Skispaß-Garantie

Nirgendwo in Österreich startet der Skiwinter so bald wie in Tux-Finkenberg. Seit Oktober wartet der Hintertuxer Gletscher mit 60 Kilometer top-präparierten Pisten auf. Anfang Dezember zieht die Ski- und Gletscherwelt Zillertal 3000 nach und stockt das Pistenerlebnis auf 206 Kilometer auf.

Faszinierende Berge, traumhafte Pisten und moderne Technik



Die Ski- und Gletscherwelt Zillertal 3000 ist für viele das Nonplusultra des Winters. Eingeläutet wurde die Saison jedes Jahr mit dem Hintertux Park Opening am Gletscher. Damit startet die Zeit für die Early Birds, Trainingsteams und Sportskanonen, die den Winter kaum noch erwarten können. Anfang Dezember wird dann der Radius auf 206 Kilometer Pisten ausgedehnt, vom Hintertuxer Gletscher über Eggalm, Rastkogel bis zum Penken.

60 Kilometer glitzernde Abenteuer

Ab Dezember ist auch wieder Zeit für eine Gletscherrunde, welche mit der Abfahrt vom Hintertuxer Gletscher über die sechs Kilometer lange Talabfahrt „Schwarze Pfanne“ beginnt. Für die kurze Strecke zur Talstation der Eggalm Bahnen nimmt man den neuen Elektro-Sportbus und dann geht es über die Skiberge Rastkogel, Eggalm und Penken bis hinaus nach Finkenberg am Eingang des 23 Kilometer langen Tuxertals. Dazwischen bringen top-moderne Anlagen zu immer neuen Pisten, darunter besonders viele 10er-Gondeln und 8er-Sesselbahnen, die höchstgelegene Zweiseilumlaufbahn der Welt am Hintertuxer Gletscher oder die Pendelbahn 150er-Tux zwischen Penken und Rastkogel. Wer die Gletscherrunde durchfährt, hat 60 Kilometer Pisten und 15.000 Höhenmeter in den Beinen.

Die besten Stopps in der Ski- und Gletscherwelt

In der Ski- und Gletscherwelt Zillertal 3000 laden zig Carving- und Freeridehänge zum Auskosten der Fliehkräfte, Buckelpisten und Speedstrecken zum „Brettern“. Der Betterpark Hintertux und der Penken Park sind Pflichtstopps für Freestyler. Der Betterpark ist immerhin der höchste und schneesicherste Freestyle-Spot Österreichs. Auch für Genuss-Skiläufer gibt es genügend Gründe, die Fahrt zu unterbrechen. Einmal ist es das atemberaubende Gipfelmeer der Alpen, das sich an den Bergstationen auftut, ein anderes Mal eine der 30 urigen Hütten und Bergrestaurants, Sonnenterrassen und an Schneebars, an denen man seine Batterien auflädt. Bei internationalen Skigebietetests holt sich die Ski- und Gletscherwelt Zillertal 3000 immer wieder die Sterne vom Himmel. Auf skiresort.de gab es zuletzt 4,7 von 5 Sternen. Die Höchstpunkteanzahl erhielten die Skiberge des Tuxertals für die Größe und die Schneesicherheit, die Pistenvielfalt, die Präparierung und die Bahnen (www.tux.at). (BSZ)