Skistart vom Feinsten

Die 5 Tiroler Gletscher sind in die neue Saison gestartet. Auf dem Pitztaler Gletscher bereiten sich aktuell zahlreiche Ski-Stars wie Mikaela Shiffrin oder Marco Odermatt auf den Weltcup in Sölden vor. Skiurlauber können sich auf legendäre Pisten wie die Schwarze Schneid oder die Black Ibex, spannende Events wie der Ski-Weltcup in Sölden und aufregende Erlebnisse im Natur Eis Palast in Hintertux freuen.

Diese fünf Pisten muss man erlebt haben

Schwarze Schneid, Black Ibex, Wilde Grub’n – die 5 Tiroler Gletscher haben so manche legendäre Piste zu bieten, die die Herzen der Skifahrer höherschlagen lassen. Alle haben das gewisse Etwas, das eine Abfahrt so besonders macht. So ist die Schwarze Schneid in Sölden mit 15 Kilometern die längste Abfahrt Österreichs: Von der BIG3-Plattform „Schwarze Schneid“ am Rettenbachgletscher auf 3340 Meter (dem höchsten Punkt im Ötztal) zieht sie sich über 1970 Meter bis zur Talstation der Gaislachkoglbahn. Die steilste Piste des Landes befindet sich wiederum auf dem Kaunertaler Gletscher – die Black Ibex. Sie startet auf 3113 Metern Höhe an der Bergstation der Falginjochbahn und hat ein Gefälle von bis zu 88 Prozent.

Ein Highlight ist auch die Talabfahrt Wilde Grub’n im Stubai. Sie führt vom höchsten Punkt des Skigebiets auf 3212 Metern bis hinunter zur Talstation der Eisgratbahn auf 1695 Metern – rund 1500 Höhenmeter in einer Abfahrt. Sie ist Austragungsort des Stubai Wilde Ride Skirennens (10. April 2027), einem der härtesten Riesentorläufe der Welt über sechs Kilometer und durch 160 Tore. „Keine Gnade der Wade“ ist das Motto der Abfahrt von 3250 Metern hinunter ins Ortszentrum von Hintertux. 1750 Höhenmeter werden auf der einzigartigen Panoramaabfahrt überwunden. Zum Finale geht es über die „Schwarze Pfanne“ zur Talstation.

Im Pitztal verspricht die Goldene Spur ein echtes Freeride-Erlebnis: Sie führt als besondere Skirunde durch die Skigebiete Rifflsee und Pitztaler Gletscher. In rund zwei Stunden geht es über 33 Pistenkilometer und mit den Bergbahnen knapp 3000 Höhenmeter hinauf auf 3440 Meter bis zum Pitztaler Gletscher und anschließend über eine rund 1700 Höhenmeter lange Abfahrt zurück ins Tal. Gefahren werden sollte die Golden Spur ausschließlich mit einem Skiguide.

Faszinierende Erlebnisse vom Natur Eis Palast bis zum Nachteisklettern

Die 5 Tiroler Gletscher sind nicht nur auf, sondern auch abseits der Pisten ein Erlebnis. Neben rund 300 Pistenkilometern auf über 3000 Metern Höhe stehen 75 moderne Seilbahnen und Liftanlagen zur Verfügung. Die bringen die Gäste zu zahlreichen spannenden Orten.

Sölden und das umliegende Ötztal sind beispielsweise ein erstklassiges Revier zum Eisklettern. Zahlreiche gefrorene Wasserfälle können erklommen werden, auch beleuchtetes Eisklettern bei Nacht ist möglich. Faszinierend ist auch die Eiswelt des Natur Eis Palast auf dem Hintertuxer Gletscher. Dieser lässt sich zu Fuß, im Kajak, beim Stand-Up-Paddling oder beim Eisschwimmen erkunden. Mit der Spannagelhöhle lässt sich außerdem die größte Felsen- und einzige Marmorhöhle der Zentralalpen besichtigen.

