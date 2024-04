Sommer, Sonne, Bergkulisse

Mit Brotzeit und Badesachen im Gepäck geht es für Wander- und Radfreunde in Pfronten entlang malerischer Naturseen, rauschender Bäche und wilden Wasserfällen. Die leichten bis anspruchsvollen Touren führen durch die schönsten Allgäuer Landschaften mit schattenspendenden Wäldern, grünen Wiesen und der allseits präsenten Bergkulisse von Aggenstein, Breitenberg und Co. Und werden die Beine irgendwann müde, so laden die Gewässer unterwegs zu einer willkommenen Abkühlung an warmen Sommertagen ein.



Wandern am Wasser



Rund zehn Minuten mit dem Auto oder eine halbe Stunde per Rad von Pfronten entfernt, laden die Ausflugsziele Attlesee und Köglweiher im Sommer mit warmen Moorwasser, einer Liegewiese mit Panoramablick auf die Ostallgäuer Berge und einer zünftigen Brotzeit in der Alpe Kögelhof ein. Ein 6,6 Kilometer langer familienfreundlicher Rundweg verbindet die beiden beliebten Badespots miteinander und führt in rund zwei Stunden durch die liebliche Landschaft. Inmitten der Pfrontener Berglandschaft hingegen führt die Vilstalrunde entlang des namensgebenden Flusses ebenfalls 6,6 Kilometer in willkommener schattiger Umgebung vom Gasthof Vilstalsäge Richtung Kalbelehof Alpe und wieder zurück. Eine anspruchsvollere Tour führt Wanderer durch die eindrucksvolle Reichenbachklamm mit ihren vielen großen und kleinen Wasserfällen hinauf auf den Breitenberg, wobei unterwegs einige steile Passagen gemeistert werden müssen. Auf der Hochalpe angekommen, kann die Tour wahlweise zum Gipfel verlängert oder der Rückweg per Gondel oder zu Fuß auf den Wald- und Forstwegen auf der Nordseite angetreten werden. Durch einen wasserreichen Tobel geht es auf der Höllschlucht-Wanderung „Wasser & Wald“ bis zur Kappeler Alp, die die Wanderer nach rund 400 Höhenmetern mit einer willkommenen Einkehr belohnt. Auf Du und Du mit Biebern, Enten und Co. geht es für kleine und große Entdecker, wenn sie auf einem Holzsteg durch das artenreiche Pfrontener Feuchtgebiet, das Berger Moos, laufen. Infotafeln, eine Plattform sowie ein Aussichtsturm bringen dabei spielerisch den Lebensraum Moor näher.

Radeln am Wasser

Die Acht-Seen-Runde ist eine von insgesamt dreizehn Regionalradrouten der RadReiseRegion „Schlosspark im Allgäu“ und führt wie der Name verrät auf knapp 25 Kilometern an insgesamt acht Naturseen vorbei: Schönewalder Weiher, Grundweiher, Trollweiher, Luimooser Weiher, Kögelweiher, der nördliche und der südliche Seeger See sowie der Schwaltenweiher. Letzter eignet sich ideal für eine Rast mit einem Panoramablick auf die Ostallgäuer Bergkette oder eine Abkühlung im kühlen Nass. Mit weniger Seen, jedoch mindestens genauso schönen Strecken, wartet die Vier-Seen-Runde auf, die in der Nähe von Pfronten zunächst durch den Stadtrand von Füssen und dann durch waldiges Gebiet am Mittersee, Obersee, Alatsee und Weißensee vorbeiführt. Ebenfalls am Alatsee und Weißensee kommen E-Biker vorbei, wenn sie direkt im Pfrontener Ortsteil Meilingen starten und der leichten und knapp 20 Kilometer langen E-Bike-Seen-Tour folgen. Beide Seen laden mit größeren Liegewiesen zum Baden und Verweilen ein. Der Panoramaweg führt zurück über Vils in Tirol und entlang des gleichnamigen Flusses. Ebenfalls zum Teil an der Vils entlang führt die leichte bis mittelschwere Mountainbike-Rundtour Drei-Täler-Tour. Die aussichtsreiche und teils autofreie Strecke passiert das Vilstal, das Tannheimer Tal sowie das Achtal und bietet unterwegs viele Möglichkeiten, die Füße ins kalte Nass zu tauchen. (BSZ)