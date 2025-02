Skifahren bis Ostern

Auf Südtirols Skiberg Nr. 1 fahren Sonnen- und Firnfans bis weit in den April ab. Die Sonne der Alpensüdseite sorgt für griffige Pisten und die Dolomitenregion Kronplatz (www.kronplatz.com) für ein herzerwärmendes Après-Ski. Als größtes und modernstes Skigebiet Italiens punktet der Südtiroler Kronplatz auf skiresort.de mit fünf Sternen bei Bahnen, Pisten, Präparierung und Schneesicherheit. Die 120 Pistenkilometer zwischen 1000 und 2275 Metern glänzen bis Ostern mit besten Pistenverhältnissen. Ab Mitte März gibt es zu den Dolomiti Springdays schon ab vier Nächten einen Urlaubstag und einen Skitag gratis.

Alles bis zur steilsten Piste Italiens

Den Kronplatz schätzen Skifahrer und Snowboarder neben dem Schneereichtum und den günstigen Preisen aber auch für seine 31 top-modernen Bahnen und die Vielfalt an Abfahrten. 75 Prozent der Pisten sind leicht bis mittelschwer und somit ideal für Familien und Genuss-Skiläufer. Die superbreiten, baumlosen und sonnigen Carver-Pisten Gipfelpisten führen sternförmig vom Kronplatz-Gipfel talwärts. Andererseits hat das größte Skigebiet Italiens mit 25 Prozent auch die meisten schwarzen Pisten Südtirols. Die berühmt-berüchtigten „Black Five“ liegen auf der Brunecker Seite des Kronplatzes, am Piz da Peres und am Piz de Plaies. Die „Picolin“ hinunter ins Gadertal ist mit 72 Prozent Gefälle überhaupt die steilste in den italienischen Alpen – die „Erta“ alle Jahre im Januar die pickelharte Bühne für den Damen-Skiweltcup. Vom Gadertal sind es nur ein paar Stationen mit dem Skibus Richtung Alta Badia und zur Sellaronda. Direkt von der Talstation Percha bei Bruneck pendelt der Ski Pustertal Express Richtung Drei Zinnen. Beide Ziele zählen zum Verbund Dolomiti Superski mit 1.200 Pistenkilometern in zwölf Dolomiten-Skiregionen.

Fünf Sterne und fünf Hauben

Unter der Sonne der Alpensüdseite schmeckt auch der Einkehrschwung sehr nach „dolce vita“. Das bestätigt skiresort.de mit fünf Sternen in seiner Bewertung. 40 Skihütten und Bergrestaurants schaffen alle paar Pistenkilometer Gelegenheiten für einen Zwischenstopp. Auf den Terrassen sind Sonnencremes und Sonnenbrillen angesagt. Besondere kulinarische Genüsse verspricht das Restaurant AlpiNN von Sternekoch Norbert Niederkofler am Kronplatz-Gipfel. Niederkofler ist einer der besten Köche Italiens und betreibt in Bruneck den 5-Hauben-Tempel Atelier Moessmer.

Ski & Music

Das Kronplatz Ski & Music Festival (20. bis 23. März und 27. bis 30. März) bringt in diesem März wieder Musikliebhaber auf die Pisten und Wintersportler in Schwung. Bands, Straßenmusiker und DJs aus ganz Europa rocken die Schirmbars, Sonnenterrassen und Hütten mit ihren coolen Beats vor der atemberaubenden Dolomitenkulisse. Unten in den Ferienorten der Dolomitenregion Kronplatz sorgen fast überall Après-Skistadl das da capo. Danach darf es auch der Ostermarkt am Brunecker Rathausplatz (10. bis 12. April) sein oder eine der vielen Wellnessoasen in der Dolomitenregion Kronplatz. Sehr beliebt ist der Wohlfühltempel Cron 4 in Reischach mit Wärmekabinen auf 3000 Quadratmetern drinnen und draußen. (BSZ)