Freizeit und Reise

Langlaufen in der Region Antholz. (Foto: Dolomitenregion Kronplatz, c.wisthaler.com)

02.03.2026

Sonnenskilauf und Dolce Vita

Dolomitenregion Kronplatz: Sonnenskilauf und Dolce Vita

Der Kronplatz zählt zu den verlässlichsten Skigebieten Italiens und den besten 5-Sterne-Skigebieten Südtirols auf skiresort.de. Der Sonnenskilauf bringt zusätzlich eine mediterrane Note: Zu Pulver- bis Firnpisten gesellen sich südliche Sonne und eine ebensolche Kulinarik auf den Hütten.

Zuerst geht es mit einer der top-modernen Bahnen hinauf auf das 360-Grad-Gipfelplateau des Kronplatz. Die ersten Sonnenstrahlen brechen gerade über die Gipfel der Dolomiten, die Luft ist kristallklar, während der feine Pulverschnee noch unberührt glitzert. Jetzt heißt es den Feinripp voll auskosten, den die Pistengeräte auf den sternförmig talwärts führenden Sonnenpisten hinterlassen haben. Später zieht die Sonne merklich an und verwandelt den Untergrund in griffigen Firn. Die beste Zeit für Carver ist gekommen, welche dann auf den superbreiten und baumlosen Pisten die Fliehkräfte ausreizen.

Zwischendurch locken die pickelharten „Black Five“, von „Piculin“ und „Erta“ bis zu den schwarzen Varianten hinunter nach Bruneck. Angesichts von 121 Kilometer top-gepflegten Pisten, die am Kronplatz von 31 modernen Bahnen erschlossen werden, gehen die Idee nie aus. Wären da nicht 40 Skihütten und Bergrestaurants mit ihren Sonnenterrassen, die spätestens nachmittags angesichts der steigenden Temperaturen unwiderstehlich locken. Bei einem Skiwasser, begleitet von Südtiroler Klassikern oder leichter mediterraner Küche werden die Energiespeicher wieder gefüllt.

Nur wenige Kilometer vom Kronplatz ist das Antholzertal alle Jahre Austragungsort internationaler Biathlon-Wettkämpfe. 2026 wurden im renommierten Biathlonzentrum Antholz erstmals Olympische Biathlon-Bewerbe auf Südtiroler Boden ausgetragen. Ab dem März ist der Kronplatz Bühne für die lokale Musikszene. Zu Ski & Music (5.–8. März) liefern auf vielen Hütten und Sonnenterrassen Live-Bands und DJs den passenden Soundteppich zum Sonnenskilauf.

Frühlingserwachen im Tal

Während der Winter im März und April den Kronplatz noch fest im Griff hat, blüht in den Tälern bereits der Frühling voll auf. Zur Dolomitenregion Kronplatz zählen Bruneck, Olang, St. Vigil, das Antholzertal und Kiens. In den Orten ist von gestandener Südtiroler Gastlichkeit bis zu mediterranem Dolce Vita alles zu haben. Zeit für Spaziergänge entlang der Rienz, einen entspannten Aperitif in der Sonne oder einen Bummel auf lokalen Märkten und durch die kleinen Boutiquen von Bruneck.

Gut, dass man das alles als Gast zu den Dolomiti Spring Days (15.3. bis 19.4.) mit einem Extratag gratis voll auskosten kann. (BSZ)

www.kronplatz.com

