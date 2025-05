Sommer im Kaunertal

Der Bergsommer im Kaunertal – das heißt raus in die Natur und Abenteuer erleben. Ein Sommerurlaub in der Naturpark- und Gletscherregion ist aktiv und abwechslungsreich: Spektakuläre Wanderungen sowie schöne Bike & Hike Touren und aufregende Kletterpartien warten auf die Gäste im Tiroler Kaunertal – bis rauf auf einen der über 80 Dreitausender-Gipfel. Als neue Attraktion eröffnet demnächst der Klettersteig Keilschrofen in der Nähe von Feichten.

Neuer Klettersteig Keilschrofen wird diesen Sommer eröffnet

150 Meter Abenteuer: In diesem Sommer bekommt das Kaunertal mit dem Klettersteig Keilschrofen eine neue Herausforderung für Kraxler. Der Zustieg führt von Feichten in Richtung der Aussichtsplattform Adlerblick. Dort beginnt der neue Steig, der über eine markante Felswand verläuft und rund 100 Höhenmeter überwindet.

Wer generell Freude am Klettern und Bouldern hat, ist im Kaunertal auf jeden Fall am richtigen Ort. Egal, ob er Anfänger oder sehr erfahren ist. Es gibt zahlreiche Klettergärten und -steige mit unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen und im Bouldergebiet Höll gibt es 30 Blöcke zu erklimmen. Ein besonderer Tipp ist eine geführte, circa einstündige Klettertour am Klettersteig Seitwand, die man von Juni bis September buchen kann. Erfahrung, Kondition und Kraft vorausgesetzt, dürfen auch Kinder ab 12 Jahren teilnehmen. Begleitet von einem Kaunertaler Bergführer wird die Tour zu einem unvergesslichen Erlebnis. Nicht minder aufregend ist der Klettersteig „Holderli Seppl“ mit Einstieg beim imposanten Wasserfall Rifflbach im hinteren Kaunertal.

Wer noch höher hinaus möchte, der kann sich an das Projekt „Dein erster 3000er“ wagen. An der Seite eines mit einem erfahrenen Kaunertaler Bergführer geht es dabei auf einen der über 80 Dreitausender Berggipfel der Region.

Spektakuläre Tour durch die Verpeilschlucht

Von gemütlichen Spaziergängen im Tal über romantische Hüttenwanderungen und Panorama-Höhenwege bis hin zu hochalpinen Gipfelsiegen – im Kaunertal warten über 250 Kilometer Wanderwege darauf, entdeckt zu werden. Eine besondere Empfehlung ist die Erlebnisrunde Kaunertal, eine vielseitige Familienwanderung, die ein eindrucksvolles Naturschauspiel mit vielen besonderen Momenten am Fuße des Kaunergrates bereithält. Spektakulär ist die Wanderung durch die Verpeilschlucht. Die Strecke führt durch wilde Schluchten und an tosenden Wasserfällen vorbei, Steigen und Treppen hinauf sowie über eine Hängebrücke.

Hoch über Feichten auf der über 100 Meter hohen Felswand „Seitwand“ thront die Aussichtsplattform Adlerblick. Hier sieht man die mächtigen Gipfel der Kaunertaler Bergwelt und blickt auf das Tal aus der Vogelperspektive. Über einen kleinen Steig erreicht man dann die Aussichtsplattform Bergwerksblick. Der Knappensteig leitet die Wanderer durch die Geschichte und Tradition des Kaunertaler Bergbaus. Bei der Knappenhütte kann man selbst nach Erz suchen. Zwei begehbare Knappenlöcher aus dem 16. und 17. Jahrhundert findet man entlang des weiteren Wegverlaufes.

Eine nächtliche Wanderempfehlung gibt es auch: Das hintere Kaunertal ist einer der dunkelsten Orte Österreichs und ermöglicht einen unglaublichen Sternenhimmel. Über die Kaunertaler Gletscherpanoramastraße gelangt man auf 2000 Meter Seehöhe zum Gepatsch. Hier, abseits der Städte und jeglicher Lichtverschmutzung, sind die Sterne wunderbar klar zu sehen.

Auf dem Rad auf den Berg, zu Fuß auf den Gipfel

Bike & Hike ist die wunderbare Kombination aus Radfahren und Wandern. Bei solchen Bergtouren erreicht man – ob auf dem Mountain- oder E-Bike – schneller höher gelegene Orte und kann von dort aus den Gipfel erklimmen. Diese Art von Touren eignet sich sowohl für einen Tagestrip als auch für ein mehrtägiges Abenteuer. Im Kaunertal gibt es viele attraktive Bike & Hike Routen zur Auswahl: Zum Beispiel zum Mooskopf bzw. Madatschkopf hinauf. Diese lässt sich wunderbar mit einer E-Bike Tour auf die Verpeilalm kombinieren. Von dort geht es zu Fuß weiter zur Verpeilhütte und dann weiter auf den Mooskopf beziehungsweise zum Madatschkopf. Ein weiterer Tour-Tipp: Von Feichten mit dem Bike auf den Langetsberg und von dort zu Fuß zum Mittagskopf.

Umgeben von über 80 Dreitausendern lässt sich das Kaunertal auf vielfältige Weise im Sattel erkunden – sei es mit dem Mountainbike, dem E-Bike oder dem Rennrad. Ein ganz besonderes Highlight ist die Gletscherpanoramastraße: Sie führt über 26 Kilometer durch sechs alpine Höhenstufen hinauf in die eindrucksvolle Kaunertaler Gletscherwelt. Diese spektakuläre Kulisse diente bereits als Drehort für internationale Hollywood-Produktionen – darunter der Actionfilm xXx – Triple X.

Vom Kaunertaler Radtag bis zum Erntedank Festival

Aktiv sein, zur Ruhe kommen oder einfach feiern – in den warmen Monaten stehen im Kaunertal viele abwechslungsreiche und attraktive Veranstaltungen an: Sportlich wird es unter anderem beim Kaunertaler Radtag am 24. Mai 2025, an dem sich Radfahrer, Mountain- und E-Biker treffen. Auf dem Programm stehen verschiedene Ausfahrten, ein Kinderparcour und natürlich feine Verköstigung. Auf viele Zuschauer und Anfeuerer freuen sich die Teilnehmer des Handbike Battles, das am 26. Juni auf der Gletscher Panoramastraße stattfindet. Bei den Terra Raetica Trails starten schließlich die Trailrunner vom bis 1. bis 5. Juli durch: Dann werden die schönsten Trailrunning-Strecken der fünf Erlebnisregionen Kaunertal, Tiroler Oberland, Engadin, Nauders und Reschensee durchlaufen.

Wenn der Herbst sich im Kaunertal zeigt, steigt zum zweiten Mal das Erntedank Festival. Dann verwandelt sich Feichten in eine lebendige Festmeile. Street Food Stände bieten frische und regionale Spezialitäten an, dazu gibt es Live-Musik und ein buntes Rahmenprogramm für die ganze Familie. Vom 27. bis 29. September findet auch das Yoga und Klang Festival im Kaunertal statt. Das Motto: Drei Tage lang auftanken und die Seele baumeln lassen – alles im Zeichen des Elements Wasser. Das vielfältige Angebot: Yoga, von sanft bis dynamisch, Meditationen, Tiefenentspannung, Frauenkreise, Acro Yoga, Kinderyoga, Kreativworkshops, Räuchern mit heimischen Kräutern, Vorträge und Konzerte. Ob Action oder Entspannung – im Kaunertal ist alles zu finden. (BSZ)

Weitere Informationen unter: www.kaunertal.com.