Spätestens, wenn sich die Berge rund um den Wilden Kaiser in winterliches Weiß kleiden, steigt die Vorfreude auf die ersten Schwünge im Schnee. Am 5. Dezember 2026 ist es endlich soweit – die SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental startet in die Wintersaison 2026/27. Bis Ende März 2027 heißt es dann wieder: Skier anschnallen, das Panorama genießen und die Vielfalt eines der größten und modernsten Skigebiete der Welt entdecken. In Ellmau ist der Skibetrieb sogar bis zum 4. April 2027 geplant. Die Ferienregion Wilder Kaiser mit den vier Orten Ellmau, Going, Scheffau und Söll bietet neben direktem Einstieg in die SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental vielfältige Möglichkeiten für einen Winterurlaub. Neben abwechslungsreichen Pisten laden etwa sonnige Bergterrassen zum Verweilen ein. Auch für Familien gibt es viel in der Region Wilder Kaiser zu entdecken – eingerahmt von der Tiroler Berglandschaft und geprägt von regionaler Gastfreundschaft.

Die SkiWelt Skigarantie

Mit der SkiWelt Skigarantie punktet die SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental mit Qualität und Verlässlichkeit. Das Versprechen: täglich garantierter Skigenuss von Anfang Dezember bis Ende März. Dahinter steht das Zusammenspiel aus natürlichen Bedingungen, moderner Technik und dem Engagement von mehr als 500 Fachkräften, die Tag für Tag beste Bedingungen auf den Pisten schaffen. Die begünstigte Lage am Alpennordrand, das ursprüngliche Almgelände und die Höhenlage bieten gute Voraussetzungen für den Wintersport. Mehr als 1800 moderne Schneeerzeugern ergänzen die natürlichen Gegebenheiten dort, wo es sinnvoll ist. So greifen Natur, Technik und menschliches Know-how ineinander – für Skitage, die in Erinnerung bleiben. Auch für die Ferienregion Wilden Kaiser ist die Skigarantie ein wichtiges Qualitätsversprechen an seine Wintergäste: Sie schafft Orientierung bei der Urlaubsplanung und unterstreicht den Anspruch, Urlaubern während der Kernwinterzeit verlässlichen Skigenuss zu bieten. „Die Skigarantie ist daher für Gastgeber ein zusätzliches Argument, das den Winterurlaub, auch zu einem späteren Zeitpunkt, attraktiv macht und zusätzliches Vertrauen in unsere Destination schafft,“ bestätigt Lukas Krösslhuber, Geschäftsführer Tourismusverband Wilder Kaiser.

Ein Winterparadies mit vielen Möglichkeiten

Mit 275 Pistenkilometern, 81 modernen Bahnen und rund 80 familiengeführten Hütten bietet die SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental Abwechslung für unterschiedlichste Ansprüche. Familien und Anfänger finden ebenso passende Angebote wie sportliche Skifahrerinnen und Skifahrer. Dazu kommen mehrere Rodelbahnen, zahlreiche Talabfahrten und ein Nachtskigebiet. „Schlussendlich entscheidet die Qualität des touristischen Angebots, sowohl am Berg als auch im Tal, “ ergänzt Krösslhuber. Die vier Kaiserorte Ellmau, Going, Scheffau und Söll verbinden den direkten Zugang zum Skivergnügen mit individuellen Urlaubserlebnissen. Gemütliche Hütten, regionale Kulinarik und die Herzlichkeit der Gastgeber machen den Winterurlaub am Wilden Kaiser auch abseits der Pisten zu einem besonderen Erlebnis. (BSZ)