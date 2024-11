Sonnige Tage im Chiemsee-Alpenland

Sonne auf den Gipfeln, ein strahlendes bayerisches Meer und spannende Kulturabende im Chiemsee-Alpenland. So kann man den Herbst bis in die letzten Züge genießen.

Unten im Tal hält sich der Nebel? Dann nichts wie rauf auf die Berge des Chiemsee-Alpenlands. Die Kampenwandseilbahn hat ihre Saison verlängert und bringt noch bis zum 10. November täglich Gäste auf einen der charakteristischsten Berge der Region. Die Wendelsteinzahnradbahn fährt noch ein paar Tage länger bis zum 18. November auf einen Gipfel, der voller Superlativen steckt.

Wer lieber im Tal bleibt, kann mit der Chiemsee-Schifffahrt ganzjährig ab Prien und Gstadt auf die Frauen- und Herreninsel fahren und dort das Schloss des Märchenkönigs bestaunen oder schon die ersten Weihnachtsgeschenke zum Beispiel in der Inseltöpferei oder im Klosterladen besorgen.

Immer mehr sind an schönen Novembertagen aber auch Genussradler am Inn unterwegs. Hier lohnt ab 16. November ein Abstecher ins neu eröffnete Museum im Blaahaus in Kiefersfelden.

Die länger werdenden Abende sind gefüllt mit mitreißendem Kulturprogramm. So können Gäste in Bad Aibling zum Beispiel international bekannten Gitarrenkünstlern lauschen oder in Rosenheim das spannende Programm des Kultur- und Kongresszentrums entdecken.

Weitere Informationen unter www.chiemsee-alpenland.de. (BSZ)