Der Pitztaler Gletscher mit seinen schönen Variantenabfahrten für Freerider bietet mit dem Café 3440 das höchstgelegene Kaffeehaus Österreichs. Noch höher bekommt man nirgends sonst sein Frühstück – oder das Ja-Wort im Standesamt. Der familienfreundliche Stubaier Gletscher kann mit dem Snowpark Stubai Zoo und mit der Gipfelplattform TOP OF TYROL punkten. Der Kaunertaler Gletscher ist wiederum ein Top-Skigebiet für Monoskifahrer. Dank der Kaunertaler Gletscherstraße gelangt man direkt zu den Pisten und Liften. Die Gondelbahnen und das Gletscherrestaurant sowie die Aussichtsplattform sind barrierefrei, das Personal ist speziell geschult.

Ein Blickfang in diesem Winter sind die Arbeiten der Tiroler Künstlerin Hannah Philomena Scheiber am Kaunertaler und Pitztaler Gletscher. Für das Projekt LiftART gestaltete sie im Kaunertal drei Gondeln mit den Motiven Gepatschferner, Weißseespitze und Kaunergrat. Das Motiv Weißseespitze ziert eine Liftstütze an der Karlesjochbahn.

Spannende Winter-Events vom Ski-Weltcup bis zu den Powder Department Ladies Days

Die Wintersaison der 5 Tiroler Gletscher ist gespickt mit attraktiven Veranstaltungen: Zu den Highlights auf dem Kaunertaler Gletscher gehören das Snowboard Opening mit Eloaa (11. bis 13. Dezember 2026) und das Kaunertal Testival & Freeride Days am 30./31. Januar 2027. Außerdem gibt es am 28./29. November und am 12./13. Dezember 2026 ein Lawinencamp, angeleitet durch die Kaunertaler Bergführer. Sölden eröffnet traditionsgemäß die Ski-Weltcup-Saison mit dem Riesentorlauf der Damen und Herren am 24. und 25. Oktober und tischt auch ausgefallene Events auf wie das ice Q summit dinner: Im Gourmetrestaurant ice Q erwartet Gäste ein Fine Dining Erlebnis als kulinarischer Höhenflug inszeniert. Preis: 195 Euro pro Person inklusive Menü sowie Berg- und Talfahrt.

Auf dem Stubaier Gletscher stehen unter anderem die Stubai Prime Parks Sessions (2. bis 22. November) im Stubai Zoo, das Intersport Testival (12. bis 15. November) sowie die Powder Department Ladies Days (22. bis 24. Januar 2027) auf dem Programm. Auf dem Pitztaler Gletscher wird samstags im Café 3.440 zum Frühstück über den Wolken geladen. Angereichert wird das Angebot durch verschiedene Musikevents. Last but not least lockt der Hintertuxer Gletscher unter anderem mit dem Original+ Skitest (31. Oktober bis 8. November) und den FIS Moguls + Dual Moguls Opening, bei dem atemberaubende Sprünge zu sehen sein werden (5. bis 7. November).

White5, Snow Card Tirol und Gletscherpauschalen: Die Zutaten für den vollen Ski-Spaß

Für Ski-Fans, die die 5 Tiroler Gletscher komplett entdecken wollen, ist der White5 Skipass der Türöffner für alle Anlagen im Winter- und Gletscherskigebiet Sölden sowie am Kaunertaler, Pitztaler, Stubaier und Hintertuxer Gletscher. Er kostet 669 Euro und ist während der Saison vom 1. Oktober 2026 bis 15. Mai 2027 an zehn Tagen (müssen nicht zusammenhängend sein) gültig. Wem das nicht genügt, bekommt mit der Snow Card Tirol die Eintrittskarte zu über 90 Skigebieten und allen 5 Tiroler Gletschern. Die Snow Card ist dieses Jahr seit dem 1. Oktober 2026 zum Preis von 1227 Euro erhältlich.

Für eine konkrete Urlaubsplanung inklusive Unterkunftsbuchung lohnt sich ein Blick auf die Gletscherpauschalen: Hier gibt es attraktive Angebote in allen Regionen und unterschiedlichen Hotelkategorien. (BSZ)

Weitere Informationen unter: www.tirolergletscher.com