Spielen bis zum Umfallen

Das Familienfest und Kultevent für Spielefans öffnet 2022 zum 29. Mal seine Tore. Vom 11. bis 13. November 2022 warten wieder drei Tage Spielspaß pur im großen Spiele-Paradies des Südens im MOC Veranstaltungscenter in München auf Zocker, Strategen, Bluffer und Taktierer. Die SPIELWIESN – Das Spiele-Paradies ist eine gelungene Mischung aus Spielfest für Spielfreaks,



Daneben wartet ein tagesfüllendes Mitmach- und Rahmenprogramm für jedes Alter, spannungsgeladene Begegnungen an Spieltischen, Nervenkitzel bei Turnieren und Meisterschaften. Auf der ‚langen Nacht der Spiele‘ am Freitag wird bis 23 Uhr gezockt bis zum Umfallen, taktiert, gewürfelt und gefeiert. Zum ersten Mal - wen wundert’s - warten gleich drei Jahrgänge an Spieleneuheiten, darunter natürlich die für den Spiele-Oskar Nominierten und die Preisträger der Jury ‚Spiel des Jahres‘ und des Deutschen Spielpreises.

Kinder, Familien, Pädagog und Vielspieler kommen gleichermaßen auf ihre Kosten. Große und kleine Verlage präsentieren ihre Neuheiten auf ihren Ausstellerflächen, an Händlerständen kann für gut befundenes gekauft und mit nach Hause genommen werden. Der beliebte Flohmarkt ist selbstverständlich ebenfalls wieder an Bord. Mitglieder der Spieleautorenzunft warten auf Feedback zu ihren Prototypen und stehen für Spielerunden bereit. So mancher Hinweis der SPIELWIESN-Besucher hat Eingang gefunden in das Regelwerk noch nicht produzierter Spiele.

War die SPIELWIESN in den letzten Jahren eingebunden in Messeverbünde der Veranstalter Petra Griebel und Thomas Gärtner, konzentrieren sie ihr Thema dieses Jahr in der größten Halle des MOC und nehmen als ‚Spielgarten‘ das Riesenatrium dazu. Halle 4 und Atrium werden zum vielfältigen und bunten Spiele-Paradies. (FHH)