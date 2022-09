Ski-Opening mit Sarah Connor und den Söhnen Mannheims

Unter dem Motto "We Are Back On Stage" feiert Obertauern am Freitag, 2. Dezember, nach zwei Jahren Pause endlich wieder das legendäre Ski-Opening. Hierzu holt der schneereichste Wintersportort Österreichs gleich zwei Musik-Highlights nach ganz oben in den Schnee: Nach Culcha Candela, Andreas Bourani, Wanda, CRO und Die Toten Hosen sind in diesem Jahr Sarah Connor und die Söhne Mannheims die Stars der Konzertnacht. Die deutsche Pop- und Soulsängerin Sarah Connor performt am 2. Dezember 2022 auf einer Open-Air-Bühne vor der traumhaften Bergkulisse Obertauerns – und die legendären Söhne Mannheims eröffnen das Doppelkonzert mit einer Best of-Show.

Die Vorbereitungen für den Winter in Obertauern laufen auf Hochtouren: Getreu dem Motto „We Are Back“ gehen bereits am 17. November 2022 die ersten der 26 Seilbahn- und Liftanlagen in Betrieb. 100 Pistenkilometer und viel freies Gelände bilden einen Skizirkus, bei dem auch das Auto Ferien hat, denn von jedem Hotel in Obertauern kommt man direkt auf die Pisten. Ski-In, Ski-Out ist das Gebot der Stunde. Die besondere geografische Lage kombiniert mit der Höhenlage machen Obertauern zum schneesichersten Wintersportort Österreichs.

Der Ferienort Obertauern im Salzburger Land liegt 90 Kilometer südlich der Stadt Salzburg zwischen 1740 und 2526 Meter Seehöhe inmitten der Hohen Tauern rund um den Radstädter Tauernpass. (BSZ)