausgabe vom 28.11.2025 (PDF, 16,5 MB)

E-Paper
Unser Bayern

Das kunst- und kulturhistorische Online-Magazin der Bayerischen Staatszeitung

Unser Bayern

LesenNachbestellen

Aktuelle PDF-Ausgabe

Nur für Abonnenten

Unser Bayern – Inhaltsverzeichnisse

Abo + Bestellservice
Abo + Bestellservice
ABO
BSZ | ePaper BSZ | Businessabo GVBI | Abo
Shopping
Anzeigen Mediadaten
Mediadaten26
Staatszeitung Staatsanzeiger
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 1. Januar 2026
(PDF 1,5 MB)
Kontakt
Anzeigen@bsz.de Tel. 089/290142-65/54/56
Shopping
BSZ-Onlineshop
Shop
Kommunales Taschenbuch GVBl | Einbanddecke
KontaktImpressumDatenschutz

Mediapartner

logo staatsanzeiger vektori lg v24

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Unser Impressum.

Notwendig

Notwendige Cookies machen diese Webseite nutzbar, indem sie Grundfunktionen wie Zugriffsschutz und Cookie-Einstellungen ermöglichen.

Präferenzen

Präferenz-Cookies speichern Website-spezifische Einstellungen wie etwa Sprache, damit Sie diese bei einem erneuten Besuch nicht neu konfigurieren müssen.

Statistiken

Statistik-Cookies helfen uns dabei, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu analyiseren. Die Daten werden dabei anonym gesammelt.

Marketing

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Unser Bayern - Nachbestellen

Aktuelle Einzelausgaben des Online-Magazins „Unser Bayern” können im ePaper der BSZ über den App-Store bzw. Google Play gekauft werden.

appstore bsz ePaper appstore logo

https://apps.apple.com/de/app/bsz-epaper/id770850751

google play bsz ePaper google play logo

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.cominto.blaetterkatalog.bsz