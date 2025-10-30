Freizeit und Reise

Skigenuss im Skigebiet Zauchensee. (Foto: Liftgesellschaft Zauchensee)

30.10.2025

Skigenuss in Zauchensee

Zauchensee: Mehr Skigenuss dank neuer Schwarzwandbahn

G`scheit Skifahren konnte man in Zauchensee schon immer. In der neuen Saison wird das Skivergnügen dank der neuen Schwarzwandbahn noch größer und komfortabler. Ein gelungener Start in die Wintersaison für alle Skifahrer.

Von der Tauernautobahn geht es für die Wintersportfans direkt ins Skigebiet. Ab der Ausfahrt Flachauwinkl sind es nur 700 Meter bis zur Talstation. Anschließend bringen die Highliner-Bahnen I und II die Gäste in wenigen Minuten auf die Piste. In Zauchensee startet die Saison bei entsprechender Schneelage am 28. November mit den Anlagen auf dem Gamskogel. Kurze Zeit später beginnt die Wintersaison in den benachbarten Skigebieten: In Flachauwinkl öffnen die Lifte am 5. Dezember und in Radstadt-Altenmarkt am 19. Dezember.

Noch mehr Komfort
Pünktlich zum Saisonbeginn am 28. November wird die Schwarzwandbahn eröffnet. Die modernen Zehnergondeln mit großzügigen Panoramafenstern bieten mehr Komfort für Groß und Klein: Die neue Bahn verfügt über einen optimierten Einstieg, mehr Platz in den Kabinen und ein verbessertes Raumgefühl. Die Fahrzeit bleibt nahezu unverändert, während die Förderkapazität von 1700 auf 2300 Personen pro Stunde erhöht wurde. Mit der Schwarzwandbahn gelangen nun auch Fußgänger bequem zum höchsten Aussichtspunkt am Gamskogel auf 2113 Metern Höhe – unmittelbar unterhalb des Startbereichs der bekannten Weltcup-Abfahrt.

Die Weltelite des Skisports zu Gast 
In Zauchensee haben die Speedrennen der besten Skifahrerinnen eine lange Tradition. Das schneesichere Skigebiet ist mit der Weltcupabfahrt am Gamskogel seit Jahren ein fester Austragungsort im internationalen Skiweltcup. Im Rahmen des Audi FIS Weltcups werden von 10. bis 11. Januar 2026 Wettbewerbe in Abfahrt und Super-G ausgetragen. Besonders an diesen Rennen ist der hervorragende Blick von den Tribünen im Zielbereich auf den gesamten unteren Streckenabschnitt.

Beste Schneebedingungen für Freerider und Genussskifahrer
Die günstigen Schneeverhältnisse und die vielfältigen Abfahrtsvarianten machen Zauchensee bei Freeridern besonders beliebt. Für alle Skifans ist es ein besonderes Erlebnis, früh am Morgen auf frisch präparierten Pisten die ersten Spuren in den Schnee zu ziehen. Auch in diesem Winter profitieren Frühaufsteher täglich vom „Early Bird Skifahren“. Highliner I und II in Flachauwinkl und die Gamskogelbahn öffnen bereits um 8:00 Uhr. Jeden Sonntag von 8:30 bis 10:30 Uhr wird es wieder das beliebte Bergfrühstück auf der Gamskogelhütte geben. Die Hütte ist mit der Gamskogelbahn I auch zu Fuß gut erreichbar.

Auch Familien können hier g`scheit und sicher Skifahren
Zauchensee bietet alles für einen gelungenen Skitag mit der Familie: schneesichere, übersichtliche Abfahrten und eine sehr gute Infrastruktur rund um die Weltcuparena – mit Tiefgarage, Restaurant, Sportfachgeschäft und einem Aufenthaltsraum für Selbstversorger und Schulklassen. Angebote wie Zauchis Kinderland mitten im Hoteldorf Zauchensee, mit dem überdachten Förderband „Zauberteppich“, bieten ideale Bedingungen für die ersten Schwünge der kleinen Skifahrer. Im Familypark am Rosskopf finden Kids ideale Bedingungen. Im Trainingszentrum Kogelalm auf schneesicheren 1900 Metern Höhe werden zwei abgesperrte Trainingsstrecken für den sportlichen Nachwuchs präpariert. Hier können die Gäste auf der kostenlosen Skimovie-Strecke ihre Abfahrt filmen, und ein persönliches Erinnerungsvideo macht den Skitag in Zauchensee unvergesslich.

Kleinkinder bis einschließlich Jahrgang 2020 fahren in Zauchensee und im ganzen Skiverbund Ski amadé (ausgenommen Shuttleberg und Übungslifte in Filzmoos) kostenlos. Das familienfreundliche Skigebiet ermöglicht damit allen kleinen Wintersportfans freie Fahrt – ein zusätzliches Plus für Familienurlauber.

Früh buchen lohnt sich
Die Vorverkaufsphase der Vielfahrerkarte läuft bis 4. Dezember 2025 und bietet attraktive Preisvorteile. Hier kostet der Skipass Ski amadé ALL-IN Card White für die Ski amadé Gebiete nur 825 Euro anstelle der offiziellen 882 Euro, für Kinder nur 217 Euro statt 348 Euro. Außerdem können Wintersportfans mit dem Online-Frühbucherbonus bei allen Tickets zwischen zwei und 18 Skitagen sparen. (BSZ)

