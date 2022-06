Spektakel auf der Donau

Die Ulmer lieben ihre Traditionen und sind stolz darauf. Der Schneider von Ulm und der

Ulmer Spatz sind zwei Beispiele wie Geschichte gelebt und wertgeschätzt wird. Auch die

Schwörwoche und das Fischerstechen sind als wichtige Traditionsveranstaltungen fest im

Kalender der Zweilandstadt verankert. Die historische Bedeutung dieser Festtage spielt zwar

eine große Rolle, dennoch wird in dieser Zeit auch fröhlich gefeiert.

Der Ursprung der Schwörwoche geht auf die Reichsstadtzeiten zurück. 2019 wurde die

Schwörtagstradition von der deutschen UNESCO-Kommission in das bundesweite

Verzeichnis des Immateriellen Kulturerbes aufgenommen. Der Schwörmontag, der in Ulm

tatsächlich ein offizieller Feiertag ist, ist neben dem Volksfest und der Lichterserenade der

Höhepunkt der Festwoche. Ab dann herrscht in der Donaustadt der Ausnahmezustand –

dieses Jahr ist das am 18. Juli.

Mit der Schwörrede am Vormittag legt der Oberbürgermeister

seinen Eid über die Stadtverfassung sowie Rechenschaft über seine Tätigkeiten im

vergangenen Jahr ab. Nach dem Eid im Schwörhaus auf dem Weinhof geht es an die Donau

zum Nabada (= Hinunter-Baden). Der Fluss wird zur Bühne für eine Art Karneval auf dem

Wasser. Jeder, der ein schwimmendes Vehikel hat, kann am Umzug teilnehmen. Vereine

und Organisationen beteiligen sich mit prächtig geschmückten Motto-Booten, die aktuelle

politische und gesellschaftliche Themen gekonnt darstellen. Am Abend wird in der ganzen

Stadt ausgelassen gefeiert.

Eine Woche nach dem feuchtfröhlichen Wasser-Umzug findet in diesem Jahr wieder das

traditionelle Fischerstechen statt. In aufwendig gestalteten Kostümen treffen 15 historische

Figurenpaare und Ulmer Originale aufeinander. Das Ziel dieses Spektakels ist es – ähnlich

wie bei den mittelalterlichen Ritterkämpfen – den Gegner mit einer langen Lanze zu

schlagen. Allerdings findet der abenteuerliche Wettstreit nicht zu Lande, sondern in

schmalen, länglichen Booten, auch „Zillen“ genannt, mitten auf der Donau statt. Nach dem

KO-Prinzip, gewinnt derjenige, der bis zum Ende Trocken bleibt. Das Fischerstechen findet

an zwei Terminen statt, dem 24. und 31. Juli. Erwachsene zahlen für die Tribünenplätze 18

Euro, und für die Stehplätze 9 Euro. (BSZ)