Der Frühling in Tux-Finkenberg ist ein Fest für die Sinne: Schneebedeckte Gipfel treffen auf sonnige, erwachende Täler und schaffen ein unvergleichliches Panorama. Der Hintertuxer Gletscher – ein Garant für absolute Schneesicherheit – bietet ideale Bedingungen für den Sonnenskilauf in einer atemberaubenden Bergkulisse.

Pistenspaß auf 3250 Meter – sonnengeküsst und schneereich

Der Frühling in Tux-Finkenberg kombiniert die Magie des Winters mit den ersten warmen Sonnenstrahlen. Bis 21. April 2025 sind die Eggalm Bahnen, Rastkogel Bahnen und Finkenberger Almbahnen geöffnet. Danach übernimmt der Hintertuxer Gletscher mit seinen 64 Kilometern glitzernder Firnhänge. Hier können Wintersportfans die Saison stilvoll ausklingen lassen und die angenehme Wärme der Frühlingssonne genießen.

Das Beste kommt zum Schluss

Während andernorts die Skisaison endet, beginnt am Hintertuxer Gletscher die beste Zeit des Jahres. Der Schneefall des Winters, zusammen mit der Höhenlage, sorgt für ideale Bedingungen und spektakuläre Abfahrten – Skigenuss pur.

Sonne satt

Sonne tanken gehört zum Frühlingsskilauf wie die Bindung zu Ski und Snowboard – ohne geht’s nicht. Die guten Bedingungen in Kombination mit der Frühlingssonne am Gletscher sorgen für die beste Zeit des Jahres.

Hüttengaudi, Après-Ski und Genussmomente

Nach einem erlebnisreichen Skitag laden gemütliche Skihütten und moderne Bergrestaurants mit sonnigen Terrassen zum Verweilen ein. Ob Aperol oder heiße Schokolade – vor dieser Kulisse schmeckt alles doppelt so gut. Im Tal sorgen mitreißende Beats und kühle Drinks in den Après-Ski-Locations für stimmungsvolle Abende. Tux-Finkenberg verwöhnt auch kulinarisch: Von regionalen Spezialitäten in traditionellen Gasthäusern bis hin zu Gourmet-Kreationen in exklusiven Hotels – hier finden Feinschmecker ihr Paradies.

Familienfreundlich & actionreich

Die Region bietet ein vielseitiges Angebot für Familien: Mit professionellen Skikursen, speziellen Kinderbereichen und abwechslungsreichen Pisten ist für jeden etwas dabei. Kinderkarussells, Zauberteppiche und Fun-/Kidsslopes machen den Einstieg ins Skifahren zum Erlebnis. Für Action-Fans öffnet ab Mitte April der BetterPark Hintertux – einer der höchstgelegenen Freestyle-Parks Österreichs – mit abwechslungsreichen Setups für Freestyler aller Könnerstufen. (BSZ)